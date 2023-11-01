雙11優惠｜手袋、女裝衫、運動鞋優惠碼一覽 仲有酒店、自助餐、吸塵機、電器購物節大減價懶人包

雙11即11月11日，各品牌、網路購物平台等，都會在每年11月11日前後推廣減價優惠的促銷活動。有人又稱雙11為光棍節、狂歡節或購物節。
雙11優惠陸續開鑼！期待已久，Adidas「雙11優惠」年度網上限定優惠搶先登場！由即日起至11月12日，Adidas官網分開三個階段推出早鳥優惠，當中超人氣運動服裝、童裝、女裝產品激減低至2折入手，而且購物滿額更有額外折扣優惠，絕對是Adidas全年至抵的掃貨時刻！另外，Nike網店雙11預售活動也開始了，除了超過1,500款運動鞋同男女服裝低至7折外，買滿兩件或以上額外再8折！
雙11優惠｜Adidas官網大量運動/童裝/女裝產品折上折後低至2折 Nike低至5折
▼雙11優惠｜Adidas SPORTS SALE一覽▼
▼雙11優惠｜Nike減價產品額外65折▼
名牌雲集的Net-A-Porter之前推出早鳥優惠經已被搶購，今期正式進行雙11優惠，指家貨品75折，當中不少好物大減價，幫各位整合話題波鞋減價款，有VEJA、HOKA ONE ONE、ON、ASICS、NEW BALANCE等，趁有碼數要買定離手！
雙11優惠｜ASICS Ub5-S、VEJA小白鞋、HOKA Clifton 等人氣潮鞋、運動鞋75折！NAP限時至11月13日
▼雙11優惠｜ASICS NEW BALANCE等產品▼
名牌網購平店LUISAVIAROMA做指定貨品7折，好多熱賣單品都在特價列之中，其中Hoka One One不少跑鞋款有7折，有新款Clifton 9，黑、白、奶茶色都有7折，碼數算好齊全，折後$900，價錢相當吸引。
雙11優惠｜HOKA ONE ONE潮鞋7折 新款Clifton 9全黑/白減至$900、全黑Bondi SR$1080！
▼雙11優惠｜HOKA ONE ONE減價▼
Klook進行玩盡旅神祭，由11月1日至12日期間，每日12NN及9PM放送本地及海外旅遊優惠，精選抵Deal低至$11起！仲有日韓台泰歐旅遊折扣高達25折、限時優惠碼高達$1,752，香港維港凱悅尚萃酒店自助餐、澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票、澳門四季酒店鳴詩自助餐、深圳卡魯冰雪世界等都有買一送一優惠！
雙11優惠｜Klook玩盡旅神祭 機場快綫低至$11 維港凱悅尚萃酒店自助餐買1送1
▼雙11優惠｜Klook玩盡旅神祭▼
實惠進行11.11網店狂歡購物節，由即日起至11月13日，一系列網店限定超筍優惠幫你慳到盡：包括傢俬即買即減高達$1,200、家品及寵物用品滿$500即減$80等
11月1日至11日，友和YOHO優行雙11購物節，過千款產品低至$11，必搶產品包括Iphone 15 Pro、PS 5、Apple Watch、任天堂Switch OLED等！今年用滙豐信用卡購物更可享一連串網購優惠，於友和買滿HK$2,000即減HK$150，優惠全店適用！
雙11優惠｜友和購物節Iphone 15 Pro Max、PS 5、任天堂Switch減價 過千產品低至1折 滙豐信用卡享折扣
11月1日至11月21日期間，ElecBoy電器幫就為大家準備咗6大快閃至抵價優惠，仲會每日推出1款或者多達10款閃購爆款產品，以超抵驚喜價發售，仲有滿額免運費優惠
雙11優惠｜電器幫激減 DYSON風筒、東芝氣炸烤焗爐、SONY無線降噪耳機等人氣電器/產品 全場低至11折！(附連結)
小米香港今天宣佈一年一度的「雙11」於今日（10月31日）至11月13日舉行。一如既往，今年除了產品價格折扣和領取更多優惠券、限時秒殺及消費獎賞以外，更推出精選智能生活套裝和11月新品：Xiaomi 顯示器 A27i及Xiaomi 室外攝影機CW400驚喜上市；其中10月新品Xiaomi 智能空氣炸鍋6.5L （白／黑色）更於全渠道正式隆重上市，「雙11」活動期間內購買，更可享有$50價格優惠，以$599購買 （原價$ 649）!
百佳帶嚟雙11優惠狂歡折，大量精選貨品減11% off，包括蔬菜先生系列產品買3包 11%OFF、全線即沖熱飲買滿$111 11% OFF及EDO pack 餅乾/薯片買2件11% OFF！
WRD有加入雙11優惠戰團，本身官方說法會在11月3日推出7折優惠，誰知官方殺出一個偷步，來個低至半價優惠，當中BV手袋都有折，折扣方面大致低至56折，讓各位預早搶手袋。皇牌人氣Mini Jodie，而且是啡色，65折後$13,471入手；近期人氣王Baguette Pochette單肩包，75折後$11,438，也是入門級之選。
至於經典的，也是二手市場很熱賣的「轉手款」Cassette朱古力啡色則有折上折，56折後$19,708，不用兩萬就可以擁有，是回到開初幾年前的價位呢，是不是很吸引！
雙11優惠｜Bottega Veneta 手袋低近半價！Mini Jodie減愈$7,000、仲有Cassette狂減
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今次雙11優惠，好多品牌都有誠意地推出優惠，當中FARFETCH就以指定正價貨品滿$1,200享75折優惠，折扣品牌裡面有Polo Ralph Lauren，一系列轉季單品好多款都有折。其實Polo Ralph Lauren官網都有低至半價，但減價品當中無皇牌冷衫，而Yahoo網購專員又見到FARFETCH剛好有Polo冷衫有折，那就轉移陣地，在FARFETCH入手Polo冷衫吧！日韓女生大愛的冷衫款，百搭白色折後低至$1,102、天藍色折後低至$1,258、藍色開胸冷衫折後低至$1,313，想購入冷衫的朋友，絕對可以把握機會入手。
雙11優惠｜Polo Ralph Lauren 75折！日韓女生大愛冷衫折後$1,102、冷帽頸巾齊特價
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「Dyson 11.11年度購物節」已經率先開始咗喇！今年Dyson 雙11嘅折扣力度比往年更震撼，三重驚喜等你嚟搶：11月4日至11日官網每日都有「每日特選」商品輪流推出年度最抵價，優惠達$2,480；滙豐信用卡用戶更獨享指定新型號優惠，讓你慳更多。11月10日同11日更有重磅超值加購活動，只要消費達到指定金額，就可以用驚爆至抵價買到Dyson科技。
雙11優惠｜Dyson無線吸塵機、空氣清新機優惠達$2,480官網限時搶購 滙豐信用卡買指定型號慳上慳(附連結)
▼雙11優惠｜Dyson吸塵機▼
今期UNIQLO雙11優惠有不少好物減價，當中包括多款秋冬單品，如首次推出減價的超輕型羽絨外套與及HEATTECH T恤，前者由$599減至$499，後者由由$99/$79減至$79/$59，的確幾吸引。另外知性系列的恤衫、針織衫、近年大熱的直腳工裝褲、工裝短版外套等都有折扣，換季想買新衫子的朋友把握時機！
雙11優惠｜UNIQLO減價 HEATTECH、超輕型羽絨外套、T恤 、長袖格紋恤衫等 一連2星期直至11月16(附連結)