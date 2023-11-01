雙11優惠｜手袋、女裝衫、運動鞋、服裝優惠碼一覽 仲有酒店、自助餐、電器購物節大減價懶人包

雙11即11月11日，各品牌、網路購物平台等，都會在每年11月11日前後推廣減價優惠的促銷活動。有人又稱雙11為光棍節、狂歡節或購物節。

雙11優惠陸續開鑼！期待已久，Adidas「雙11優惠」年度網上限定優惠搶先登場！由即日起至11月12日，Adidas官網分開三個階段推出早鳥優惠，當中超人氣運動服裝、童裝、女裝產品激減低至2折入手，而且購物滿額更有額外折扣優惠，絕對是Adidas全年至抵的掃貨時刻！另外，Nike網店雙11預售活動也開始了，除了超過1,500款運動鞋同男女服裝低至7折外，買滿兩件或以上額外再8折！ 雙11優惠｜Adidas官網大量運動/童裝/女裝產品折上折後低至2折 Nike低至5折 ▼ 雙11優惠｜Adidas SPORTS SALE一覽 ▼

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