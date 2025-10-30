雙11優惠｜美麗華集團 11.11購物節 50款必搶優惠 低至38折＋買一送一

美麗華集團全新Mi+會員計劃App及網上商店Mira eShop 兩個平台，由即日起至11月17日期間推出「11.11 購物節」，包括50款人氣美食及水療體驗低至 38 折及大量買一送一優惠，當中必搶「+ $11換翠亨邨皇牌蜜汁叉燒」、「41折食國金軒 The Mira 招牌京式片皮鴨」等，用超值價錢就能品嚐高質餐飲體驗！

全新Mi + 會員App平台獨家優惠 週五限時搶 Mi + 會員 App獨家由即日起至11月17日，一連四個星期五上午11時推出限量震撼優惠，每星期推出兩款快閃餐飲優惠，顧客可以低至1 M Point + $11搶購，必搶餐飲優惠如下：