雙11優惠｜美麗華集團 11.11購物節 50款必搶優惠 低至38折＋買一送一

美麗華集團全新Mi+會員計劃App及網上商店Mira eShop 兩個平台，由即日起至11月17日期間推出「11.11 購物節」，包括50款人氣美食及水療體驗低至 38 折及大量買一送一優惠，當中必搶「+ $11換翠亨邨皇牌蜜汁叉燒」、「41折食國金軒 The Mira 招牌京式片皮鴨」等，用超值價錢就能品嚐高質餐飲體驗！
全新Mi + 會員App平台獨家優惠 週五限時搶
Mi + 會員 App獨家由即日起至11月17日，一連四個星期五上午11時推出限量震撼優惠，每星期推出兩款快閃餐飲優惠，顧客可以低至1 M Point + $11搶購，必搶餐飲優惠如下：
近50 款餐飲＋水療體驗優惠
美麗華集團旗下的餐廳及水療中心近 50 款產品推出低至 38 折和大量「買一送一」優惠，必搶項目包括 38 折享用摩登泰菜 Mue Mue 「青咖喱和牛面頰滋味午市二人餐」；41 折享用米芝蓮推薦食府國金軒 The Mira「招牌京式片皮鴨」、44 折享用米芝蓮推介粵菜食府翠亨邨「佛跳牆柚皮鵝掌嚐宴」、46 折享用名人飯堂中環國金軒「國韻珍饌臻品套餐」；當然還有多款「買一送一」餐飲優惠，包括屢獲殊榮的自助餐殿堂 Yamm「亞洲主題自助午餐任食人氣生蠔片皮鴨」和「海洋鮮貝自助晚餐」、黑珍珠一鑽新貴唐述「唐述11經典嚐味菜單」、中菜餐廳大宅「尊尚花膠鮑魚焗雞馬友套餐」、泰菜 Mue Mue 「招牌泰皇海鮮晚市套餐」等。
