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2022-11-03 19:45:00

雙11優惠｜雙11各大商戶優惠合集 豐澤限量產品低至$11/LA MER精華面霜半價(持續更新)

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雙11優惠｜雙11各大商戶優惠合集 豐澤限量產品低至$11/LA MER精華面霜半價(持續更新)

雙11優惠｜雙11各大商戶優惠合集 豐澤限量產品低至$11/LA MER精華面霜半價(持續更新)

踏入11月，意味每年的雙11優惠又到，包括電器、美妝、手機及家居等範疇，產品包括Apple iPhone 14 PlusAirpods ProSamsung Galaxy Z Flip4摺機。另外，LA MER精華面霜以半價發售，LANCÔME「小黑瓶」更低至4折，各位記得趁平入貨了。

11優惠｜蘇寧網店

蘇寧網店 hksuning.com 由即日起至1112日，舉行《雙11勁「賞」Shopping》活動，各款人氣電子產品及家庭電器優惠低至2折，雙11更有低至$11.11優惠產品，限量搶購。全場更有滿減優惠，推廣期間購買指定產品每滿$500即減高達$100 (指定手機或電腦產品每滿$500即減$50；購買指定通訊配件每滿$500即減$100；購買指定小型電器產品每滿$200即減$20、每滿$300即減$40或每滿$500即減$80)，一次過購買不同電器，買得多，優惠越多。

蘇寧網店 hksuning.com 由即日起至11月12日，舉行《雙11勁「賞」Shopping》活動。

蘇寧網店 hksuning.com 由即日起至11月12日，舉行《雙11勁「賞」Shopping》活動。

除此之外，蘇寧網店接受AlipayHKWeChat Pay HKPayMeTap&Go消費券支付，憑優惠碼「CVS50」更可領取優惠券，單一消費滿$1,500即享$50優惠。由即日起至20221231日，憑DBS信用卡於蘇寧網店hksuning.com簽賬即可享高達$960回贈。另外，即日至20221231日登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850 hksuning.com網店優惠券。

香港蘇寧網店《雙11勁「賞」Shopping》優惠

De'Long hi ECAM23.460.B 全自動即磨咖啡機 蘇寧價 $4,990 (建議零售價 $12,588、只限11月5至7日) De'Longhi CTOE2003.R 多士爐 蘇寧價 $398 (建議零售價 $828) Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB+256GB Bora紫/冰川藍/杏桃粉/石墨黑 蘇寧價$6,998 (建議零售價$8,298) Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi 16GB+512GB 炭灰黑 蘇寧價 $9,628 (建議零售價 $11,188、11月8至10日)

香港蘇寧網店《雙11勁「賞」Shopping》推廣

優惠期：2022112日至1112

網站：https://bit.ly/3N5ivjL

 

11優惠｜豐澤

豐澤在官網舉行雙11優惠，由即日至1111日，一連10天每日早上10點更新，每日都有不同主題，限量熱賣產品低至$11，購買任何產品送$100電子優惠券，並有高達總值$800折上折優惠碼。

豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 高達總值$800折上折優惠碼 購買任何產品送$100電子優惠券

豐澤雙11優惠

推廣日期：即日起至1111

網站：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/double-11

 

11優惠｜Laura Mercier

Laura Mercier官網由111日起至1114日，呈獻全年至抵優惠，多款人氣皇牌妝品低至5折，包括必搶No.1皇牌蜜粉套裝即時買14，秋冬必備水潤持久氣墊粉底套裝買15，更額外加碼多重限時禮遇。

Laura Mercier【買1享4】59折 No.1皇牌蜜粉套裝 $370 (價值$625) ．限量版柔光透明蜜粉–Translucent (貨裝) ．天鵝絨粉撲 (貨裝) ．柔光透明蜜粉3.5g ．迷你天鵝絨粉撲 Laura Mercier【買1享2】67折 極致持久水凝潤澤妝前底霜套裝 $390 (價值$585) ．極致持久水凝潤澤妝前底霜 (貨裝) ．極致持久水凝潤澤妝前底霜 - 25ml Laura Mercier【買1享5】63折 輕奢鑽光氣墊粉底套裝 $450 (價值$720) ．極致持久鑽光氣墊粉底 (貨裝) ．極致持久活膚精華妝前底霜 - 3ml ．迷你極致絲滑唇膏 ．氣墊粉撲 x 2 Laura Mercier【買2送1】 輕感親膚定妝噴霧 $660 (價值$990) 輕感親膚定妝噴霧 – 100ml (貨裝) x 3

驚喜額外禮遇

購買任何正價唇部產品，即送全新粉金玫瑰柔光唇膏 #琉光玫瑰 貨裝(價值 $280)購買任何2件產品/套裝，輸入優惠碼「D11」，即可獲贈皇牌禮遇4件裝(價值$335)購物滿$1,111，輸入優惠碼「DBRUSH，即可額外獲贈曲線亮采蜜粉掃(貨裝)(價值$370)

【輸入優惠碼:D11】購買任何2件產品/套裝，即可獲贈皇牌禮遇4件裝(價值$335) 購買任何正價唇部產品，即送全新粉金玫瑰柔光唇膏 #琉光玫瑰 貨裝(價值 $280) 【輸入優惠碼:DBRUSH】購物滿$1,111即可額外獲贈曲線亮采蜜粉掃(貨裝)(價值$370)

LAURA MERCIER網店: https://bit.ly/3FsaWSs

 

11優惠｜NARS

NARS1111日至1119日，在香港分店及官網同步舉行「11.11年度美妝盛典」，在店舖及網上購買任何2件正價產品即可獲全單8折【NARS20OFF】，官網購物更享限時滿額加倍優惠。網上購物滿$1,200可享75折優惠【NARS25OFF】，滿$1,600更可享低至7折折扣優惠 NARS30OFF】，年末將至，是時候以時尚閃爍美妝好好犒賞努力了一年的自己。雙11過後還對NARS彩妝念念不忘的話，112224日期間3款彩妝包括胭脂、眼影及唇膏推行3天快閃優惠。

胭脂優惠價 $230 (原價$310) – 74折 優惠碼: FLASHBLUSH 四色眼影優惠價 $330 (原價$440) – 75折 優惠碼: FLASHEYE 唇膏優惠價 $190 (原價$250-$280) – 低至68折 優惠碼: FLASHLIP

限時Black FridayCyber Monday禮遇

除此之外，網店更加推112526Black Friday購買指定美妝購物低至5折發售，以及1128Cyber Monday指定美妝正價產品享7折優惠。1128Cyber Monday於官網購買指定美妝正價產品，更可7折優惠，輸入優惠碼【CYBER】。

AUDACIOUS透薄霧面唇膏(CLAUDETTE) 特價：$137.5 (原價：$275) UNWRAPPED唇膏套裝 特價：$220 (原價：$440) 柔霧面頰彩妝組合II 特價：$220 (原價：$440) 新年限量版 TAJ MAHAL四色眼影組合 特價：$220 (原價：$440)

NARS官方網店：https://www.narscosmetics.com.hk/

 

11優惠｜莎莎 皇牌套裝、護膚、美妝及香水低至18

莎莎由114日至20日推出「莎莎美麗激減Mega Sale」，帶來眾多人氣品牌如LA MERla prairieGUERLAINESTĒE LAUDERclé de peauYSLDiorJO MALONE等低至18折優惠，部分部分產品於莎莎網同步發售 https://www.sasa.com.hk/

多款貴婦級精華低至4折　

被稱為貴婦級精華ESTĒE LAUDER「小棕瓶」、LANCÔME「小黑瓶」以及CLARINS皇牌賦活雙精華，含矜貴及高濃縮營養護膚成分，加上有顯著的逆齡及保濕功效，成為不少女士的大愛。另外，每逢轉季，皮膚面對突如其來的天氣轉變，隨之出現不少問題，具修復力及保濕功效的精華及面霜能舒緩敏感肌膚，達至鎖水修護，時刻維持最佳狀態。

ESTĒE LAUDER 升級再生基因修復精華 100ml $608(建議零售價 $1,545) ESTĒE LAUDER 新生活膚彈活輕型面霜 75ml $568 (建議零售價 $1,010) LANCÔME 升級版嫩肌活膚精華肌底液 115ml $780(建議零售價 $1,850) SHISEIDO重點抗皺亮白修護乳霜20ml $440(建議零售價 $890) SHISEIDO終極再生乳霜 75ml $468(建議零售價 $930) Cle de peau基礎保養精華乳組/霜組3件裝 $1,559 (建議零售價 $2,835) LA MER精華面霜60ml/100ml 莎莎美麗激減價 $1,498/$2,298 (建議零售價 $3,010/$4,540) ORIGINS第四代靈芝菇菌抗逆健膚精華水 200ml $125 (建議零售價 $370) SK-II 護膚精華套裝230ml+30ml $868 (建議零售價$1,845) 莎莎美麗激減Mega Sale 莎莎美麗激減Mega Sale 莎莎美麗激減Mega Sale 莎莎美麗激減Mega Sale

11優惠｜CASETiFY

手機配件品牌 CASETiFY 推出全年最大限時優惠，於CASETiFY官方網站或門市購買一件指定產品即享85折；兩件75折；3件可享7折優惠（聯乘系列除外）。iPhone 14系列產品亦首次參與優惠推廣活動，優惠期由11913日，顧客可透過 casetify.com 或前往 CASETiFY STUDiO 門市選購產品。 限時優惠同時適用於本地及海外熱門藝術家系列，例如由香港插畫家Sowinghong設計的Cheap Century搞笑角色阿婆&大麻成，以及可愛的罐頭豬LuLu

人氣手機背帶套裝亦將加入推廣行列。可調節繩索手機背帶可延長至150厘米，可以根據需要隨意調整，手機背帶適用於大部分手機殼，將電子配件融入您的無拘束體驗。手機背帶以耐用優質的編織物料製成，低敏性用料可預防皮膚敏感，更具備防水和防汗功能。

 

CASETiFY 雙11優惠 阿婆&大麻成手機殼 罐頭豬LuLu手機殼 CASETiFY 手機背帶套裝

11優惠｜IKEA

由即日起至1114日，惠顧IKEA網店即可享有雙11網上限時優惠，過千款產品包括床上用品、家居收納產品、煮食用具及餐具等低至85折。另外，於網店購物全單滿港幣$4000，更可有免費送貨服務。

KOPPLA 四頭拖板 $76.4/2件 (原價$89.9/2件) SKUBB貯物盒(6件套裝) $50.9 (原價$59.9) SOLKLINT 座檯燈 $144.4 (原價$169.9)
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