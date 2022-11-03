雙11優惠｜雙11各大商戶優惠合集 豐澤限量產品低至$11/LA MER精華面霜半價(持續更新)

踏入11月，意味每年的雙11優惠又到，包括電器、美妝、手機及家居等範疇，產品包括Apple iPhone 14 Plus、Airpods Pro及Samsung Galaxy Z Flip4摺機。另外，LA MER精華面霜以半價發售，LANCÔME「小黑瓶」更低至4折，各位記得趁平入貨了。 雙 11 優惠｜蘇寧網店 蘇寧網店 hksuning.com 由即日起至11月12日，舉行《雙11勁「賞」Shopping》活動，各款人氣電子產品及家庭電器優惠低至2折，雙11更有低至$11.11優惠產品，限量搶購。全場更有滿減優惠，推廣期間購買指定產品每滿$500即減高達$100 (指定手機或電腦產品每滿$500即減$50；購買指定通訊配件每滿$500即減$100；購買指定小型電器產品每滿$200即減$20、每滿$300即減$40或每滿$500即減$80)，一次過購買不同電器，買得多，優惠越多。

蘇寧網店 hksuning.com 由即日起至11月12日，舉行《雙11勁「賞」Shopping》活動。

除此之外，蘇寧網店接受AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe及Tap&Go消費券支付，憑優惠碼「CVS50」更可領取優惠券，單一消費滿$1,500即享$50優惠。由即日起至2022年12月31日，憑DBS信用卡於蘇寧網店hksuning.com簽賬即可享高達$960回贈。另外，即日至2022年12月31日登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850 hksuning.com網店優惠券。 香港蘇寧網店《雙 11 勁「賞」 Shopping 》優惠

香港蘇寧網店《雙11勁「賞」Shopping》推廣 優惠期：2022年11月2日至11月12日 網站：https://bit.ly/3N5ivjL 雙 11 優惠｜豐澤 豐澤在官網舉行雙11優惠，由即日至11月11日，一連10天每日早上10點更新，每日都有不同主題，限量熱賣產品低至$11，購買任何產品送$100電子優惠券，並有高達總值$800折上折優惠碼。

豐澤雙11優惠 推廣日期：即日起至11月11日 網站：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/double-11 雙 11 優惠｜ Laura Mercier Laura Mercier官網由11月1日起至11月14日，呈獻全年至抵優惠，多款人氣皇牌妝品低至5折，包括必搶No.1皇牌蜜粉套裝即時買1享4，秋冬必備水潤持久氣墊粉底套裝買1享5，更額外加碼多重限時禮遇。

驚喜額外禮遇 購買任何正價唇部產品，即送全新粉金玫瑰柔光唇膏 #琉光玫瑰 貨裝(價值 $280)購買任何2件產品/套裝，輸入優惠碼「D11」，即可獲贈皇牌禮遇4件裝(價值$335)購物滿$1,111，輸入優惠碼「DBRUSH，即可額外獲贈曲線亮采蜜粉掃(貨裝)(價值$370)。

LAURA MERCIER網店: https://bit.ly/3FsaWSs 雙 11 優惠｜ NARS NARS由11月11日至11月19日，在香港分店及官網同步舉行「11.11年度美妝盛典」，在店舖及網上購買任何2件正價產品即可獲全單8折【NARS20OFF】，官網購物更享限時滿額加倍優惠。網上購物滿$1,200可享75折優惠【NARS25OFF】，滿$1,600更可享低至7折折扣優惠 【NARS30OFF】，年末將至，是時候以時尚閃爍美妝好好犒賞努力了一年的自己。雙11過後還對NARS彩妝念念不忘的話，11月22至24日期間3款彩妝包括胭脂、眼影及唇膏推行3天快閃優惠。

限時 Black Friday 及 Cyber Monday 禮遇 除此之外，網店更加推11月25至26日Black Friday購買指定美妝購物低至5折發售，以及11月28日Cyber Monday指定美妝正價產品享7折優惠。11月28日Cyber Monday於官網購買指定美妝正價產品，更可享7折優惠，輸入優惠碼【CYBER】。

NARS官方網店：https://www.narscosmetics.com.hk/ 雙 11 優惠｜ 莎莎 皇牌套裝、護膚、美妝及香水低至 18 折 莎莎由11月4日至20日推出「莎莎美麗激減Mega Sale」，帶來眾多人氣品牌如LA MER、la prairie、GUERLAIN、ESTĒE LAUDER、clé de peau、YSL、Dior、JO MALONE等低至18折優惠，部分部分產品亦於莎莎網同步發售 https://www.sasa.com.hk/。 多款貴婦級精華低至 4 折 被稱為貴婦級精華ESTĒE LAUDER「小棕瓶」、LANCÔME「小黑瓶」以及CLARINS皇牌賦活雙精華，含矜貴及高濃縮營養護膚成分，加上有顯著的逆齡及保濕功效，成為不少女士的大愛。另外，每逢轉季，皮膚面對突如其來的天氣轉變，隨之出現不少問題，具修復力及保濕功效的精華及面霜能舒緩敏感肌膚，達至鎖水修護，時刻維持最佳狀態。

雙 11 優惠｜ CASETiFY 手機配件品牌 CASETiFY 推出全年最大限時優惠，於CASETiFY官方網站或門市購買一件指定產品即享85折；兩件75折；3件可享7折優惠（聯乘系列除外）。iPhone 14系列產品亦首次參與優惠推廣活動，優惠期由11月9至13日，顧客可透過 casetify.com 或前往 CASETiFY STUDiO 門市選購產品。 限時優惠同時適用於本地及海外熱門藝術家系列，例如由香港插畫家Sowinghong設計的Cheap Century搞笑角色阿婆&大麻成，以及可愛的罐頭豬LuLu。 人氣手機背帶套裝亦將加入推廣行列。可調節繩索手機背帶可延長至150厘米，可以根據需要隨意調整，手機背帶適用於大部分手機殼，將電子配件融入您的無拘束體驗。手機背帶以耐用優質的編織物料製成，低敏性用料可預防皮膚敏感，更具備防水和防汗功能。