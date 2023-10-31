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2023-10-31 23:08:34

雙11優惠｜Adidas官網大量運動/童裝/女裝產品折上折後低至2折 Nike低至5折(附優惠連結)

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雙11優惠｜Adidas官網大量運動/童裝/女裝產品折上折後低至2折 Nike低至5折

雙11優惠｜Adidas官網大量運動/童裝/女裝產品折上折後低至2折 Nike低至5折

11優惠陸續開鑼！期待已久，Adidas「雙11優惠」年度網上限定優惠搶先登場！由即日起至1112日，Adidas官網分開三個階段推出早鳥優惠，當中超人氣運動服裝、童裝、女裝產品激減低至2折入手，而且購物滿額更有額外折扣優惠，絕對是Adidas全年至抵的掃貨時刻！另外，Nike網店雙11預售活動也開始了，除了超過1,500款運動鞋同男女服裝低至7折外，買滿兩件或以上額外再8折！

3 STRIPES FESTIVAL折上折優惠

當中最優惠的當然Adidas3 STRIPES FESTIVAL，指定正價及減價產購買三件額外6折；購買四件或以上額外5折；adiClub會員更專享購物滿$1300再享額外9折。此外，adiClub會員於115日或之前購物滿$1,500即獲回贈優惠券一張；購物滿$1,800即贈adidas防水袋一個。

SPORTS SALE一覽

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KIDS SALE一覽

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Nike網店購物多重賞

於即日起至112日於Nike網店每日20:00-23:59買指定產品折後滿HK$1,500額外減HK$100；滿HK$2,000額外再減HK$200。會員買滿3件指定產品，正價85折；減價鞋類7折；減價服裝65折。會員購物滿HK$1,699更可獲贈Nike裝備收納袋一個。優惠受條款及細則適用。

(圖片來源：Nike官網)

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減價產品額外65

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11.11限定任

由即日起10:002023111323:59期間(活動期間)，會員登入後於NIKE.COM.HK內「11.11限定任務」會員任務頁面完成會員任務累積印章達151015個，並點擊有「領取」字樣的鞋盒圖案，即可獲贈NIKE.COM.HK及指定Nike店鋪禮遇累積高達$1,150

每日任務

活動期間，會員需登入/註冊NIKE.COM.HK會員帳戶以完成任務。會員每日只可完成一項「每日任務」，每完成一項任務可獲取1枚印章，即每日只可於「每日任務」獲取最多1枚印章，完成5項「每日任務」則需5天。

運動挑戰

活動期間，會員只可完成一次運動挑戰，完成後可獲取2枚印章，首550名完成者更可獲取「NIKE按摩球禮盒」獎勵卡1張。

裝備挑戰

由即日起10:002023111323:59期間，會員凡於 NIKE.COM.HK 或指定店鋪單筆訂單消費淨值每滿HK$300，即可獲1枚印章。

11.11限定任

(圖片來源：Nike官網)

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