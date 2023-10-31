雙11優惠｜ASICS Ub5-S、VEJA小白鞋、HOKA Clifton 等人氣潮鞋、運動鞋75折！NAP限時至11月13日

雙11優惠2023，一眾名牌網都預先推出減價，名牌雲集的Net-A-Porter之前推出早鳥優惠經已被搶購，今期正式進行雙11優惠，指家貨品75折，當中不少好物大減價，幫各位整合話題波鞋減價款，有VEJA、HOKA ONE ONE、ON、ASICS、NEW BALANCE等，趁有碼數要買定離手！
今次Net-A-Porter在雙11優惠相當有誠意，減價品牌非常多，而且貨品都是話題款，今次特別留意波鞋，一眾話題品牌都在折扣，如Kate Middleton都加持的法國小白鞋VEJA，折後最抵$680，而且是米白配色，百搭耐看款。另外山系潮人大愛的HOKA ONE ONE，新季跑鞋款Clifton 9折後$770，黑白色款都有，相當吸引。還有時尚KOL大推的ASICS，灰白Gel-Nimbus 9折後$956，非常多款本來要千元以上的鞋款都折扣至千元內，而且都是潮鞋話題系列，把握機會有碼數就搶購！
雙11優惠｜1.ASICS
近年深得潮人KOL大推的ASICS老爹鞋，今次好難得見到有2款做折扣，分別有灰加粉色線條的Ub5-S Gel-Nimbus 9，折後$956；另外有白色拼綠色的Gel-1090V2，折後$679，好少見可以減到六百多七百元，真心抵！
ASICS Ub5-S Gel-Nimbus 9 faux leather-trimmed mesh sneakers
特價：$957；原價：$1,275
ASICS GEL-1090V2 faux leather and suede-trimmed mesh sneakers
特價：$679；原價：$905
雙11優惠｜2.HOKA ONE ONE
HOKA也是近年潮人大愛的一個品牌，本身以跑鞋見稱，後來全黑、全白設計的Bondi與Clifton系列成為潮人用來配搭山系造型的Must Have。加上又有余文樂等潮人加持，令鞋款不只令跑步界人士追捧，更令潮人想入手一對。今次難得Bondi 8灰色、Clifton 9混搭配色系列都有折，前者Bondi 8折後$885，後者Clifton 9折後$769。平時這兩個系列都被視為公價貨品無折扣，今次有75折就買定離手！
HOKA ONE ONE Bondi 8 rubber-trimmed mesh sneakers
特價：$885；原價：$1,180
HOKA ONE ONE Clifton 9 mesh sneakers
特價：$927；原價：$1,235
HOKA ONE ONE Mach 5 rubber-trimmed mesh sneakers
特價：$769；原價：$1,025
雙11優惠｜3.ON
跑步界竉兒ON跑鞋，今次都有折，人氣Cloudflow折後$769、Cloudrunner折後$1,118，趁有碼數要入貨！
ON Cloudflow mesh sneakers
特價：$769；原價：$1,025
ON Cloudrunner mesh sneakers
特價：$1,118；原價：$1,490
ON Cloudflyer 4 mesh and rubber sneakers
特價：$1,118；原價：$1,490
雙11優惠｜4.NEW BALANCE
大勢NEW BALANCE，今次550、990V6、1960R都有折扣，550綠白折後$769、全白、紅黑同樣有7折；990V6美製版折後$1,302，而且是黑白與灰白拼，很吸引吧！
NEW BALANCE Made in USA 990V6 suede, leather and mesh sneakers
特價：$1,302；原價：$1,735
NEW BALANCE 550 suede-trimmed leather and mesh sneakers
特價：$769；原價：$1,025
NEW BALANCE 1906R rubber-trimmed suede and mesh sneakers
特價：$885；原價：$1,180
雙11優惠｜5.VEJA
人氣小白鞋VEJA都有不少折扣好物，Wata II米白混色小白鞋折後$680、皇牌V10折黑白拼折後$927、Campo灰白拼折後$741，也是難得地有碼數又有折，想買VEJA的朋友把握時機！
VEJA Wata II rubber-trimmed organic cotton-canvas sneakers
特價：$680；原價：$906
VEJA + NET SUSTAIN V-10 leather sneakers
特價：$927；原價：$1,235
VEJA Campo suede-trimmed textured-leather sneakers
特價：$741；原價：$988
原文刊登於 Yahoo Style HK
Net-A-Porter Singles’ Day優惠詳情
雙11優惠日期：即日起至11月13日11:59pm
優惠碼：SINGLES25
運費：$150
雙11優惠：指定貨品75折