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生活
2023-10-31 10:42:23

雙11優惠｜ASICS Ub5-S、VEJA小白鞋、HOKA Clifton 等人氣潮鞋、運動鞋75折！NAP限時至11月13日

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雙11優惠｜ASICS Ub5-S、VEJA小白鞋、HOKA Clifton 等人氣潮鞋、運動鞋75折！NAP限時至11月13日

雙11優惠｜ASICS Ub5-S、VEJA小白鞋、HOKA Clifton 等人氣潮鞋、運動鞋75折！NAP限時至11月13日

雙11優惠2023，一眾名牌網都預先推出減價，名牌雲集的Net-A-Porter之前推出早鳥優惠經已被搶購，今期正式進行雙11優惠，指家貨品75折，當中不少好物大減價，幫各位整合話題波鞋減價款，有VEJA、HOKA ONE ONE、ON、ASICS、NEW BALANCE等，趁有碼數要買定離手！

今次Net-A-Porter在雙11優惠相當有誠意，減價品牌非常多，而且貨品都是話題款，今次特別留意波鞋，一眾話題品牌都在折扣，如Kate Middleton都加持的法國小白鞋VEJA，折後最抵$680，而且是米白配色，百搭耐看款。另外山系潮人大愛的HOKA ONE ONE，新季跑鞋款Clifton 9折後$770，黑白色款都有，相當吸引。還有時尚KOL大推的ASICS，灰白Gel-Nimbus 9折後$956，非常多款本來要千元以上的鞋款都折扣至千元內，而且都是潮鞋話題系列，把握機會有碼數就搶購！

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雙11優惠｜1.ASICS

近年深得潮人KOL大推的ASICS老爹鞋，今次好難得見到有2款做折扣，分別有灰加粉色線條的Ub5-S Gel-Nimbus 9，折後$956；另外有白色拼綠色的Gel-1090V2，折後$679，好少見可以減到六百多七百元，真心抵！

ASICS Ub5-S Gel-Nimbus 9 faux leather-trimmed mesh sneakers

特價：$957；原價：$1,275

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ASICS GEL-1090V2 faux leather and suede-trimmed mesh sneakers

特價：$679；原價：$905

雙11優惠｜ASICS Ub5-S Gel-Nimbus 9 faux leather-trimmed mesh sneakers 雙11優惠｜ASICS GEL-1090V2 faux leather and suede-trimmed mesh sneakers

雙11優惠｜2.HOKA ONE ONE

HOKA也是近年潮人大愛的一個品牌，本身以跑鞋見稱，後來全黑、全白設計的Bondi與Clifton系列成為潮人用來配搭山系造型的Must Have。加上又有余文樂等潮人加持，令鞋款不只令跑步界人士追捧，更令潮人想入手一對。今次難得Bondi 8灰色、Clifton 9混搭配色系列都有折，前者Bondi 8折後$885，後者Clifton 9折後$769。平時這兩個系列都被視為公價貨品無折扣，今次有75折就買定離手！

HOKA ONE ONE Bondi 8 rubber-trimmed mesh sneakers

特價：$885；原價：$1,180

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HOKA ONE ONE Clifton 9 mesh sneakers

特價：$927；原價：$1,235

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HOKA ONE ONE Mach 5 rubber-trimmed mesh sneakers

特價：$769；原價：$1,025

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雙11優惠｜3.ON

跑步界竉兒ON跑鞋，今次都有折，人氣Cloudflow折後$769、Cloudrunner折後$1,118，趁有碼數要入貨！

ON Cloudflow mesh sneakers

特價：$769；原價：$1,025

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ON Cloudrunner mesh sneakers

特價：$1,118；原價：$1,490

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ON Cloudflyer 4 mesh and rubber sneakers

特價：$1,118；原價：$1,490

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雙11優惠｜4.NEW BALANCE

大勢NEW BALANCE，今次550、990V6、1960R都有折扣，550綠白折後$769、全白、紅黑同樣有7折；990V6美製版折後$1,302，而且是黑白與灰白拼，很吸引吧！

NEW BALANCE Made in USA 990V6 suede, leather and mesh sneakers

特價：$1,302；原價：$1,735

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NEW BALANCE 550 suede-trimmed leather and mesh sneakers

特價：$769；原價：$1,025

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NEW BALANCE 1906R rubber-trimmed suede and mesh sneakers

特價：$885；原價：$1,180

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雙11優惠｜5.VEJA

人氣小白鞋VEJA都有不少折扣好物，Wata II米白混色小白鞋折後$680、皇牌V10折黑白拼折後$927、Campo灰白拼折後$741，也是難得地有碼數又有折，想買VEJA的朋友把握時機！

VEJA Wata II rubber-trimmed organic cotton-canvas sneakers

特價：$680；原價：$906

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VEJA + NET SUSTAIN V-10 leather sneakers

特價：$927；原價：$1,235

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VEJA Campo suede-trimmed textured-leather sneakers

特價：$741；原價：$988

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原文刊登於 Yahoo Style HK

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Net-A-Porter Singles’ Day優惠詳情

雙11優惠日期：即日起至11月13日11:59pm

優惠碼：SINGLES25

運費：$150

雙11優惠：指定貨品75折

按此看Singles' Day優惠頁

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