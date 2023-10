雙11優惠｜ASICS Ub5-S、VEJA小白鞋、HOKA Clifton 等人氣潮鞋、運動鞋75折！NAP限時至11月13日

今次Net-A-Porter在雙11優惠相當有誠意,減價品牌非常多,而且貨品都是話題款,今次特別留意波鞋,一眾話題品牌都在折扣,如Kate Middleton都加持的法國小白鞋VEJA,折後最抵$680,而且是米白配色,百搭耐看款。另外山系潮人大愛的HOKA ONE ONE,新季跑鞋款Clifton 9折後$770,黑白色款都有,相當吸引。還有時尚KOL大推的ASICS,灰白Gel-Nimbus 9折後$956,非常多款本來要千元以上的鞋款都折扣至千元內,而且都是潮鞋話題系列,把握機會有碼數就搶購!

ASICS GEL-1090V2 faux leather and suede-trimmed mesh sneakers

HOKA ONE ONE Mach 5 rubber-trimmed mesh sneakers

HOKA ONE ONE Clifton 9 mesh sneakers

HOKA ONE ONE Bondi 8 rubber-trimmed mesh sneakers

ON Cloudflyer 4 mesh and rubber sneakers

ON Cloudrunner mesh sneakers

ON Cloudflow mesh sneakers

雙11優惠|4.NEW BALANCE

大勢NEW BALANCE,今次550、990V6、1960R都有折扣,550綠白折後$769、全白、紅黑同樣有7折;990V6美製版折後$1,302,而且是黑白與灰白拼,很吸引吧!

NEW BALANCE Made in USA 990V6 suede, leather and mesh sneakers

特價:$1,302;原價:$1,735

NEW BALANCE 550 suede-trimmed leather and mesh sneakers

特價:$769;原價:$1,025

NEW BALANCE 1906R rubber-trimmed suede and mesh sneakers

特價:$885;原價:$1,180

