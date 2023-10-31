雙11優惠｜ASICS Ub5-S、VEJA小白鞋、HOKA Clifton 等人氣潮鞋、運動鞋75折！NAP限時至11月13日

雙11優惠2023，一眾名牌網都預先推出減價，名牌雲集的Net-A-Porter之前推出早鳥優惠經已被搶購，今期正式進行雙11優惠，指家貨品75折，當中不少好物大減價，幫各位整合話題波鞋減價款，有VEJA、HOKA ONE ONE、ON、ASICS、NEW BALANCE等，趁有碼數要買定離手！

今次Net-A-Porter在雙11優惠相當有誠意，減價品牌非常多，而且貨品都是話題款，今次特別留意波鞋，一眾話題品牌都在折扣，如Kate Middleton都加持的法國小白鞋VEJA，折後最抵$680，而且是米白配色，百搭耐看款。另外山系潮人大愛的HOKA ONE ONE，新季跑鞋款Clifton 9折後$770，黑白色款都有，相當吸引。還有時尚KOL大推的ASICS，灰白Gel-Nimbus 9折後$956，非常多款本來要千元以上的鞋款都折扣至千元內，而且都是潮鞋話題系列，把握機會有碼數就搶購！