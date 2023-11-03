雙11優惠｜Dyson無線吸塵機、空氣清新機優惠達$2,480官網限時搶購 滙豐信用卡買指定型號慳上慳(附連結)

一年一度嘅雙11優惠，當中「Dyson 11.11年度購物節」已經率先開始咗喇！今年Dyson 雙11嘅折扣力度比往年更震撼，三重驚喜等你嚟搶：11月4日至11日官網每日都有「每日特選」商品輪流推出年度最抵價，優惠達$2,480；滙豐信用卡用戶更獨享指定新型號優惠，讓你慳更多。11月10日同11日更有重磅超值加購活動，只要消費達到指定金額，就可以用驚爆至抵價買到Dyson科技；快嚟睇下以下嘅掃貨攻略，唔好錯過一年一度嘅Dyson雙11瘋狂大放送！

11月4日至11日「Dyson雙11年度購物節」期間，Dyson官網每日都會有不同特選熱賣商品做限時震撼優惠！千萬不要錯過呢個全年至抵嘅最佳入貨時機！至於有邊幾款必買心水？除咗每日上Dyson.hk逛下，不如率先睇睇以下推介：

雙11優惠｜第2重驚喜：滙豐信用卡用戶獨享「最紅購物優惠 」

而家用埋滙豐信用卡喺Dyson.hk購買以下產品，即享高達$700獨家折扣優惠！

深層清潔之選：最新Dyson V12s Origin Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵機

配備全新洗地吸頭，能夠深層清潔不同地板類型，洗地滾筒吸頭內置摩打，可清除液體、碎屑及頑垢，原價$5,680，用滙豐信用卡簽賬及優惠碼【HSBCV12S】，只需$4,980，新型號都足足慳成$700！

清新空氣之選：最新Dyson Purifier Hot+Cool™ Gen1 三合一暖風空氣清新機 HP10

可自動感應再有效捕捉灰塵、致敏原、細菌及H1N1 病毒，帶來更潔淨的空氣，原價$4,480，用滙豐信用卡簽賬及優惠碼【HSBCHP10】，只需$3,980，慳足$500！

全單優惠小貼士：滙豐信用卡用戶亦可選擇享受全單滿$3,000減$300，滿$5,000減$500優惠！如果睇中其他心水產品又冇減價都可以用優惠碼【HSBC300】或【HSBC500】享全單折扣優惠！