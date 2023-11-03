雙11優惠｜Dyson無線吸塵機、空氣清新機優惠達$2,480官網限時搶購 滙豐信用卡買指定型號慳上慳(附連結)

一年一度嘅雙11優惠，當中「Dyson 11.11年度購物節」已經率先開始咗喇！今年Dyson 雙11嘅折扣力度比往年更震撼，三重驚喜等你嚟搶：11月4日至11日官網每日都有「每日特選」商品輪流推出年度最抵價，優惠達$2,480；滙豐信用卡用戶更獨享指定新型號優惠，讓你慳更多。11月10日同11日更有重磅超值加購活動，只要消費達到指定金額，就可以用驚爆至抵價買到Dyson科技；快嚟睇下以下嘅掃貨攻略，唔好錯過一年一度嘅Dyson雙11瘋狂大放送！
雙11優惠｜Dyson第1重驚喜：限時「每日特選」商品
11月4日至11日「Dyson雙11年度購物節」期間，Dyson官網每日都會有不同特選熱賣商品做限時震撼優惠！千萬不要錯過呢個全年至抵嘅最佳入貨時機！至於有邊幾款必買心水？除咗每日上Dyson.hk逛下，不如率先睇睇以下推介：
- 輕巧吸塵機之選︰Dyson Digital Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機唔單止機身輕巧，比 上代 V11™ 吸塵機體積小20%，重量輕30%，僅重1.9KG，仲有一貫強大性能，吸力強勁，方便潔淨家中每個角落，原價$4,180，雙11「每日特選」指定日子只需$3,080，慳足$1,100！
- 皇牌智能之選︰Dyson V12 Detect™ Slim Absolute 智能輕量無線吸塵機，精準角度投射的綠光令看不見的微塵在硬地板上顯現，更有內置壓電式聲學感應器可持續偵測塵粒大小和數量 – 並在需要時自動增加吸力，原價$5,980，「每日特選」指定日子只需$4,580，再送專用收納架 (價值$1,080)，慳足$2,480！
- 預防鼻敏感之選：Dyson Pure Cool™ 空氣清新機 TP00 (銀白色)，有效淨化有害氣體以及99.95%空氣中的污染物及致敏原，令你可以呼吸更健康嘅空氣，原價$3,480，雙11期間指定日子只需$2,580，慳足$900！
- 冬日必備：Dyson Pure Hot+Cool™ 三合一風扇暖風空氣清新機 HP00，智能淨化99.95%空氣中的污染物及致敏原，仲可以俾你喺寒冬嘅時候吹送淨化暖風，四季都岩用，同埋有集中模式方便個人使用。原價$4,480，「每日特選」指定日子只需$3,080，慳足$1,400！
- 美髮之選：Dyson Supersonic™ 風筒 HD15 銀銅色，包含四種造型配件，更具備全新二合一抗毛躁順髮風嘴，非常適合日常快速造型，可以塑造髮根蓬鬆，同時打造零毛燥髮型。HD15原價$3,780，銀銅色於雙11期間指定日子只需$3,280再送專用底座(價值$500)，慳足$1,000！
- 聖誕新年派對好物：Dyson Airwrap™ Lite 多功能造型器 (可自選2款配件) ，全新髮捲可以營造豐盈捲髮造型，髮梳則有助控制及塑型，再配合二合一康達抗毛躁風嘴，乾髮、順髮、同時隱藏毛躁，絕對係你年末派對造型嘅最佳幫手！原價$4,480，雙11「每日特選」價只需$2,980，慳足$1,500，仲唔快啲入手！
雙11優惠｜第2重驚喜：滙豐信用卡用戶獨享「最紅購物優惠 」
而家用埋滙豐信用卡喺Dyson.hk購買以下產品，即享高達$700獨家折扣優惠！
深層清潔之選：最新Dyson V12s Origin Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵機
配備全新洗地吸頭，能夠深層清潔不同地板類型，洗地滾筒吸頭內置摩打，可清除液體、碎屑及頑垢，原價$5,680，用滙豐信用卡簽賬及優惠碼【HSBCV12S】，只需$4,980，新型號都足足慳成$700！
清新空氣之選：最新Dyson Purifier Hot+Cool™ Gen1 三合一暖風空氣清新機 HP10
可自動感應再有效捕捉灰塵、致敏原、細菌及H1N1 病毒，帶來更潔淨的空氣，原價$4,480，用滙豐信用卡簽賬及優惠碼【HSBCHP10】，只需$3,980，慳足$500！
全單優惠小貼士：滙豐信用卡用戶亦可選擇享受全單滿$3,000減$300，滿$5,000減$500優惠！如果睇中其他心水產品又冇減價都可以用優惠碼【HSBC300】或【HSBC500】享全單折扣優惠！