雙11優惠｜HOKA ONE ONE潮鞋7折 新款Clifton 9全黑/白減至$900、全黑Bondi SR$1080！(附連結)

踏入11月，雙11優惠2023已經陸續推出。當中發現近年深得潮人熱愛的Hoka One One鞋有7折，本身鞋款好少減價，特別是新款或潮鞋款，減價都可能只得9折，今次難得有7折，碼數亦齊，一直想買Hoka One One的朋友把握時機！ 今次名牌網購平店LUISAVIAROMA做指定貨品7折，好多熱賣單品都在特價列之中，其中Hoka One One不少跑鞋款有7折，有新款Clifton 9，黑、白、奶茶色都有7折，碼數算好齊全，折後$900，價錢相當吸引。

雙11優惠｜HOKA ONE ONE Hoka Clifton 9 sneakers 特價：$900；原價：$1,287 Hoka Clifton 9 sneakers 特價：$900；原價：$1,287 Hoka Clifton LS sneakers 特價：$1,081；原價：$1,544

雙11優惠｜HOKA ONE ONE 另外熱賣系列Bondi，Bondi 8粉紅色有折，不過碼數只剩下US5（36碼）和US5.5（36.5碼）， 細碼數的朋友可以買定離手。至於潮人熱愛款Bondi SR則有全黑款，碼數好足，US5-US9都有，折後$1,081，也是很可口的價位。 Hoka Bondi SR sneakers 特價：$1,081；原價：$1,544 Hoka Bondi 8 Neutral sneakers 特價：$1,021；原價：$1,458

雙11優惠｜HOKA ONE ONE 想買防水GTX款，也有無黑Anacapa Low GTX、KAHA 2 Low GTX，兩款鞋用來行山都是可以的。還有一些可以用來跑步又得，行山又得，甚至用來做旅行鞋都得的Hoka鞋都有7折，今次真的款式相對多而碼數足，很有誠意。 Hoka Anacapa Low GTX sneakers 特價：$1,081；原價：$1,544 Hoka KAHA 2 Low GTX sneakers 特價：$1,261；原價：$1,801 Hoka Kaha Low GTX Running sneakers 特價：$1,261；原價：$1,801 Hoka Mafate Speed 2 Retro Redux sneakers 特價：$1,081；原價：$1,544 Hoka Transport sneakers 特價：$841；原價：$1,201 Hoka Mafate Speed 2 Retro Redux sneakers 特價：$1,081；原價：$1,544