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生活
2023-11-01 10:50:35

雙11優惠｜HOKA ONE ONE潮鞋7折 新款Clifton 9全黑/白減至$900、全黑Bondi SR$1080！(附連結)

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雙11優惠｜HOKA ONE ONE潮鞋7折 新款Clifton 9全黑/白減至$900、全黑Bondi SR$1080！(附連結)

雙11優惠｜HOKA ONE ONE潮鞋7折 新款Clifton 9全黑/白減至$900、全黑Bondi SR$1080！(附連結)

踏入11月，雙11優惠2023已經陸續推出。當中發現近年深得潮人熱愛的Hoka One One鞋有7折，本身鞋款好少減價，特別是新款或潮鞋款，減價都可能只得9折，今次難得有7折，碼數亦齊，一直想買Hoka One One的朋友把握時機！

今次名牌網購平店LUISAVIAROMA做指定貨品7折，好多熱賣單品都在特價列之中，其中Hoka One One不少跑鞋款有7折，有新款Clifton 9，黑、白、奶茶色都有7折，碼數算好齊全，折後$900，價錢相當吸引。

雙11優惠｜HOKA ONE ONE

Hoka Clifton 9 sneakers

特價：$900；原價：$1,287

Hoka Clifton 9 sneakers

特價：$900；原價：$1,287

Hoka Clifton LS sneakers

特價：$1,081；原價：$1,544

雙11優惠｜Hoka Bondi SR sneakers 特價：$1,081；原價：$1,544 雙11優惠｜Hoka Clifton 9 sneakers 特價：$900；原價：$1,287 雙11優惠｜Hoka Clifton 9 sneakers 特價：$900；原價：$1,287 雙11優惠｜Hoka Clifton LS sneakers特價：$1,081；原價：$1,544

雙11優惠｜HOKA ONE ONE

另外熱賣系列Bondi，Bondi 8粉紅色有折，不過碼數只剩下US5（36碼）和US5.5（36.5碼）， 細碼數的朋友可以買定離手。至於潮人熱愛款Bondi SR則有全黑款，碼數好足，US5-US9都有，折後$1,081，也是很可口的價位。

Hoka Bondi SR sneakers

特價：$1,081；原價：$1,544

Hoka Bondi 8 Neutral sneakers

特價：$1,021；原價：$1,458

雙11優惠｜Hoka Bondi SR sneakers 特價：$1,081；原價：$1,544 雙11優惠｜Hoka Bondi 8 Neutral sneakers特價：$1,021；原價：$1,458

雙11優惠｜HOKA ONE ONE

想買防水GTX款，也有無黑Anacapa Low GTX、KAHA 2 Low GTX，兩款鞋用來行山都是可以的。還有一些可以用來跑步又得，行山又得，甚至用來做旅行鞋都得的Hoka鞋都有7折，今次真的款式相對多而碼數足，很有誠意。

Hoka Anacapa Low GTX sneakers

特價：$1,081；原價：$1,544

Hoka KAHA 2 Low GTX sneakers

特價：$1,261；原價：$1,801

Hoka Kaha Low GTX Running sneakers

特價：$1,261；原價：$1,801

Hoka Mafate Speed 2 Retro Redux sneakers

特價：$1,081；原價：$1,544

Hoka Transport sneakers

特價：$841；原價：$1,201

Hoka Mafate Speed 2 Retro Redux sneakers

特價：$1,081；原價：$1,544

雙11優惠｜Hoka Anacapa Low GTX sneakers 特價：$1,081；原價：$1,544 雙11優惠｜Hoka KAHA 2 Low GTX sneakers 特價：$1,261；原價：$1,801 雙11優惠｜Hoka Kaha Low GTX Running sneakers 特價：$1,261；原價：$1,801 雙11優惠｜Hoka Mafate Speed 2 Retro Redux sneakers 特價：$1,081；原價：$1,544 雙11優惠｜Hoka Transport sneakers 特價：$841；原價：$1,201 雙11優惠｜Hoka Mafate Speed 2 Retro Redux sneakers 特價：$1,081；原價：$1,544

不過這裡購物是有運費$255，買一對Clifton 9本身可以$900埋單，計運費後$1,155，好像不划算，但都比官方價$1,299便宜了$144，所以最好找來Shopping Buddy一起夾運費，就最抵啲！

再給予各位一個Yahoo網購專員實測體驗，LUISAVIAROMA是以UPS或DHL郵寄，當日專員在下午5點左右下單，當晚就收到Email已開始送運，並指在兩日左右就會收到件，相當快速的郵送過程。如非常趕要，這裡的郵寄服務幾有效率。

LUISAVIAROMA雙11優惠詳情

日期：11月1日10am-14日10am

優惠碼：SD35

運費：$255

優惠：指定正價貨品7折

LUISAVIAROMA雙11網站連結

原文刊登於 Yahoo Style HK

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