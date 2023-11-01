雙11優惠｜HOKA ONE ONE潮鞋7折 新款Clifton 9全黑/白減至$900、全黑Bondi SR$1080！(附連結)

踏入11月，雙11優惠2023已經陸續推出。當中發現近年深得潮人熱愛的Hoka One One鞋有7折，本身鞋款好少減價，特別是新款或潮鞋款，減價都可能只得9折，今次難得有7折，碼數亦齊，一直想買Hoka One One的朋友把握時機！
今次名牌網購平店LUISAVIAROMA做指定貨品7折，好多熱賣單品都在特價列之中，其中Hoka One One不少跑鞋款有7折，有新款Clifton 9，黑、白、奶茶色都有7折，碼數算好齊全，折後$900，價錢相當吸引。
雙11優惠｜HOKA ONE ONE
Hoka Clifton 9 sneakers
特價：$900；原價：$1,287
Hoka Clifton 9 sneakers
特價：$900；原價：$1,287
Hoka Clifton LS sneakers
特價：$1,081；原價：$1,544
雙11優惠｜HOKA ONE ONE
另外熱賣系列Bondi，Bondi 8粉紅色有折，不過碼數只剩下US5（36碼）和US5.5（36.5碼）， 細碼數的朋友可以買定離手。至於潮人熱愛款Bondi SR則有全黑款，碼數好足，US5-US9都有，折後$1,081，也是很可口的價位。
Hoka Bondi SR sneakers
特價：$1,081；原價：$1,544
Hoka Bondi 8 Neutral sneakers
特價：$1,021；原價：$1,458
雙11優惠｜HOKA ONE ONE
想買防水GTX款，也有無黑Anacapa Low GTX、KAHA 2 Low GTX，兩款鞋用來行山都是可以的。還有一些可以用來跑步又得，行山又得，甚至用來做旅行鞋都得的Hoka鞋都有7折，今次真的款式相對多而碼數足，很有誠意。
Hoka Anacapa Low GTX sneakers
特價：$1,081；原價：$1,544
Hoka KAHA 2 Low GTX sneakers
特價：$1,261；原價：$1,801
Hoka Kaha Low GTX Running sneakers
特價：$1,261；原價：$1,801
Hoka Mafate Speed 2 Retro Redux sneakers
特價：$1,081；原價：$1,544
Hoka Transport sneakers
特價：$841；原價：$1,201
Hoka Mafate Speed 2 Retro Redux sneakers
特價：$1,081；原價：$1,544
不過這裡購物是有運費$255，買一對Clifton 9本身可以$900埋單，計運費後$1,155，好像不划算，但都比官方價$1,299便宜了$144，所以最好找來Shopping Buddy一起夾運費，就最抵啲！
再給予各位一個Yahoo網購專員實測體驗，LUISAVIAROMA是以UPS或DHL郵寄，當日專員在下午5點左右下單，當晚就收到Email已開始送運，並指在兩日左右就會收到件，相當快速的郵送過程。如非常趕要，這裡的郵寄服務幾有效率。
LUISAVIAROMA雙11優惠詳情
日期：11月1日10am-14日10am
優惠碼：SD35
運費：$255
優惠：指定正價貨品7折
原文刊登於 Yahoo Style HK