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生活
2023-11-04 16:30:00

雙11優惠｜INNISFREE歡樂小島聖誕系列 $100折扣/送迷你投影機及旅行裝

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雙11優惠｜INNISFREE歡樂小島聖誕系列 $100折扣/送迷你投影機及旅行裝

雙11優惠｜INNISFREE歡樂小島聖誕系列 $100折扣/送迷你投影機及旅行裝

聖誕節將至，INNISFREE迎來品牌形象重塑後首個聖誕假期，以絢麗奪目色彩推出歡樂小島聖誕系列，8款聖誕套裝貼合不同肌膚所需，購買套裝更有雙11購物優惠，享$100折扣！

INNISFREE迎來品牌形象重塑後首個聖誕假期，推出歡樂小島聖誕系列。

INNISFREE迎來品牌形象重塑後首個聖誕假期，推出歡樂小島聖誕系列。

為慶祝雙11購物慶典，由即日至1111日期間，於INNISFREE門市購買3款精選精華套裝(包括秒速補水瓶連補充裝套裝、維C極光精華30ml套裝或A醇小白瓶30ml套裝)，加配早CA入門套裝，即享$100折扣優惠；11月期間購買滿$888，即送INNISFREE限定歡樂派對迷你投影機及額外人氣產品旅行裝(總值$384)，心心造型的投影機，可隨心換上燈片，投影出充滿節日氣氛的背景，輕巧掌心大小，與朋友開party打卡必玩！

11月期間購買滿$888，即送INNISFREE限定歡樂派對迷你投影機。

11月期間購買滿$888，即送INNISFREE限定歡樂派對迷你投影機。

歡樂小島聖誕系列主打套裝：

INNISFREE秒速補水瓶連補充裝套裝 $340 (價值$425)

精華注入專利美肌綠茶及納米膠囊透明質酸，升級版有效7.78倍補水，無酒精、無香料配方為護膚打好基礎，從根源舒緩肌底乾燥，穩定肌膚水分平衡，全面修復補水屏障，塑造水潤光澤肌膚。為實踐永續美麗概念，品牌特別為秒速補水瓶 (綠茶籽透明質酸注水精華)推出環保補充裝，減少包裝造成的浪費。產品更通過純素認證，確保成分不含動物原材料，守護肌膚同時愛護地球！

套裝包括：

- 秒速補水瓶80ml

- 秒速補水瓶補充裝80ml

- 綠茶透明質酸保濕爽膚水 25ml

- 綠茶籽透明質酸水光面霜 20ml

INNISFREE秒速補水瓶連補充裝套裝 $340 (價值$425)

INNISFREE秒速補水瓶連補充裝套裝 $340 (價值$425)

INNISFREE C極光精華30ml套裝 $300 (價值$405)

天然配方揉合維他命C及濟州美肌綠茶酵素，不傷肌膚，雙管齊下去除老廢角質、提亮細緻，擊退色斑痘印、暗沉泛黃等問題，塑造透亮細緻肌膚，以細緻肌膚狀態出席各大派對。配合注入專利美肌綠茶爽膚水及面霜強效保濕及長效鎖水，維持水嫩光澤肌。

套裝包括：

- C極光精華 30ml

- 綠茶透明質酸保濕爽膚水 25ml

- 綠茶籽透明質酸水光面霜 20ml

INNISFREE維C極光精華30ml套裝 $300 (價值$405)

INNISFREE維C極光精華30ml套裝 $300 (價值$405)

INNISFREE A醇小白瓶30ml套裝 $300 (價值$401)

蘊含純正A醇及積雪草，擊退暗沉痘印、黑頭粉刺及粗糙膚質，修復炎症肌膚；揉合積雪草以舒緩刺激，達至鎮靜效果，並有助膠原增生。搭配秒速補水瓶使用，能有效修復補水屏障，為肌膚補水。

套裝包括：

- A醇小白瓶30ml

- 秒速補水瓶10ml

- 香榧積雪草舒緩保濕霜 15ml

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INNISFREE A醇小白瓶30ml套裝 $300 (價值$401)

INNISFREE A醇小白瓶30ml套裝 $300 (價值$401)

INNISFREE CA入門套裝 $220

護膚新手及敏感肌友好的套裝，集保濕、美白及袪印3大功效，為肌底打好保濕基礎，打造早CA的護膚程序，維C極光精華(C)4倍提亮肌膚：A醇小白瓶(A)擊退暗沉痘印，締造光澤肌膚。價錢只是$220，買來抽獎或交換禮物一流！

套裝包括：

- C極光精華10ml

- A醇小白瓶10ml

- 綠茶透明質酸保濕爽膚水25ml

INNISFREE 早C晚A入門套裝 $220

INNISFREE 早C晚A入門套裝 $220

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