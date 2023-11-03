雙11優惠｜UNIQLO減價 HEATTECH、超輕型羽絨外套、T恤 、長袖格紋恤衫等 一連2星期直至11月16(附連結)

雙11優惠不少得UNIQLO。UNIQLO由11月3-16日，一連2星期推出「UNIQLO雙11狂歡慶」，多款秋冬單品，如超輕型羽絨外套、HEATTECH T恤都大減價，同時亦是人氣設計師聯名JW Anderson系列的推出日，各位U記迷準備用力掃！

今期UNIQLO雙11優惠有不少好物減價，當中包括多款秋冬單品，如首次推出減價的超輕型羽絨外套與及HEATTECH T恤，前者由$599減至$499，後者由由$99/$79減至$79/$59，的確幾吸引。另外知性系列的恤衫、針織衫、近年大熱的直腳工裝褲、工裝短版外套等都有折扣，換季想買新衫子的朋友把握時機！ 雙11優惠｜UNIQLO減價 女裝 超輕型羽絨外套 450310 / 460914 特價：$499；原價：$599 女裝 HEATTECH U 領 T 恤 [長袖] 450729 / 460349 特價：$79；原價：$99 女裝 柔軟磨毛恤衫 [長袖] 461147 特價：$149；原價：$199 男女通用 法蘭絨格紋恤衫 [長袖] 462405 特價：$149；原價：$199 男女通用 法蘭絨格紋恤衫 [長袖] 462406 特價：$149；原價：$199 男女通用 工裝短版外套 459592 特價：$499；原價：$599 女裝 寬版直腳工裝褲 (褲內襠長 70-72cm) 461643 特價：$149；原價：$199