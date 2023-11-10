雙11優惠2023｜Trip.com推雙11狂賞 Mastercard專享機票+酒店減$1,111 大派優惠代碼

「雙11」購物節即將到來，Trip.com將於2023年11月8日至11日（周三至周六）推出「雙11狂賞」活動。超值優惠包括限量的快閃當地體驗、Mastercard酒店優惠代碼及機票優惠代碼、機票及酒店 Trip Coins 回贈、國泰航空機票優惠代碼及當地體驗優惠代碼。即睇詳情！

另外，Trip.com亦將於11月11日大派 Mastercard優惠代碼，酒店及機票減高達 HK$1,111。Mastercard 機票優惠代碼則於11月11日晚上11時開搶，會員可於付款時輸入活動頁上公佈的優惠代碼，並以香港或澳門發行之Mastercard 卡結賬，即享滿HK$2,000 減HK$1,111或HK$1,000減HK$188優惠。

快閃當地體驗 HK$11 起、 HK$188 優惠代碼

「雙11狂賞」為Trip.com會員送上香港及澳門的熱門玩樂體驗門票優惠及 HK$188 優惠代碼，於11月11日（星期六）早上11時展開競搶，供會員爭奪港澳熱門門票—以HK$11震撼價購買東方之珠維港遊、恐龍探險樂園2.0成人門票、4日Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡及香港機場快綫青衣單程等；及傳奇英雄樂園任玩門票、澳門teamLab超自然空間門票、香港挪亞方舟門票及豐盛閣餐廳自助晚餐及Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園平日門票的買1送1優惠；買海洋公園門票送水上樂園門票優惠、半價購買《鬼滅之刃全集中展》香港站成人門票、64折購買teamLab超自然空間門票＋金光飛航來回船票，數量有限 ，先搶先得，以成功付款順序為準。

同時間，當地體驗優惠代碼將於11月11日早上11:00開搶，會員預訂當地體驗產品（只適用於單一交易）即享滿HK$500 減HK$188優惠。數量有限 ，先搶先得！