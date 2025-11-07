雙11優惠2025｜「三津湯包」$1生煎包 11.8起連續11日派福利

內地知名包點品牌「三津湯包」慶祝進軍香港2周年，趁雙11派福利，由11月8日開始一連11日，在新蒲崗及深水埗兩間直營店推出$1招牌生煎包限量優惠，每日合共1000個！



2025年度包點十大品牌 「三津湯包」內地分店數目逾7,300間，並榮獲「2025年度包點十大品牌」殊榮。品牌擁有自家蔬菜基地及牧園，原材料自給自足。位於東莞的中央廚房運送食材至全國各店，再由員工現場包製及蒸製，香港店包點出爐30分鐘後不再發售，保持新鮮。攻港兩年憑正宗風味、平民價錢以及24小時營業，包點總銷量逾100萬份。



生煎包每日新鮮現做 兩大招牌產品爆汁湯包及生煎包，均以傳統手工技藝製作。爆汁湯包($6/個)，選取精選豬前腿肉製作內餡，三肥七瘦黃金比例，肉質緊實鮮美，皮薄餡足，咬下湧出鮮香肉汁。另一人氣生煎包(每份$18/3個)，以自家製麵包種每日新鮮現做，餡料以優選豬肉混合秘製調味料而成，外表金黃飽滿，內裡肉汁鮮香，脆而不膩。



$1生煎包兩店供應1000個 香港店有一系列獨有食品，如定價低至$16的早餐，包括包點、滷蛋及飲品；下午茶時段小食拼盤連港式奶茶或咖啡只售$23；蒸飯如冬菇蟲草花滑雞飯、章魚肉餅飯、鳳爪排骨飯等，最平$25起。趁香港首店開業2周年，由11月8日起至11月18日特推$1招牌生煎包優惠，每日各店供應500個，參加者只需追蹤官方Facebook或Instagram，每人限購一個。先到先得，數量有限，售完即止。



三津湯包 深水埗店地址：深水埗長沙灣道277號地下B及C號舖

新蒲崗店地址：新蒲崗大有街3號萬廸廣場地舖

營業時間：24小時營業