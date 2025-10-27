雙11優惠2025｜屈臣氏/萬寧/AlipayHK/淘寶/惠康/小米/CASETiFY 各大品牌減價詳情

雙11優惠2025｜屈臣氏/萬寧/AlipayHK/淘寶/惠康/小米 各大品牌減價詳情

一年一度的雙11優惠又嚟啦！各大品牌便會趁機推出減價優惠，包括屈臣氏、萬寧、AlipayHK、淘寶、惠康、小米及旅遊平台Rakuten Travel等，即睇詳情！ 雙 11 優惠 2025 ｜屈臣氏網店「雙 11 狂賞 Code 」 屈臣氏網店推出「雙11狂賞Code」，即日至11月13日推出多重優惠及獎賞，涵蓋嬰兒用品、個人護理、營養補充、日韓美妝等。活動期間，易賞錢會員買精選產品淨額每滿$59，即可獲贈電子印花一個。儲滿指定數量即可免費換領豐富禮品，累積消費最高的會員更可參加「爆買贏大賞」，獎賞包括頭獎APPLE iPhone 17 256GB (價值$6,899)及APPLE AirPods 4 耳機(價值$1,099)。另外，於指定日子到訪屈臣氏網店，即可參與「一撳即搶」，開搶不同限時優惠券，先用先得，用完即止。 「屈仔限量版迷你相機」首次亮相，外型印有超萌屈仔，更內建10款萌爆屈仔相框，可影相錄影。現於屈臣氏網店購物滿$1,088，輸入【TAKEAPIC】優惠碼，即免費獲贈屈仔限量版迷你相機；亦可買精選產品，以$188加購換領。 立即選購：請按此

雙 11 優惠 2025 ｜萬寧官網「雙 11 大折購」送價值 $1,111 豐富禮品 萬寧官網由即日起至11月13日推出「雙11大折購」，一連三星期送上源源不絕的驚喜。雙11當日更有限量驚喜，送價值$1,111的豐富禮品，合共價值逾$222,200。雙11期間，每星期均有不同主題的驚喜優惠：逢周二及周四中午12點開搶「一折筍貨」，逢周三更有主打類目商品低至88折的「驚喜優惠」，每日還有「官網限定出位價」產品，。 激抵優惠碼及支付優惠 除了以上優惠，萬寧官網更準備多款優惠碼及支付優惠，推廣期內，到萬寧官網買滿$1,888輸入優惠碼 [SALE150] 即減$150；買滿$599輸入優惠碼 [SALE40] 即減$40。新會員更可享獨家優惠，於萬寧官網買滿$388輸入優惠碼 [JOINUS45] 即減$45。於萬寧官網使用AlipayHK付款亦可享雙重優惠，新會員買滿$300再減$30，現有會員領券後買滿$688更可再減$50！ 詳情

雙 11 優惠 2025 ｜ AlipayHK 及淘寶 雙11就快到，AlipayHK及淘寶準備了「終極慳錢攻略」，包括無限次免手續費、$1000免單紅包、88VIP盡享多重網購優惠！ 慳錢第一擊：支付 0 手續費 即日起至11月14日，用指定付款方式在淘寶付款，所有交易免手續費，買嘢唔使再儲埋一次過畀錢。指定付款方式包括Ant Bank PayLater、餘額+、A. Point 卡、中銀淘寶卡、Mox Card及ZA Card。詳情 慳錢第二擊：搶 $1,000 電商免單大獎 完成指定大獎任務，即可由即日起至12月31日，每日早上10時以10,000 A. Point 搶電商$1,000免單禮券，買滿$1,001即可使用。 慳錢第三擊： ¥88 開啟 VIP 尊享模式 淘氣值夠1,000分嘅朋友，現只需88元人民幣就，即可開通淘寶88VIP會籍，而且是「一次開通，全年受用」，更可同AlipayHK優惠券疊加使用。透過AlipayHK享受全年多重特權： ．全年最少人民幣888元優惠券（618、雙11等大促都用到） ．天貓大牌旗艦店95折 ．24小時專屬客服 ．每日領人民幣2元紅包，一年慳足人民幣730元 慳錢第四擊：淘寶雙 11 專屬優惠碼 AlipayHK亦設淘寶雙11專屬優惠碼，分別為： 1. 由即日起至11月14日 • 滿¥288減¥25 • 滿¥188減¥15 2. 由即日起至10月31日 • 滿¥200減¥15 • 滿¥80減¥5

雙 11 優惠 2025 ｜惠康網店 惠康/Market Place網店一連4周送上多款驚喜：首輪人人激送$1,000優惠，新客更Double送$2,000；首單買滿$360即減$50兼免運費，完成訂單再送多$50優惠券。同步更推出限時激抵優惠，包括45款人氣貨品$11起、精選貨品$111/3件或$111/4件自由配搭，抵上加抵。 優惠 1 ：人人送 $1,000 優惠 新客 Double 送 $2,000 優惠 由即日至11月13日，惠康/Market Place網店大派總值$1,000電子優惠券，新客double享總值$2,000優惠券。 優惠２：送貨上門買滿 $600 即減 $35 網購店取買滿 $111 即減 $10 即日至10月30日期間推出限時優惠，送貨上門買滿$600即減$35；網購店取買滿$111即減$10。 優惠３： 45 款人氣貨品 $11 起 惠康/Market Place網店精選過百款人氣貨品推出雙11限定優惠，包括零食、飲品、個人護理及家庭用品等，以限時超值價$11、$111、89折發售。另有一系列精選貨品以$111/3件或$111/4件超筍價發售，可以自由配搭貨品。 優惠 4 ：新客首單買滿 $360 即減 $50 兼免運費 再送 $50 超著數優惠 新客單張訂單滿$360即減$50兼免運費，只需於活動推廣頁面領取電子優惠券即享優惠，完成訂單後再送$50優惠券。 優惠5：每日早上 10 時必搶 $100 電子優惠券 由10月31號至11月12日（11月3日除外），每日早上10時登入惠康/Market Place網店即有機會搶到$100電子優惠券，每日名額限50個，先到先得，搶完即止。

雙11優惠2025｜小米狂歡購物節 高達66折 小米官網mi.com「雙11」狂歡購物節即日起至11月16日舉行，活動包括精選手機及平板優惠、 星級家電特價、領取$200現金券及加價換購優惠等。 mi.com 領券 顧客由即日起每日早上10:00 至11月16日晚上11:59期間，憑每個Mi ID 於mi.com內，可領取以下3款現金券和折扣券（每款限領兩張），3款券均能於即日至11月16日晚上11:59期間內使用。

． 現金券價值港幣$200（每日最多發送1,000張），用於購買POCO 手機及AIOT產品，滿額港幣$3,000時使用，新品不適用。

． 現金券價值港幣$50（每日最多發送1,000張），用於購買POCO C85手機時使用。

． 5折券（最高減港幣$1,111，每日最多發送2張），用於購買所有產品使用。

加價換購優惠 顧客由即日起至11月16日晚上11:59期間，單筆消費滿港幣$1111（新品不適用），即可以優惠價港幣$69購買 Xiaomi 自帶線行動電源10000 33W 深空藍/淺咖色 乙部。

消費送禮 顧客由即日起至11月16日晚上11:59期間，按照單個Mi ID累積實際消費金額總排名頭三位（全期供3名，金額相同以Mi ID從大至小排列），將可獲得以下產品兌換券乙張，發放時間為11月17日，使用時間為11月18日早上00:00至11月30日晚上23:59期間：

第一名：Xiaomi 15T（12G + 512G）產品兌換券乙張

第二名：Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 43 2025產品兌換券乙張

第三名：POCO C85產品兌換券乙張

購機送禮 顧客由即日起至11月16日晚上11:59期間，購買POCO手機滿港幣$3,000 及以上，於以下指定時間內，可獲贈價值港幣$100超市禮券，數量有限，先到先得，送完即止：

． 10月24日晚上08:00 ：限量80名

． 11月01日早上00:00 ：限量30名

． 11月11日早上00:00 ：限量30名

． 10月16日早上00:00 ：限量30名



另外，購買POCO手機滿港幣$3,000 及以下，於以下指定時間內，可獲贈價值港幣$50超市禮券，數量有限，先到先得，送完即止：

． 10月24日晚上08:00 ：限量300名

． 11月01日早上00:00 ：限量150名

． 11月11日早上00:00 ：限量150名

． 10月16日早上00:00 ：限量150名

雙 11 優惠 2025 ｜ Rakuten Travel 11.11 SALE 低至 5 折 踏入11月購物旺季，日本網上旅遊平台Rakuten Travel由10月31日至11月12日期間推出「11.11 SALE」優惠，並推介「日本酒店11大之最」，涵蓋11個不同類別的優質住宿體驗，包括最正宗溫泉體驗、一泊二食的懷石料理住宿、最地道美食住宿、最家庭友善等選擇。Rakuten Travel更將於11月11日當天「加碼」發放多款限時快閃優惠券，盡享低至5折優惠。 精選住宿體驗包括： ．最地道美食住宿：入住有馬溫泉高山莊華野，品嚐當地特產神戶牛與養生滋補美食，優惠活動期間預訂最高可享4 折。 ．最豐富購物配套：lyf 澀谷東京位於東京最潮百貨——「澀谷PARCO」對面，購物與美食一應俱全，優惠活動期間預訂最高可享67折。 ．最道地溫泉體驗：文珠莊松露亭坐落絕景「天橋立」，地道溫泉素有「美肌之湯」美譽，優惠活動期間預訂最高可享67折。 詳情