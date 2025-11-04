熱門搜尋:
生活
2025-11-04 10:00:00

雙11優惠2025｜Klook/KKday平台優惠合集 送來回機票/$11自助餐/5折酒店/門票買一送一

雙11將至，各大旅行平台Klook、KKday雙11優惠登場！即日起到11月30日，一系列雙11優惠陸續推出，多款產品低至$11，包括餐飲、旅遊門票、一日遊、酒店住宿、滑雪體驗等，每日更會大派超抵優惠碼，除了各種折扣優惠外，亦送出來回機票！以下為各位整合兩平台雙11的旅遊折扣和優惠碼，即睇詳情。

Klook11優惠｜限時優惠碼

111日至1130日期間，可享以下三大專享優惠：

  1. 預訂全球活動單一淨額簽賬滿港幣500元或以上，可享HK$ 25折扣【DL1165OFF
  2. 預訂全球活動單一淨額簽賬滿港幣2,500元或以上，可享HK$ 120折扣【DL11120OFF
  3. 預訂日本/澳洲 /紐西蘭租車單一淨額簽賬滿HK$1,800或以上，可享HK$180折扣【DL11CAR10OFF

Klook11優惠｜全線酒店優惠碼

Klook獨家全線酒店優惠，限量低至半價，更有逄周一85折優惠，絕對要搶。

  1. 預訂Klook酒店即享5折優惠，輸入優惠碼【STAY50OFF08】最高可減30美元
  2. 逢星期一於網頁領取優惠碼，全球酒店消費滿$1,500即享85折，最高減HK$350
  3. 預訂韓國酒店滿$1000，輸入優惠碼【KRHTL20】減HK$200

Klook11優惠｜Klook 滙豐信用卡專享優惠

111日至1130日期間可享以下五大專享優惠：

  1. 預訂全球活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上，可享HK$ 111折扣【HSBC25NOV111
  2. 預訂指定酒店淨房住宿滿HK$1,000或以上，可享HK$10折扣【HSBC25NOVHT

其他優惠將於11101112日分別推出，密切期待。

Klook雙11優惠｜限時優惠碼

KKday大派11生日優惠碼

KKday即日大派611週年慶限定優惠碼：

  1. 全線亞洲外遊產品消費滿HK$650，輸入優惠碼【DUBAS50】即減$50
  2. 全線外遊產品消費滿HK$111即享9折，輸入優惠碼【DUBALL30】最高減$30
  3. 全線歐美加澳紐長線滿$1,500即享9折，輸入優惠碼【DBLH250】最高減250

APP限定！即日起至1111日期間，全站商品11%OFF最高可減$50，另外全線產品買滿$1111即減$100，全站酒店產品優惠買滿$600可享88折最高可減$100

  1. 預訂全站產品輸入優惠碼【KKDBD11】，即享11%OFF，最高可減$50
  2. 全站買滿$1,111 輸入優惠碼【KKDBD100】即減$100
  3. 全站酒店產品消費滿$600 輸入優惠碼【KKDBD88】可享88折最高可減$100

KKday11優惠｜每日4時段大派優惠

KKday由即日起至1111日每日中午12時、下午3時、下午6時及晚上9時4個時段，將推出本地、大灣區、環球各種旅遊優惠。

113

12:00 11折限定自助晚餐HK$168/ 香港富麗敦海洋公園酒店「日本秋祭」自助餐 請按此

15:00 $111/ 九龍東皇冠假日酒店半自助午餐 請按此

18:00  2$111海東軒大閘蟹片皮鴨盛宴 請按此

Klook11優惠｜每日2時段大派優惠低至$11

由即日起至1112日，每日11AM9PM將準時放送多個超抵優惠，涵蓋海外遊、本地體驗及交通產品買一送一等，讓你一擊入手必玩必去行程！精選必搶優惠包括：

111

11AM 限量$11香港往澳門金光飛航船票 請按此

11AM $559澳門水舞間水上匯演門票 請按此

11AM 第二位$11朗廷酒店｜The Food Gallery｜自助晚餐 請按此

11AM 買一送一 澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票 請按此

11AM 買一送一 澳門新濠影滙｜星滙餐廳｜自助晚餐 請按此

9PM 買一送一&第三位加$111香港沙田萬怡酒店｜MoMo Cafe｜自助晚餐 請按此

9PM 買一送一 香港海洋公園門票 請按此

112

11AM 快閃$11 機場快綫優惠車票 請按此

11AM $11多一間/一晚 深圳隱秀山居酒店住宿套餐 請按此

11AM 限量搶$11阿奇拉湯泉生活 請按此

9PM日本玩樂及台灣餐飲優惠！低至買一送一 請按此

9PM 快閃買一送一關西樂享周遊券豪華版 請按此

9PM 快閃9折優惠 A Joy - 捷運台北101 / 世貿站 請按此

113

11AM韓國酒店滿$1000HK$200 請按此

11AM台灣北投溫泉酒店5折 請按此

11AM 限時$1,111香港黃金海岸酒店 請按此

11AM 限時$1,688起香港富麗敦海洋公園酒店 請按此

114

11AM 快閃$11Häagen-Dazs 單球雪糕券 請按此

11AM三位只需$1111 富臨皇宮｜2小時任食大閘蟹、片皮鴨放題 請按此

9PM第三位+$111灣仔會展中心 - 薈景｜自助晚餐 請按此

9PM買一送一 香港萬麗海景酒店 - Mirage Bar & Restaurant｜晚市套餐 請按此

115

11AM 快閃$11一位 香港逸東酒店 - 普慶餐廳｜自助午餐 & 自助晚餐 請按此

11AM第二張券$10再送燒賣券 鴻福堂｜多種優惠券 請按此

116

11AM 買一送一 & 第三位+$111 WM酒店 - WM咖啡廳｜自助晚餐 請按此

11AM 38 L'AMOUR 法國菜｜無限任食生蠔、米芝蓮三星團隊打理｜中環、大埔 請按此

9PM 買一送一 & 第三位+$198香港海洋公園萬豪酒店｜海灣餐廳｜自助晚餐 請按此

9PM 買一送一 & 第三位+$198香港海洋公園萬豪酒店｜海岸酒廊｜燒烤自助晚餐 請按此

117

11AM一折W酒店 - KITCHEN｜自助午餐 請按此

11AM 買一送一 第三位加$198香港喜來登酒店自助餐 - 咖啡廳 The Café | 自助午餐、自助晚餐 請按此

Klook 內地酒店優惠

Klook獨家 長隆全線酒店及門票買2大送2 請按此

獨家7 深圳硬石酒店 請按此

低至7 深圳大梅沙京基洲際度假酒店 請按此 

三亞全線旅遊產品減HK$200 請按此

Klook11優惠｜旅行優惠低至5

Klook準備大量冬季旅遊優惠，分別有滑雪之旅早鳥優惠、日本精選滑雪活動享 88 折，日韓一日遊冬季活動更低至5折。另外Klook獨家歐洲及澳洲必搶優惠。

即睇詳情：請按此

Klook11優惠｜即時回贈高達HK$150

111日至12日期間，於Klook消費可享即時回贈高達HK$150。優惠碼會於消費後經電郵發放，使用期限至20251116日。每人於活動期間只可享用優惠1次。數量有限，先用先得。

Klook11送機票

Klook亦準備終極獎賞，凡消費即有機會獲得免費來回機票！有關機票獎賞詳情，詳情請留意活動網站

Klook.com

KKday11送機票

由即日至11月11日期間，每日大獎累積最高消費送雙人來回機票！單日累積最高消費的KKday會員，即有機會獲得雙人來回機票，目的地包括日本東京、越南富國島、台灣。 得獎名單會在每日中午12時於「11.11週年」推廣頁更新(截至前一日累積最高消費額）。

即睇詳情：請按此

KKday雙11送機票

