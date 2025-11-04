雙11優惠2025｜Klook/KKday平台優惠合集 送來回機票/$11自助餐/5折酒店/門票買一送一

雙11將至，各大旅行平台Klook、KKday雙11優惠登場！即日起到11月30日，一系列雙11優惠陸續推出，多款產品低至$11，包括餐飲、旅遊門票、一日遊、酒店住宿、滑雪體驗等，每日更會大派超抵優惠碼，除了各種折扣優惠外，亦送出來回機票！以下為各位整合兩平台雙11的旅遊折扣和優惠碼，即睇詳情。

11月1日至11月30日期間可享以下五大專享優惠：

Klook獨家全線酒店優惠，限量低至半價，更有逄周一85折優惠，絕對要搶。

11月1日至11月30日期間，可享以下三大專享優惠：

APP限定！即日起至11月11日期間，全站商品11%OFF最高可減$50，另外全線產品買滿$1111即減$100，全站酒店產品優惠買滿$600可享88折最高可減$100。

KKday由即日起至11月11日每日中午12時、下午3時、下午6時及晚上9時4個時段，將推出本地、大灣區、環球各種旅遊優惠。

Klook 雙 11 優惠｜每日 2 時段大派優惠低至 $11

由即日起至11月12日，每日11AM及9PM將準時放送多個超抵優惠，涵蓋海外遊、本地體驗及交通產品買一送一等，讓你一擊入手必玩必去行程！精選必搶優惠包括：

11月1日

11AM 限量$11香港往澳門金光飛航船票 請按此

11AM $559澳門水舞間水上匯演門票 請按此

11AM 第二位$11朗廷酒店｜The Food Gallery｜自助晚餐 請按此

11AM 買一送一 澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票 請按此

11AM 買一送一 澳門新濠影滙｜星滙餐廳｜自助晚餐 請按此

9PM 買一送一&第三位加$111香港沙田萬怡酒店｜MoMo Cafe｜自助晚餐 請按此

9PM 買一送一 香港海洋公園門票 請按此

11月2日

11AM 快閃$11 機場快綫優惠車票 請按此

11AM 加$11多一間/一晚 深圳隱秀山居酒店住宿套餐 請按此

11AM 限量搶$11阿奇拉湯泉生活 請按此

9PM日本玩樂及台灣餐飲優惠！低至買一送一 請按此

9PM 快閃買一送一關西樂享周遊券豪華版 請按此

9PM 快閃9折優惠 饗 A Joy - 捷運台北101 / 世貿站 請按此

11月3日

11AM韓國酒店滿$1000減HK$200 請按此

11AM台灣北投溫泉酒店5折 請按此

11AM 限時$1,111香港黃金海岸酒店 請按此

11AM 限時$1,688起香港富麗敦海洋公園酒店 請按此

11月4日

11AM 快閃$11Häagen-Dazs™ 單球雪糕券 請按此

11AM三位只需$1111 富臨皇宮｜2小時任食大閘蟹、片皮鴨放題 請按此

9PM第三位+$111灣仔會展中心 - 薈景｜自助晚餐 請按此

9PM買一送一 香港萬麗海景酒店 - Mirage Bar & Restaurant｜晚市套餐 請按此

11月5日

11AM 快閃$11一位 香港逸東酒店 - 普慶餐廳｜自助午餐 & 自助晚餐 請按此

11AM第二張券$10再送燒賣券 鴻福堂｜多種優惠券 請按此

11月6日

11AM 買一送一 & 第三位+$111 WM酒店 - WM咖啡廳｜自助晚餐 請按此

11AM 38折 L'AMOUR 法國菜｜無限任食生蠔、米芝蓮三星團隊打理｜中環、大埔 請按此

9PM 買一送一 & 第三位+$198香港海洋公園萬豪酒店｜海灣餐廳｜自助晚餐 請按此

9PM 買一送一 & 第三位+$198香港海洋公園萬豪酒店｜海岸酒廊｜燒烤自助晚餐 請按此

11月7日

11AM一折W酒店 - KITCHEN｜自助午餐 請按此

11AM 買一送一 第三位加$198香港喜來登酒店自助餐 - 咖啡廳 The Café | 自助午餐、自助晚餐 請按此