雙11優惠2025｜Klook/KKday平台優惠合集 送來回機票/$11自助餐/5折酒店/門票買一送一

雙11將至，各大旅行平台Klook、KKday雙11優惠登場！即日起到11月30日，一系列雙11優惠陸續推出，多款產品低至$11，包括餐飲、旅遊門票、一日遊、酒店住宿、滑雪體驗等，每日更會大派超抵優惠碼，除了各種折扣優惠外，亦送出來回機票！以下為各位整合兩平台雙11的旅遊折扣和優惠碼，即睇詳情。
Klook雙11優惠｜限時優惠碼
11月1日至11月30日期間，可享以下三大專享優惠：
- 預訂全球活動單一淨額簽賬滿港幣500元或以上，可享HK$ 25折扣【DL1165OFF】
- 預訂全球活動單一淨額簽賬滿港幣2,500元或以上，可享HK$ 120折扣【DL11120OFF】
- 預訂日本/澳洲 /紐西蘭租車單一淨額簽賬滿HK$1,800或以上，可享HK$180折扣【DL11CAR10OFF】
Klook雙11優惠｜全線酒店優惠碼
Klook獨家全線酒店優惠，限量低至半價，更有逄周一85折優惠，絕對要搶。
- 預訂Klook酒店即享5折優惠，輸入優惠碼【STAY50OFF08】最高可減30美元
- 逢星期一於網頁領取優惠碼，全球酒店消費滿$1,500即享85折，最高減HK$350
- 預訂韓國酒店滿$1000，輸入優惠碼【KRHTL20】減HK$200
Klook雙11優惠｜Klook 滙豐信用卡專享優惠
11月1日至11月30日期間可享以下五大專享優惠：
- 預訂全球活動單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上，可享HK$ 111折扣【HSBC25NOV111】
- 預訂指定酒店淨房住宿滿HK$1,000或以上，可享HK$10折扣【HSBC25NOVHT】
其他優惠將於11月10、11、12日分別推出，密切期待。
KKday大派11生日優惠碼
KKday即日大派6大11週年慶限定優惠碼：
- 全線亞洲外遊產品消費滿HK$650，輸入優惠碼【DUBAS50】即減$50
- 全線外遊產品消費滿HK$111即享9折，輸入優惠碼【DUBALL30】最高減$30
- 全線歐美加澳紐長線滿$1,500即享9折，輸入優惠碼【DBLH250】最高減250
APP限定！即日起至11月11日期間，全站商品11%OFF最高可減$50，另外全線產品買滿$1111即減$100，全站酒店產品優惠買滿$600可享88折最高可減$100。
KKday雙11優惠｜每日4時段大派優惠
KKday由即日起至11月11日每日中午12時、下午3時、下午6時及晚上9時4個時段，將推出本地、大灣區、環球各種旅遊優惠。
11月3日
12:00 11折限定自助晚餐HK$168/位 香港富麗敦海洋公園酒店「日本秋祭」自助餐 請按此
15:00 $111/位 九龍東皇冠假日酒店半自助午餐 請按此
18:00 第2位$111海東軒大閘蟹片皮鴨盛宴 請按此
Klook雙11優惠｜每日2時段大派優惠低至$11
由即日起至11月12日，每日11AM及9PM將準時放送多個超抵優惠，涵蓋海外遊、本地體驗及交通產品買一送一等，讓你一擊入手必玩必去行程！精選必搶優惠包括：
11月1日
11AM 限量$11香港往澳門金光飛航船票 請按此
11AM $559澳門水舞間水上匯演門票 請按此
11AM 第二位$11朗廷酒店｜The Food Gallery｜自助晚餐 請按此
11AM 買一送一 澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票 請按此
11AM 買一送一 澳門新濠影滙｜星滙餐廳｜自助晚餐 請按此
9PM 買一送一&第三位加$111香港沙田萬怡酒店｜MoMo Cafe｜自助晚餐 請按此
9PM 買一送一 香港海洋公園門票 請按此
11月2日
11AM 快閃$11 機場快綫優惠車票 請按此
11AM 加$11多一間/一晚 深圳隱秀山居酒店住宿套餐 請按此
11AM 限量搶$11阿奇拉湯泉生活 請按此
9PM日本玩樂及台灣餐飲優惠！低至買一送一 請按此
9PM 快閃買一送一關西樂享周遊券豪華版 請按此
9PM 快閃9折優惠 饗 A Joy - 捷運台北101 / 世貿站 請按此
11月3日
11AM韓國酒店滿$1000減HK$200 請按此
11AM台灣北投溫泉酒店5折 請按此
11AM 限時$1,111香港黃金海岸酒店 請按此
11AM 限時$1,688起香港富麗敦海洋公園酒店 請按此
11月4日
11AM 快閃$11Häagen-Dazs™ 單球雪糕券 請按此
11AM三位只需$1111 富臨皇宮｜2小時任食大閘蟹、片皮鴨放題 請按此
9PM第三位+$111灣仔會展中心 - 薈景｜自助晚餐 請按此
9PM買一送一 香港萬麗海景酒店 - Mirage Bar & Restaurant｜晚市套餐 請按此
11月5日
11AM 快閃$11一位 香港逸東酒店 - 普慶餐廳｜自助午餐 & 自助晚餐 請按此
11AM第二張券$10再送燒賣券 鴻福堂｜多種優惠券 請按此
11月6日
11AM 買一送一 & 第三位+$111 WM酒店 - WM咖啡廳｜自助晚餐 請按此
11AM 38折 L'AMOUR 法國菜｜無限任食生蠔、米芝蓮三星團隊打理｜中環、大埔 請按此
9PM 買一送一 & 第三位+$198香港海洋公園萬豪酒店｜海灣餐廳｜自助晚餐 請按此
9PM 買一送一 & 第三位+$198香港海洋公園萬豪酒店｜海岸酒廊｜燒烤自助晚餐 請按此
11月7日
11AM一折W酒店 - KITCHEN｜自助午餐 請按此
11AM 買一送一 第三位加$198香港喜來登酒店自助餐 - 咖啡廳 The Café | 自助午餐、自助晚餐 請按此
Klook雙11優惠｜旅行優惠低至5折
Klook準備大量冬季旅遊優惠，分別有滑雪之旅早鳥優惠、日本精選滑雪活動享 88 折，日韓一日遊冬季活動更低至5折。另外Klook獨家歐洲及澳洲必搶優惠。
即睇詳情：請按此
Klook雙11優惠｜即時回贈高達HK$150
11月1日至12日期間，於Klook消費可享即時回贈高達HK$150。優惠碼會於消費後經電郵發放，使用期限至2025年11月16日。每人於活動期間只可享用優惠1次。數量有限，先用先得。
Klook雙11送機票
Klook亦準備終極獎賞，凡消費即有機會獲得免費來回機票！有關機票獎賞詳情，詳情請留意活動網站。
KKday雙11送機票
由即日至11月11日期間，每日大獎累積最高消費送雙人來回機票！單日累積最高消費的KKday會員，即有機會獲得雙人來回機票，目的地包括日本東京、越南富國島、台灣。 得獎名單會在每日中午12時於「11.11週年」推廣頁更新(截至前一日累積最高消費額）。
即睇詳情：請按此