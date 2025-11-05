雙11優惠2025｜Love, Bonito雙11激減雙重優惠 逾千款減價單品低至3折

Love, Bonito為配合雙11光棍節 (11月11日)，將由即日起至11月16日推出年度激減優惠，官網及門市同步提供逾千款減價單品低至3折優惠，除此之外，是次優惠更加碼，只要購買正價及減價單品滿指定金額，更可額外享有低至75折優惠，包括今年較早前推出的Signature、Staples及Capsule系列新款單品，雙重優惠抵上加抵。
為了讓優惠升級，官網將設有特別獎賞，包括24小時快閃優惠(指定類別再減指定金額)及 Instagram直播限時優惠。想緊貼最新動態，請留意Love, Bonito 網站及Instagram專頁獲取最新優惠資訊。
早鳥優先選購(只限官網)：
11 月 5 日(三)中午 12 時 - 11 月 6 日(四)上午 11:59：LBCommunity金會員可於官網優先選購；
11 月 6 日(四)中午 12 時 - 11 月 7 日(五)上午 11:59：LBCommunity銀會員可於官網優先選購；
所有LBCommunity會員(官網及門市)：
11 月 7 日(五)中午 12 時 - 11 月 16 日(日)晚上 11:59：將開放至所有LBCommunity會員，優惠適用於官網及全線門市。(門市以營業時間為準)
額外折扣優惠
除了過千件單品低至3折優惠外，於2025年11月5日(三)至11月16日(日)，購買正價及減價單品滿指定金額更有額外折扣優惠：
• 單一帳單消費滿$500或以上，即可享全單額外85折優惠 [優惠碼：EXTRA15-]；
• 單一帳單消費滿$750或以上，即可享全單額外8折優惠 [優惠碼：EXTRA20-]；
• 單一帳單消費滿$850或以上，即可享全單額外75折優惠 [優惠碼：EXTRA25-]。
*不適用於10月27日上架的全新單品及Moom系列
精選雙11減價單品：