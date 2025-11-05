熱門搜尋:
生活
2025-11-05 15:00:00

雙11優惠2025｜Love, Bonito雙11激減雙重優惠 逾千款減價單品低至3折

Love, Bonito為配合雙11光棍節 (1111)，將由即日起至1116日推出年度激減優惠，官網及門市同步提供逾千款減價單品低至3折優惠，除此之外，是次優惠更加碼，只要購買正價及減價單品滿指定金額，更可額外享有低至75折優惠，包括今年較早前推出的SignatureStaplesCapsule系列新款單品，雙重優惠抵上加抵。

Love, Bonito在雙11光棍節 (11月11日)，由即日起至11月16日舉行激減優惠，官網及門市同步提供逾千款減價單品低至3折優惠。

為了讓優惠升級，官網將設有特別獎賞，包括24小時快閃優惠(指定類別再減指定金額) Instagram直播限時優惠。想緊貼最新動態，請留意Love, Bonito 網站Instagram專頁獲取最新優惠資訊。

早鳥優先選購(只限官網)

11 5 ()中午 12 - 11 6 ()上午 11:59LBCommunity金會員可於官網優先選購；

11 6 ()中午 12 - 11 7 ()上午 11:59LBCommunity銀會員可於官網優先選購；

所有LBCommunity會員(官網及門市)

11 7 ()中午 12 - 11 16 ()晚上 11:59：將開放至所有LBCommunity會員，優惠適用於官網及全線門市。(門市以營業時間為準)

額外折扣優惠

除了過千件單品低至3折優惠外，於2025115()1116()，購買正價及減價單品滿指定金額更有額外折扣優惠：

單一帳單消費滿$500或以上，即可享全單額外85折優惠 [優惠碼：EXTRA15-]

單一帳單消費滿$750或以上，即可享全單額外8折優惠 [優惠碼：EXTRA20-]

單一帳單消費滿$850或以上，即可享全單額外75折優惠 [優惠碼：EXTRA25-]

*不適用於1027日上架的全新單品及Moom系列

Love, Bonito同步推出全新秋冬系列。 Love, Bonito同步推出全新秋冬系列。

精選雙11減價單品：

Crop Round Neck Knit Cardigan (Black) 原價：$389、優惠價：$230 (59折) RuchedReady Aera Slim Blazer (Cream) 原價：$649、優惠價：$395 (61折) Chalita Pintuck Camisole Trapeze Midaxi Dress (Charcoal) 原價：$489、優惠價：$390 (8折) Aika Lightweight Tailored Button Down Vest Top (Slate Blue) 原價：$389、優惠價：$265 (68折) RuchedReady Ada V-neck Satin Wrap Blouse (Dusty Pink) 原價：$319、優惠價：$225 (71折) Fumiko Ribbon Tweed High Waist Shorts (Black) 原價：$389、優惠價：$265 (68折) Elliot Denim Straight Leg Jeans (Medium Denim Washed) 原價：$429、優惠價：$165 (38折) Lara Elastic Reversible Pleated Midi Skirt (Oat) 原價：$429、優惠價：$230 (54折) Wei Sunray Pleated Trapeze Shell Top (Matcha Latte) 原價：$319、優惠價：$225 (71折)

