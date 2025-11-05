雙11優惠2025｜Love, Bonito雙11激減雙重優惠 逾千款減價單品低至3折

Love, Bonito為配合雙11光棍節 (11月11日)，將由即日起至11月16日推出年度激減優惠，官網及門市同步提供逾千款減價單品低至3折優惠，除此之外，是次優惠更加碼，只要購買正價及減價單品滿指定金額，更可額外享有低至75折優惠，包括今年較早前推出的Signature、Staples及Capsule系列新款單品，雙重優惠抵上加抵。

Love, Bonito在雙11光棍節 (11月11日)，由即日起至11月16日舉行激減優惠，官網及門市同步提供逾千款減價單品低至3折優惠。

早鳥優先選購 ( 只限官網 ) ： 11 月 5 日(三)中午 12 時 - 11 月 6 日(四)上午 11:59：LBCommunity金會員可於官網優先選購； 11 月 6 日(四)中午 12 時 - 11 月 7 日(五)上午 11:59：LBCommunity銀會員可於官網優先選購； 所有 LBCommunity 會員 ( 官網及門市 ) ： 11 月 7 日(五)中午 12 時 - 11 月 16 日(日)晚上 11:59：將開放至所有LBCommunity會員，優惠適用於官網及全線門市。(門市以營業時間為準) 額外折扣優惠 除了過千件單品低至3折優惠外，於2025年11月5日(三)至11月16日(日)，購買正價及減價單品滿指定金額更有額外折扣優惠： • 單一帳單消費滿$500或以上，即可享全單額外85折優惠 [優惠碼：EXTRA15-]； • 單一帳單消費滿$750或以上，即可享全單額外8折優惠 [優惠碼：EXTRA20-]； • 單一帳單消費滿$850或以上，即可享全單額外75折優惠 [優惠碼：EXTRA25-]。 *不適用於10月27日上架的全新單品及Moom系列