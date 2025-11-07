雙11優惠2025｜Trip.com $111來回東京機票連稅/台北機票買一送一

Trip.com由11月11日起至11月14日，一連四日推出雙11狂賞優惠，每日定時發放限定優惠，當中有$111來回東京機票連稅、來回台北機票買一送一，大家必搶！

由11月11日至14日活動期間，每日晚上9時正或9時30分準時開搶限量一口價來回連稅機票，包括香港來回東京、福岡、曼谷、墨爾本、台北、悉尼、上海以及成都航線，出發日期由當日至2026年2月28日，最平$111起，已包所有稅項及附加費，每個目的地名額20個。

預訂 機票酒店滿 $2,000 即減 $1,111

由11月11日至14日活動期間，每日凌晨12時發放機票或酒店優惠代碼，以Mastercard預訂機票或酒店滿$2,000即減 $1,111，或滿$1,000即減 $500！11月11日更有優惠加碼，中午12時將加推酒店優惠代碼，以Mastercard預訂酒店滿$1,000即減 $500！

11月11日

凌晨12時：預訂機票或酒店滿$2,000 減$1,111，機票及酒店優惠名額各30個，一共60個。

中午12時：預訂酒店滿$1,000 減$500，名額30個。

11月12日

預訂機票滿$1,000 減$500，名額30個。

11月13日及14日

預訂酒店滿$1,000 減$500，每日名額各30個。