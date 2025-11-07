雙11優惠2025｜Trip.com $111來回東京機票連稅/台北機票買一送一

Trip.com由11月11日起至11月14日，一連四日推出雙11狂賞優惠，每日定時發放限定優惠，當中有$111來回東京機票連稅、來回台北機票買一送一，大家必搶！
一口價來回機票連稅$111起
由11月11日至14日活動期間，每日晚上9時正或9時30分準時開搶限量一口價來回連稅機票，包括香港來回東京、福岡、曼谷、墨爾本、台北、悉尼、上海以及成都航線，出發日期由當日至2026年2月28日，最平$111起，已包所有稅項及附加費，每個目的地名額20個。
精選必搶優惠
香港來回東京 香港航空 HK$111 11月11日晚上9時
香港來回福岡 香港航空 HK$599 11月11日晚上9時
香港來回東京 香港航空 HK$599 11月11日晚上9時30分
香港來回福岡 香港航空 HK$899 11月11日晚上9時30分
香港來回曼谷+曼谷酒店 不限航空公司 HK$1,111 11月12日晚上9時
香港來回墨爾本 澳洲航空 HK$2,999 11月12日晚上9時
香港來回台北 中華航空 買一送一 11月13日晚上9時
香港來回悉尼 澳洲航空 HK$2,999 11月13日晚上9時
香港來回上海 香港航空 HK$111 11月14日晚上9時
香港來回成都 香港航空 HK$399 11月14日晚上9時
預訂機票酒店滿$2,000即減$1,111
由11月11日至14日活動期間，每日凌晨12時發放機票或酒店優惠代碼，以Mastercard預訂機票或酒店滿$2,000即減 $1,111，或滿$1,000即減 $500！11月11日更有優惠加碼，中午12時將加推酒店優惠代碼，以Mastercard預訂酒店滿$1,000即減 $500！
11月11日
凌晨12時：預訂機票或酒店滿$2,000 減$1,111，機票及酒店優惠名額各30個，一共60個。
中午12時：預訂酒店滿$1,000 減$500，名額30個。
11月12日
預訂機票滿$1,000 減$500，名額30個。
11月13日及14日
預訂酒店滿$1,000 減$500，每日名額各30個。