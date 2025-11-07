熱門搜尋:
生活
2025-11-07 14:30:00

雙11優惠2025｜Trip.com $111來回東京機票連稅/台北機票買一送一

Trip.com1111日起至1114日，一連四日推出雙11狂賞優惠，每日定時發放限定優惠，當中有$111來回東京機票連稅、來回台北機票買一送一，大家必搶！

Trip.com由11月11日起至11月14日，一連四日推出雙11狂賞優惠。

一口價來回機票連稅$111 

1111日至14日活動期間，每日晚上9時正或930分準時開搶限量一口價來回連稅機票，包括香港來回東京、福岡、曼谷、墨爾本、台北、悉尼、上海以及成都航線，出發日期由當日至2026228日，最平$111起，已包所有稅項及附加費，每個目的地名額20個。

精選必搶優惠
香港來回東京  香港航空  HK$111  11月11日晚上9時

香港來回福岡  香港航空  HK$599  11月11日晚上9時

香港來回東京  香港航空  HK$599  11月11日晚上9時30分

香港來回福岡  香港航空  HK$899  11月11日晚上9時30分

香港來回曼谷+曼谷酒店 不限航空公司 HK$1,111  11月12日晚上9時

香港來回墨爾本 澳洲航空 HK$2,999  11月12日晚上9時

香港來回台北  中華航空  買一送一  11月13日晚上9時

香港來回悉尼  澳洲航空  HK$2,999  11月13日晚上9時

香港來回上海  香港航空  HK$111  11月14日晚上9時

香港來回成都  香港航空  HK$399  11月14日晚上9時

11月11日晚上9時開搶香港航空來回東京連稅一口價HK111機票。 11月13日晚上9時開搶中華航空香港來回台北、連稅一口價機票「買一送一」優惠。

預訂機票酒店滿$2,000即減$1,111

1111日至14日活動期間，每日凌晨12時發放機票或酒店優惠代碼，以Mastercard預訂機票或酒店滿$2,000即減 $1,111，或滿$1,000即減 $5001111日更有優惠加碼，中午12時將加推酒店優惠代碼，以Mastercard預訂酒店滿$1,000即減 $500

1111日 

凌晨12時：預訂機票或酒店滿$2,000 $1,111，機票及酒店優惠名額各30個，一共60個。

中午12時：預訂酒店滿$1,000 $500，名額30個。

1112

預訂機票滿$1,000 $500，名額30個。

1113日及14日

預訂酒店滿$1,000 $500，每日名額各30個。

