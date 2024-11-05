雙11美妝服飾優惠｜半價買NARS/RMK買一送一/Love, Bonito低至2折

每年11月，各大品牌都推出雙11光棍節減價優惠，當然也少不了一眾化妝品、護膚品及服飾品牌，如NARS、RMK、KANEBO、National Geographic Apparel及Love, Bonito，即睇優惠詳情！
雙11美妝服飾優惠｜NARS
由 11月6日起至11月12日（只限 7 天）， NARS舉行SINGLES’ DAY 11.11 年度美妝慶典，輸入以下指定優惠碼，即時可享高達 7 折
優惠 1：於 NARS 網店購買任何兩件產品*，輸入優惠碼【SINGLEDAY20】，即可享 8 折優惠。
優惠 2 ：於 NARS網店購買任何產品* 滿$1,200 ，輸入優惠碼 【SINGLEDAY25】，即可享 75 折優惠。
優惠 3：於 NARS 網店購買任何產品* 滿$1,500，輸入優惠碼 【SINGLEDAY30】，即可享 7 折優惠。
*所有折扣優惠只適用於正價產品，不包括限量節日彩妝系列及配件；折扣優惠不可與其他優惠同時使用。
網店 5 折購買NARS指定美妝產品：
雙11美妝服飾優惠｜RMK
由即日至11月11日，RMK推出不同單品買一送一優惠，門店網店同步！
11.4-5：水漾隔離霜 買30mL享60mL
11.6-7：皇牌絲絹粉底液 買30mL享60mL
11.8-9：無限美單色眼影 買1送1
11.10-11：零毛孔透感隔離霜 買35g享79g
雙11美妝服飾優惠｜RMK 滿額禮遇
門店限定：購物淨值滿$900，可獲贈秋冬養肌套裝（價值高達$158）
門店限定：購物淨值滿$1,200，可獲贈秋冬無暇美肌套裝+RMK迷你化妝袋（價值高達$631）
網店限定：購物淨值滿$800，可獲贈自選皇牌美妝護膚旅行裝5件（價值高達$279）
雙11美妝服飾優惠｜KANEBO
KANEBO今年於專櫃及網店同步推出會員積分獎賞，以及購物滿額贈禮。
會員積分獎賞專櫃及網店同步：
【GOLD】購物淨值滿HK$580，即享2倍會員積分
【PLATINUM】購買任何產品即享2倍會員積分
滿額禮遇專櫃限定：
購物淨值滿$1,800，可額外獲贈皇牌修護滋潤套裝，當中包括貨裝盈潤淨透雙色酵素洗顏粉0.4g x 32粒 (總值高達$1,204)
雙11美妝服飾優惠｜National Geographic Apparel
National Geographic Apparel由即日起至11月12日期間，舉行「11.11 Mega Sale 狂歡購物節」，凡選購精選貨品2件即可享額外85折優惠，4件即可享額外68折優惠！揀選多款指定男女2件組合套裝，更可享有官網限定11.11特別優惠，最抵優惠低至半價。購物折實滿指定金額，更可享有額滿即送之震撼禮物獎賞，National Geographic Apparel HAVANA 20吋行李箱 (價值 $1,780，數量有限，送完即止)！
額滿即送之終極禮物獎賞4重奏
購物折後滿$2,988，即送輕巧便攜的National Geographic Apparel一套5件旅行套裝組合(價值$670）；
購物折後滿$5,988，即送National Geographic Apparel 迷你手提行李箱及Boucle 迷你斜孭袋(價值$1,430）；
購物折後滿$7,988 ，即送 National Geographic Apparel HAVANA 20吋行李箱 (價值$1,780）；
購物折後滿$11,888，即送 National Geographic Apparel Alpine Pro 2.0 帳篷 (價值$4,480）。
雙11美妝服飾優惠｜Love, Bonito
由11月6日至11月22日，Love, Bonito將推出激抵減價優惠，為配合雙11光棍節，超過一千款單品低至2折優惠，包括今年較早期推出的Signature、Staples及Capsule系列的新款式。另外，於優惠期間，Love, Bonito官網會不定期推出特別禮遇，包括禮品卡和免費訂單，請關注Love, Bonito官網及Instagram以獲取最新優惠資訊。
．11月6日中午12時： LBCommunity金會員可於官網優先選購；
．11月7日中午12時：LBCommunity金及銀會員可於官網優先選購；
．11月8日中午12時至11月22日上午11:59：將開放至所有LBCommunity+會員，優惠適用於官網及全線門市。
除了過千件單品低至2折優惠，指定減價單品更有額外折扣優惠，買滿指定金額亦可享有額外折扣優惠：
．單一帳單消費滿$580或以上，即可享全單額外8折優惠；
．單一帳單消費滿$480或以上，即可享全單額外85折優惠；
．單一帳單消費滿$280或以上，即可享全單額外9折優惠。