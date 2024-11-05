雙11美妝服飾優惠｜半價買NARS/RMK買一送一/Love, Bonito低至2折

每年11月，各大品牌都推出雙11光棍節減價優惠，當然也少不了一眾化妝品、護膚品及服飾品牌，如NARS、RMK、KANEBO、National Geographic Apparel及Love, Bonito，即睇優惠詳情！

雙 11 美妝服飾優惠｜ NARS

由 11月6日起至11月12日（只限 7 天）， NARS舉行SINGLES’ DAY 11.11 年度美妝慶典，輸入以下指定優惠碼，即時可享高達 7 折

優惠 1：於 NARS 網店購買任何兩件產品*，輸入優惠碼【SINGLEDAY20】，即可享 8 折優惠。

優惠 2 ：於 NARS網店購買任何產品* 滿$1,200 ，輸入優惠碼 【SINGLEDAY25】，即可享 75 折優惠。

優惠 3：於 NARS 網店購買任何產品* 滿$1,500，輸入優惠碼 【SINGLEDAY30】，即可享 7 折優惠。

*所有折扣優惠只適用於正價產品，不包括限量節日彩妝系列及配件；折扣優惠不可與其他優惠同時使用。