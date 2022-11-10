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2022-11-10 12:00:00

雙11｜大家樂推限量優惠 二人餐券第二件以1折發售 人均$6.8打邊爐

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雙11｜大家樂推限量優惠 二人餐券第二件以1折發售 人均$6.8打邊爐

雙11｜大家樂推限量優惠 二人餐券第二件以1折發售 人均$6.8打邊爐

臨近雙11，不少商戶都推出限定優惠。大家樂將於一年一度的「11.11」為大家帶來「孖住買　拾一折」驚喜震撼優惠！網店eatCDC.com 將於20221111日上午11時正起推出九款限量二人餐券，買第二件即享1折優惠，人均$6.8就可以打邊爐！

11點限量開搶 第二件以1折發售

今次大家樂推出「11.11」驚喜震撼優惠，限量二人餐第二件即享1折優惠。網店eatCDC.com將於20221111日上午11時起開賣九款限量二人餐券，當中更包括人氣之選「焗素豬扒飯」二人餐、「鐵板餐」二人餐，以及「打堅爐火鍋」二人餐等等。以1折優惠價而言，「打堅爐火鍋」二人餐最抵，僅需$13.5（人均$6.8）﹔CP值最高首選以低至$5歎「快趣桶」二人餐 (人均$2.5)。九款二人餐每款限量200份（共1,800份），售完即止，絕不能錯過！

即睇全部二人餐券！

「打堅爐火鍋」二人餐 (原價$135；第二件1折價$13.5) 「老火湯小菜」二人餐 (原價$110；第二件1折價$11) 「快趣桶」二人餐 (原價$50；第二件1折價$5) 「招牌食晨早餐」二人餐 (原價$65；第二件1折價$6.5) 「金粟肉絲銀針粉」二人餐 (原價$66；第二件1折價$6.6) 「焗素豬扒飯」二人餐 (原價$95；第二件1折價$9.5) 「意粉環球風情」二人餐 (原價$70；第二件1折價$7) 「鐵板餐」二人餐 (只限堂食) (原價$125；第二件1折價$12.5) 「雞翼西多士」二人餐 (原價$55；第二件1折價$5.5)

上述震撼優惠於上午11點準時開賣，每張訂單限買2件二人餐及可享第二件1折優惠1次，1折優惠以最低價格之產品計算。以購買「打堅爐火鍋」及「鐵板餐」二人餐為例，價錢較低的「鐵板餐」二人餐可享1折，結帳總額將為$147.5Club 100會員登入eatCDC.com網站後成功搶購之二人餐券會在手機App內顯示。

日期及時間

20221111日上午11時起發售

購買方式

登入eatCDC.com或透過Club 100.0手機程式登入eatCDC.com，訂購以下九款二人餐（每訂限買2）， 第二件即享1折優，每張訂可享此優1次，折扣以最低價之產品計。二人餐數量有限，售完即止。

享用1折優惠例子

以購買「打堅爐火鍋」及「鐵板餐」二人餐各一為例，價錢較低的「鐵板餐」二人餐可享1折優惠，結帳總額將為$147.5 （「打堅爐火鍋」二人餐$135 +「鐵板餐」二人餐1折價 $12.5）。

備註
  • 優惠只限1111日，售完即止，每張訂單限購買2二人餐
  • 所有餐券設有兌換期限，詳可查閱產
  • 優惠受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽 https://eatCDC.com
大家樂推出「11.11」驚喜震撼優惠

大家樂推出「11.11」驚喜震撼優惠

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