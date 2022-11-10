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2022-11-10 16:39:20

雙11│日本城網店 雙11全年最抵優惠 多重驚喜優惠推廣

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雙11│日本城網店 雙11全年最抵優惠 多重驚喜優惠推廣

雙11│日本城網店 雙11全年最抵優惠 多重驚喜優惠推廣

慶祝雙11購物節，日本城網店獨家優惠，多重驚喜優惠推廣大放送，包括有: 每日一店、$11 換購、會員雙倍積分、$111 好貨即搶、入code即減優惠、JFun會員搶利是及購物即送電子優惠券

多款商品以超抵優惠發

每日一店與人氣品牌合作多款商品以超抵優惠發售今年雙11購物節，日本城與人氣品牌合作，多款精選商品超抵優惠發售，當中包括有：大家樂美食券買$1000$100 再送超過$300 現金優惠券、太興美食券買$500$50再送VIP奶茶券x2CASABLANCA精選人氣卡通寢室床品$159起、樂信牌IP23防水級浴室暖風機──白色$628Philips UVC紫外線消毒空氣清新機$555，由04-11/11/2022期間，天天不同品牌，天天驚喜不斷

多款商品以超抵優惠發售。

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$11換購及$111搶購商

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以$11換購及$111搶購商品。

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輸入優惠碼即享全單金額折扣

由即日起至1113日，於日本城購物滿$1,000輸入優惠碼JHC1000，即減$111；購買滿$511輸入優惠碼511，即減$55；購買滿$111輸入優惠碼111，即減$11J Fun 會員於雙 11 購物節期間購物更享有雙倍積分

輸入優惠碼即享全單金額折扣。

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由即日起日至1120日，惠顧任何商品滿$111*(商品不包括禮券、現金券、美食券)，即送$11電子現金優惠券作下次使用，多買多送

額外送贈$11電子優惠券。

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