雙11│日本城網店 雙11全年最抵優惠 多重驚喜優惠推廣

慶祝雙11購物節，日本城網店獨家優惠，多重驚喜優惠推廣大放送，包括有: 每日一店、$11 換購、會員雙倍積分、$111 好貨即搶、入code即減優惠、JFun會員搶利是及購物即送電子優惠券。

多款商品以超抵優惠發 售

每日一店與人氣品牌合作多款商品以超抵優惠發售今年雙11購物節，日本城與人氣品牌合作，多款精選商品超抵優惠發售，當中包括有：大家樂美食券買$1000送$100 再送超過$300 現金優惠券、太興美食券買$500送$50再送VIP奶茶券x2、CASABLANCA精選人氣卡通寢室床品$159起、樂信牌IP23防水級浴室暖風機──白色$628、Philips UVC紫外線消毒空氣清新機$555，由04-11/11/2022期間，天天不同品牌，天天驚喜不斷。