雙11｜莎莎Mega Sale周五開鑼 護膚/美妝/香水低至18折 $608入手ESTĒE LAUDER小棕瓶

臨近雙11，不少商戶都推出優惠吸引大家消費。由11月4日至20日，莎莎推出「莎莎美麗激減Mega Sal」，眾多人氣品牌如LA MER、la prairie、GUERLAIN、ESTĒE LAUDER、clé de peau、YSL、Dior、JO MALONE低至18折，人氣小棕瓶只需$608就可以入手！

貴婦精華低至 4 折 半價入手修護精華面霜 被稱為貴婦級精華ESTĒE LAUDER「小棕瓶」、LANCÔME「小黑瓶」以及CLARINS皇牌賦活雙精華，低至4折發售，人氣小棕瓶只需$608！亦有多款修護精華面霜，包括SHISEIDO、御容鑑及ESTĒE LAUDER等，最平$548就有交易，為重塑肌膚彈滑度，告別歲月痕跡！

LA MER 面霜半價 $359/3 支 JO MALONE 每逢轉季，皮膚都變得乾燥，因此具修復力及保濕功效的精華及面霜，絕對是秋冬必備單品。其中深受女生歡迎的ORIGINS菇水激減至$125，3支等於1支原價價錢！另有SK-II 護膚精華套裝($868)，以及LA MER精華面霜($1,498/$2,298)。召集一眾香水控，多款香水以激抵價發售低至27折。只需$359就能一次帶走三支英倫香氛品牌JO MALONE不同香味的古龍水，接近半價！另外亦有包裝充滿少女心的Miss Dior Blooming Bouquet 淡香薰，以及低至27折的Calvin Klein CK one/Be 淡香水。

限量自組優惠套裝 聖誕禮物 / 自用一流 今年《莎莎美麗激減Mega Sale》加推自組優惠套裝，讓你自由搭配你的專屬護膚美妝組合！ 保養護膚方面，人氣品牌CLARINS全線精選產品（共20款）任選5件$988以及一套3件御容鑑滋氧煥顏溫和潔面凝膠、柔膚水以及柔膚乳液 150ml只需$698。