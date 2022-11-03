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2022-11-03 15:30:00

雙11｜莎莎Mega Sale周五開鑼 護膚/美妝/香水低至18折 $608入手ESTĒE LAUDER小棕瓶

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雙11｜莎莎Mega Sale周五開鑼 護膚/美妝/香水低至18折 $608入手ESTĒE LAUDER小棕瓶

雙11｜莎莎Mega Sale周五開鑼 護膚/美妝/香水低至18折 $608入手ESTĒE LAUDER小棕瓶

臨近雙11，不少商戶都推出優惠吸引大家消費。由114日至20日，莎莎推出「莎莎美麗激減Mega Sal」，眾多人氣品牌如LA MERla prairieGUERLAINESTĒE LAUDERclé de peauYSLDiorJO MALONE低至18折，人氣小棕瓶只需$608就可以入手！

貴婦精華低至4 半價入手修護精華面霜

被稱為貴婦級精華ESTĒE LAUDER「小棕瓶」、LANCÔME「小黑瓶」以及CLARINS皇牌賦活雙精華，低至4折發售，人氣小棕瓶只需$608！亦有多款修護精華面霜，包括SHISEIDO、御容鑑及ESTĒE LAUDER等，最平$548就有交易，為重塑肌膚彈滑度，告別歲月痕跡！

保濕修護精華 個人護理 轉季首選 明眸美肌

LA MER面霜半價 $359/3JO MALONE

每逢轉季，皮膚都變得乾燥，因此具修復力及保濕功效的精華及面霜，絕對是秋冬必備單品。其中深受女生歡迎的ORIGINS菇水激減至$1253支等於1支原價價錢！另有SK-II 護膚精華套裝($868)，以及LA MER精華面霜($1,498/$2,298)。召集一眾香水控，多款香水以激抵價發售低至27折。只需$359就能一次帶走三支英倫香氛品牌JO MALONE不同香味的古龍水，接近半價！另外亦有包裝充滿少女心的Miss Dior Blooming Bouquet 淡香薰，以及低至27折的Calvin Klein CK one/Be 淡香水。

日夜美肌面霜 秋冬香調香水 清爽潔面 新品登場：美顏強身好物

限量自組優惠套裝 聖誕禮物/自用一流

今年《莎莎美麗激減Mega Sale》加推自組優惠套裝，讓你自由搭配你的專屬護膚美妝組合！ 保養護膚方面，人氣品牌CLARINS全線精選產品（共20款）任選5$988以及一套3件御容鑑滋氧煥顏溫和潔面凝膠、柔膚水以及柔膚乳液 150ml只需$698

年度暢銷面膜 自組優惠套裝 皇牌套裝

11限時激賞　必搶3大人氣產品

117日至13日期間更推出買11限時激賞，當中包括性價比高的Barrier Repair 10片裝面膜，以$49.9/2件發售，而且五大系列齊全（彈力嫩肌、澤白亮肌、保濕潤肌、柔軟美肌以及緊緻滑肌），總有一款適合你！而一盒3色的CANMAKE SPF50 PA++++混色遮瑕膏($82/ 2)以及Maybelline眼唇二合一卸妝液150ml($95/ 2)亦同步推出買11優惠。

買1送1限時激賞 CANMAKE柔滑眼線筆 莎莎美麗激減價$64 Eleanor SPF 50 PA+++無瑕緊緻保濕氣墊 (共2色) 2件裝 莎莎美麗激減價 $388 送持久柔色轉芯眉筆乙枝 凡於Mega Sale》購物並登記成新VIP，可獲CHRISTIAN LAURENT護膚品旅行裝或Neogence保濕面膜，及$20現金券。
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