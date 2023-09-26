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生活
2023-09-26 20:49:50

雞仔嘜第四代傳人耳濡目染 傳承品牌初心

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雞仔嘜第四代傳人耳濡目染 傳承品牌初心

雞仔嘜第四代傳人耳濡目染 傳承品牌初心

創業難，守業更難。」雞仔嘜創立70年，經歷過風風雨雨、無數起伏，憑著堅持初心、待人熱誠包容，一直經營至今。第四代接班人的譚天韻(Alicia)及譚天逸(Jennifer)與雞仔嘜一同成長，家人從小栽培，並以身教授之品牌理念。現在到她們已接手，相信亦能交出了一份完美的答卷。
文：袁雅婷 攝：林俊源

秉承初心經營

雞仔嘜第三代接班人譚建東指，品牌有70年的歷史，當時大家生活艱難，雞仔嘜便畫了幅有3隻小雞的油畫，表達大家的願景──一隻雞仔正在吃東西，表示豐衣足食；一隻雞仔在悠閒休息，就是明天會更好；還有一隻雞仔拿來做招牌。他稱，雞仔嘜一直實實在在地經營，六十年代更以「童叟無欺」為口號：「香港經歷過很多歷史起伏，譬如原料供應很緊張、銀行銀根短缺等，但我們都沒有投機炒買，因此獲得很多供應商支持；我認為對人熱誠、包容是最重要。」他希望兩個女兒都秉承這種理念及初心去經營，無疑她們都做到了。

譚建東指幾十年前大家生活艱難，雞仔嘜為了表達大眾願景，便畫了3隻小雞的油畫。

譚建東指幾十年前大家生活艱難，雞仔嘜為了表達大眾願景，便畫了3隻小雞的油畫。

員工像家人

作為雞仔嘜第四代接班人的Alicia及Jennifer，從小已經與雞仔嘜一同成長。她們憶述小時候的難忘事，稱小時不可晚上外出，但新年期間要與爸爸一起巡舖，所以可出街至12時，令她們很興奮；而且正值新年，Alicia和 Jennifer去到公司與員工一起吃湯圓、年糕及蘿蔔糕，「與同事相處非常有節日氣氛，經常感動到我們，大家的感情都很好。」譚建東聽後笑言，這是「細細地播種」，帶她們出入日常的工作環境，想讓她們從小了解及愛上公司的運作模式，以及與員工建立感情，「種落以後的根」以便將來更容易接手公司。

以身教傳授經營理念

Jennifer認為由細到大的身教很重要，「由祖母那代直到爸爸媽媽，都不曾教授我們做生意的道理，而是教我們如何待人接物，例如早上落樓看到看更叔叔或鄰居都要說早安，這是基本禮貌，並須禮待每個人。祖母還會分享以前怎樣經營這個品牌，我們爺爺很早仙逝，那時候一個女人要撐起一間公司極困難，例如她生病暈倒，便召醫生去辦公室幫她打針，祖母就再挺住繼續工作。她這份堅持亦是一種身教，而這件事令我們深深感受到家庭或品牌經營理念的堅持。」Alicia補充：「有時要懂得忍讓，退一步海闊天空。這些都是祖母從小教導我們的做人理念。」

雞仔嘜從「震歐線衫廠」其中一個品牌開始經營的歷史圖片。 雞仔嘜從「震歐線衫廠」其中一個品牌開始經營的歷史圖片。 雞仔嘜從「震歐線衫廠」其中一個品牌開始經營的歷史圖片。

家庭教育反映品牌理念

Alicia認同妹妹所言，她們一直以真誠態度待人接物，這無論於社會或工作層面都很重要。Jennifer更說：「我們家庭教育與品牌理念相似的是真誠待人。不會將不喜歡的包裝到很喜歡，很多事都坦誠溝通，而我們家裡亦是開放式溝通，並將這理念帶到公司。」Alicia亦稱，不能事事斤斤計較，營商固然要有合理利潤，但很多時候做人不能太計較得失，其實用心做好一件事，不是講求回報。她覺得以這樣的心態處世做人，會較為輕鬆。

接手後遇上挑戰

兩姊妹指雖然家庭教育一直默默灌輸品牌理念，與員工的感情亦很好，但一開始接手雞仔嘜時，在心態及過程上是遇上很大挑戰。Alicia和Jennifer分別出身於金融業及平面設計，甫進入公司便立下目標，認為「第四代」一定要做些新鮮事，想革新品牌，其中品牌標語「最好的，給家人」好像用了很久，她們考慮修改一下。不過到想執行的時候，始終認為一路以來的理念──「最好的，給家人」才最貼合品牌。因此決定將其保留，兩姊妹也深信，日後的發展都會圍繞這個方向。另外，Jennifer入公司後曾在中國市場工作2年，因為開拓內地市場是她目標。但2年過後，她發覺內地整個環境與想像中不同，公司未必能滿足內地人的喜好，所以決定放手，「爸爸將品牌在中國市場發展十多年了，我的責任是將它再發揚光大，但是我選擇退出，這堅持與放手的抉擇，極為困難。」

譚建東評價，「大家都知道這幾年經營不易，在這樣的環境下能夠團結員工、供應商及各持份者一起去支持我們，已經很感恩！今年70周年，希望可以重新發展，她們在這裡繼續有那麼多人支持，可想而知成績是令人滿意的。」

兩姊妹接手品牌後，推動品牌發展更熱心公益，參與多年「回饋社會；關愛社區」活動。 兩姊妹接手品牌後，推動品牌發展更熱心公益，參與多年「回饋社會；關愛社區」活動。

譚建東親子心得

「包容與關懷很重要，以及要支持她們發展興趣，兩姊妹做些甚麼我都會支持。例如接觸音樂、藝術、體育等，對哪項最感興趣我倒沒所謂，因為變是永恆，重要是她們日後在該方面有所發展。這可以先培養興趣，之後再讓她們摸索。」

第三代接班人譚建東(中)與兩個女兒第四代接班人譚天韻(右)及譚天逸。

第三代接班人譚建東(中)與兩個女兒第四代接班人譚天韻(右)及譚天逸。

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