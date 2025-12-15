雞翼食譜｜蠔油炆、蜜汁、鹹蛋黃等5款必學帶飯菜式

雞翼食譜｜蠔油炆雞翼、蜜汁雞翼、鹹蛋黃炸雞翼等 5款必學帶飯菜式

雞翼食譜｜鹹蛋黃炸雞翼 近年用鹹蛋黃製作的食品越來越受歡迎，而鹹蛋黃炸雞翼（英文︰Fried Chicken Wings with Salted Egg Yolks）便是令人食指大動的雞翼之一，不但充滿鹹蛋黃的有香，而且外脆內嫩，一個人吃10隻也沒有問題，製作方法比想像中簡單，因此不妨在家製作吧！ 鹹蛋黃炸雞翼材料 雞翼 10隻、鹹蛋黃 4個、粟粉 半碗、薑絲 少許、料酒 1湯匙、生抽 1湯匙、蠔油 1湯匙、鹽 少許 鹹蛋黃炸雞翼做法 1.雞翼洗淨後於背部劃兩刀，加入薑絲、料酒、生抽、蠔油、鹽和一個鹹蛋黃拌勻攪拌，然後醃製1小時。

2.醃製好的雞翼均勻抹上粟粉。

3.在熱鑊中放油，以半煎炸的方式用小火煎至兩面金黃後撈出。（大概需要15-20分鐘）

4.把剩餘的3個鹹蛋黃加入少許油炒至軟爛，倒入煎好的雞翼翻炒均勻即可。

雞翼食譜｜氣炸蒜香蜜汁雞翼 蜜糖雞翼不論男女老幼都愛吃，加上蒜蓉後便更惹味，而這款蒜香蜜汁雞翼的食譜只需用到氣炸鍋便可完事，簡單快捷又方便。成品比Pizza Hut或薩莉亞的雞翼更好吃，絕對值得一試。 氣炸蒜香蜜汁雞翼材料 雞翼 10隻、蒜蓉 3湯匙、薑絲 1湯匙、生抽 2湯匙、料酒 1湯匙、陳醋 1湯匙、麻油 1湯匙、蜂蜜 2湯匙 氣炸蒜香蜜汁雞翼做法 1. 雞翼洗淨後，在正反面各劃上兩刀。

2.蒜末、薑絲、料酒、生抽、陳醋、麻油和蜂蜜與雞翼一起拌勻攪拌，醃製2小時。

3.氣炸鍋以195度炸15分鐘即可。

雞翼食譜｜蒜香脆皮雞翼 如果家中沒有氣炸鍋，又想食到外脆內亂的脆皮雞翼（英文Garlic Chicken Wings），可以嘗試製作這款蒜香脆皮雞翅翼，外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁。建議雞翼可以在前一晚預先醃制後放進冰箱冷藏，更入味之外也可節省第二天做菜的時間。 蒜香脆皮雞翼材料 雞翼 10隻、粟粉 半碗、蒜蓉 3湯匙、生抽 2湯匙、老抽 1/2湯匙、陳醋 1/2湯匙、黑椒 適量、糖 適量、鹽 適量 蒜香脆皮雞翼做法 1. 雞翼洗淨後於背部劃兩刀，加入蒜蓉、生抽、陳醋、老抽、黑椒、糖和鹽拌勻攪拌，然後醃製2小時以上。

2. 醃製好的雞翼均勻抹上粟粉。

3. 在熱鑊中放入少許油，放入雞翼，開小火煎至兩面金黃，中間需不斷翻面直至熟透即可。

雞翼食譜｜檸香雞翼 港式餸菜中有不少酸酸甜甜的家常菜，例如咕嚕肉、西檸雞等，但這些餸菜在家製作都較為麻煩，若果喜歡酸甜味的話，建議可製造這款檸香雞翼，帶檸檬的酸味外，還有蜜糖的甜味，而且只需用到焗爐就可製作，可以省卻看火時間。 檸香雞翼材料 雞翼 10隻、檸檬 半個、生抽 2湯匙、蠔油 2湯匙 、蜂蜜3 湯匙、蒜蓉 適量、辣椒粉 1 湯匙 檸香雞翼做法 1.雞翼洗淨後於背部劃兩刀，加入檸檬汁、生抽、蠔油、蒜蓉和辣椒粉攪拌均勻，然後醃製2小時。

2.焗爐以220度預熱後，放入雞翼焗20分鐘取出。

3.正反面塗上蜂蜜，再烤5分鐘即可。

雞翼食譜｜蠔油炆雞翼 若果不喜歡用太多油的話，蠔油炆雞翼（Braised Chicken Wings in Oyster Sauce）便是懶人必備的家常菜，味道帶鹹香，炆後的雞翼滑嫩多汁，用來配飯一流。而且製作方法簡單，即使是廚藝新手也可做到！ 蠔油炆雞翼材料 雞翼 10隻、蒜蓉 2湯匙、蠔油 1湯匙、生抽 2湯匙、冰糖 2塊、清水1碗 蠔油炆雞翼做法 1. 雞翼洗淨後，在正反面各劃上兩刀，用廚房紙擦乾水分備用。

2.熱鑊落油，放入雞翼以中小火煎至兩面金黃色。

3.放入蒜蓉爆香，加入蠔油、生抽和冰糖，翻炒至雞翅上色後再加入1碗清水。

4.大火煮滾後轉中小火燜煮15分鐘左右，雞翼熟透後轉大火收汁即可。