雨靴品牌IZSEL新登場 意大利人手製作 時尚與實用兼備

最近天氣陰晴不定，除了要隨身帶遮之外，也要配備時尚雨靴。意大利製造的全新高級時尚雨靴品牌 IZSEL最近正式登場，推出Classic及Cristallo兩大旗艦雨靴系列，在全球同步發售。兩款雨靴均於意大利製造，採用頂級物料，確保雨靴的耐用性和舒適度，不單可修飾腿部線條，更結合實用防水功能，冒時尚與實用兼備。

IZSEL Classic系列雨靴的內墊採用上乘的意大利皮革，以確保舒適度。靴身採用優質PVC材質製成，堅固耐穿且輕巧靈活，而TPU混合鞋底和獨特的坑紋設計，確保極佳的抓地力與防滑功能。雨靴由意大利匠人製造，備有黑色和米色兩種顏色，大方易襯，即使雨天亦能保持優雅自在的造型。

另一Cristallo的雨靴就來得更時尚，雖然是透明設計，卻令雨靴更見搶眼。雨靴可以襯上不同襪子，變奏出各種款式，充滿時尚玩味。透明設計亦令雨靴在視覺上更輕身，沒有一般雨靴來得厚重，同時能修飾腿部線條。靴身背面飾以手工縫製的皮革線條加以點綴，彰顯優雅細節之美。鞋底同樣混合TPU材質，具備良好的抓地力，加上獨特坑紋設計，大大增強其防滑性。