雪櫃有臭味？醋/茶葉等5個冰箱快速除臭法寶 毛巾都有用！

生活冷知識｜過年後雪櫃臭味難搞？ 5個雪櫃除臭法寶 毛巾都有用！

去除雪櫃臭味｜茶葉 不少人都會喝茶來去除口中的異味或油膩感，但其實茶葉同樣有去除臭味的作用，只需要用紗布或隔渣袋包約50克茶葉放入雪櫃，便可幫助吸走雪櫃中的異味。建議使用後一個月取出放在太陽下暴曬，再重新裝入新的紗布便可反覆使用，既省錢又環保。

去除雪櫃臭味｜食醋 煮食時經常都會使用食醋來去除腥味，而食醋同樣可以去除雪櫃的異味，而且去除異味的效果亦十分不俗。將食醋倒入開口的玻璃樽或小碗中後放入雪櫃內便可以發揮其功效，不過建議需要小心放置，以免在雪櫃內翻倒，需要花時間清潔。

去除雪櫃臭味｜竹炭 不少防潮的產品都以竹炭作為原材料，這是由於竹炭具有較強的吸附及吸濕能力，有效去除濕氣及臭味，因此可以把幾塊竹炭放入雪櫃中，竹炭的多孔結構可以快速幫助吸收雪櫃裡的臭味。而用一段時間後記得需要把竹炭放在陽光底下曬乾，這樣才可以維持其吸附能力並繼續使用。