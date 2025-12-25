雲南旅遊必去景點｜雲南大理仙氣茶園 莫催茶室採茶+整茶餅

雲南盛產茶葉，天然的山水資源得天獨厚，而在雲南省西部的大理地處於高原位置，更是重要的茶葉產區。今次我們就來到位於當地名山蒼山之下一座名為「莫催茶室」的茶園，在群山之中細味茶園出產的普洱茶和中式糕點，再走入茶園由採茶做起，經過揉捻、炒茶等過程，製作出獨一無二的茶餅回家慢慢回味。 文、相：heidi 鳴謝：Klook

雲南大理茶葉多產自高山雲霧帶，茶園分布於山麓之間。莫催茶室在蒼山桃溪谷景區，擁有近百畝的生態茶園。莫催茶室位於海拔2200米，茶園一帶的水源為蒼山雪水山泉，加上無農藥化肥，種植出綠色無污染的純生態茶。蒼山四季都有不同風景，尤其是春季時桃花、櫻花、山荊子等百花盛開，吸引不少山系旅人到訪。

莫催茶室位置於蒼山桃溪谷景區內，一般遊客想要參觀莫催茶室也不容易，來訪時汽車只能到達公園入口處，下車之後就需要徒步前往。約十分鐘的步程古木參天，清澈的流水聲一步步引領我們走進森林間，與城市的喧鬧氣氛截然不同，心情愈走愈放鬆。莫催茶室分成多個部分，如種植茶葉的茶園、招待客人的茶室、放置製茶工具的茶廠等，更可在花園坐下來靜靜歎茶，被起伏的群山環繞，四周林木蒼翠，雨季時雲霧繚繞，彷如置身仙境。一場來到，一於試試製茶。遊客可在出發前預訂茶室及製作茶餅體驗，過程會由專人教授茶葉的基本知識，然後親手試試揉捻和烘乾茶葉，看著茶餅逐步成形，畫面非常治癒。

Klook「全私人訂製」服務詳情

如果想在旅行時發堀地道好玩的行程，不妨試試Klook的中國內地私人定製旅行服務！服務包辦張家界、雲南、四川等50個熱門旅遊城市，旅客只需按喜好提供旅行日期、心水景點、酒店、餐廳等資料，Klook真人客服就能一對一在線上代辦行程，並安排好導遊及交通接送，完美解決plan行程的煩惱！

超簡單步驟：

1. 在Klook網站或手機程式登記後就會有專人聯絡，一對一協助安排行程。

2. 客服將按你的喜好及要求，製定出獨一無二的行程，更可無限次彈性調整。

3.確認好行程安排後，透過Klook平台付款，即可放心出發！

4.Klook將為你準備好機票住宿、專業的司機導遊，在旅程期間亦會緊貼狀況，確保旅程順利。