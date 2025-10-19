雲南旅遊｜雲南文青秋日遊 行尼丁森林摘蘑菇 藏民家食地道野菌鍋

雲南的秋季比香港來得早，秋意綿綿的溫度份外適合進行野外活動。當地因地理優勢而盛產菇菌，單是森林的覆蓋率已高達70%以上，加上高晚溫差大，在高海拔地區的森林菇菌種類特別多。記者早前到雲南旅遊時，初次使用Klook的中國內地私人定製旅行服務，除了可一對一線上計劃旅程外，專業的真人客服更推介了不少深度遊活動。接下來一於帶大家深入尼丁森林，來一場秋日森林徒步之旅啦！



文、相：heidi

鳴謝：Klook

天然野生菇菌火鍋 尼丁森林位於雲南著名的梅里雪山國家公園內，海拔約3000米，靠近茶馬古道舊路，直到現在都保留原始森林秘境風貌。森林徒步之旅由豐盛的地道午餐開始，我們在中午時份首先來到藏族家庭的大屋，屋內滿佈民族色彩，獨特的圖騰令人一見難忘。今次行程提供了野生菇菌火鍋套餐，菇菌火鍋是來雲南旅遊時必食的特色菜餚，今次這款的湯底則選用土雞熬煮而成，湯頭鮮甜，而野生菇菌則以拼盤形式上菜，種類相當豐富，包含當地常見的干巴菌和牛肝菌外，更有珍貴的野生松茸，全部都是來自稍後會前往的尼丁森林，原始在地風味在香港一定吃不到！

尼丁森林徒步 吃飽就上路！尼丁森林屬於當地熱門的徒步路線，不少旅客計劃行程時，都會一次過安排梅里雪山日照金山、松贊林寺、普達措國家公園等景點，飽覽雲南多樣化的風景。而今次森林徒步由當地藏民擔當嚮導，邊走邊分享路上所見的植物以及文化故事，全程約步行1.5小時，道路平坦易走，新手都能輕鬆完成。記者覺得整個過程最好玩之處是可以親手採摘野生菇菌，平常菇菌品種太多，部分帶有毒性，今次由專人陪同下就能安心採摘。



Klook私人定製旅行詳情 －1V1定製師，定製專屬於你們的中國城市旅行路線。 －按照自己的節奏旅行，與專業的司機導遊同遊中國大陸的風景名勝和景點。 －按照旅遊人數，地點，預算，時間和旅遊喜好精準制定計劃。 網站