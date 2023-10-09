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生活
2023-10-09 16:11:46

電動滑板車LUUP｜日本旅遊必玩體驗 最新人氣共享電動車 遊客免車牌租借 每分鐘HKD$0.8

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電動滑板車LUUP｜日本旅遊必玩體驗 最新人氣共享電動車 遊客免車牌租借 每分鐘HKD$0.8

電動滑板車LUUP｜日本旅遊必玩體驗 最新人氣共享電動車 遊客免車牌租借 每分鐘HKD$0.8

日本電動滑板車「LUUP」近日在網上爆紅，成為不少潮人和文青去日本必試的遊玩體驗。世界各地有不少旅遊城市都可以租借電動滑板車，而日本近年都開始有得玩，不過就一直只限日本國民使用服務。日本共享電動車平台「LUUP」在今年7月1日起正式放寬電動滑板車限制，以後遊客去日本只需要簡單登記就可以租借，為各位提供多一種交通方法探索日本，下文即睇詳情！

電動滑板車LUUP｜開放海外旅客電動滑板車平台

疫情期間日本國內有不少變化，如果你細心留意，會發現日本市面增加了不少電動滑板車，亦有不少人用此代步。「LUUP」是日本共享電動車平台，品牌創立短短兩年已經在多個日本城市流通，目前在全日本設有4300個租借點，港人最愛的東京、大阪和京都有租借服務，用戶可按喜好自選小型電動單車或電動滑板車，同樣方便在城市間遊走。

電動滑板車LUUP｜租借方法＋價錢

如果香港遊客想租借電動車，可以在手機下載「LUUP」手機程式，手機程式支援英語界面，簡單易明。只要年滿16歲，上載護照，提供可以接收SMS的手機號碼（香港號碼亦可），再回答11條測驗，便已完成登記！想要租車時只要透過「LUUP」手機程式搜尋附近的電動車位置，找到電動車後再以相機掃描滑板車上的QRcode就完成租借步驟。
價錢方面，按「LUUP」的官方網站所介紹，每次租車基本費用50日圓(約港幣$3)，另外每分鐘15日圓(約港幣$0.8)，以租車5分鐘為例，即需要50日圓+75日圓，合共125日圓(約港幣$7)，價錢唔算貴。電動滑板車最高速度約15～20km/h，建議大家下次去日本租車時，先了解操作方法和日本交通守則，小心駕駛。

「LUUP」手機程式亦支援英語界面，簡單易明
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