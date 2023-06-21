電動車開箱｜比亞迪BYD 海豚Dolphin 活潑外型 定價超吸引 最平19萬有交易！

比亞迪BYD早前推出ATTO 3沒多久，現在是海豚Dolphin系列SUV又來襲，一下子比亞迪BYD的攻勢好像浪接浪，令電動車市場非常熱鬧。今次海豚的推出，驚喜位自然是定價，真的非常吸引，「一換一」方案頂級長程版都只是港幣$236,000，標準版定價更只售港幣$191,130，19萬即可入手電動車！加上Two Tone色調、活潑的外型，用「萌」來吸引眼球，相信不少年輕買家及家庭客都會心動。

內籠注入大量海豚元素 承傳自主研發刀片電池

比亞迪BYD今次推出的海豚，外觀其實很討人歡喜，因為車廂內籠注入非常多海豚的元素，例如出風口和車門內把手都是模仿海豚的型態。SUV的外型，輪胎及轆軨，標準版的輪胎及轆軨是採用16吋，195/60 R16，長程版則採用17吋，205/50 R17，特別一提轆軨設計是類似半封閉造型，有效減低風阻。

至於馬力方面，先說長程版的型號，最大馬力有204匹或150 kW， 扭力輸出310 Nm，0至100公里加速時間7.0秒，承傳著 BYD 比亞迪自行研發的刀片電池技術，使續航力提升，主電池容量為 60.48 kWh，續航距離約490公里（NEDC），交流永磁同步摩打，前輪驅動；標準版主電池容量為 44.90 kWh，續航距離約410公里（NEDC），交流永磁同步摩打，前輪驅動。官方數字上已經看到長程版比標準版更勝一籌。另外，比亞迪BYD依然很想將駕駛電動車的感覺與汽油車拉近，海豚同樣希望達到這個效果，給駕駛者一種和駕駛油車沒大分別的樂趣。試駕時，與汽油車的感覺愈來愈似，非常線性。

即睇比亞迪BYD 海豚Dolphin外觀：