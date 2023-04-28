電動車開箱｜Volvo C40 Recharge P8純電跑旅車襲港 馬力與續航力兼備 低調高手力量感十足

單看官方數字，相信不少車迷及車主已經感到興奮，前後雙摩打純電動力AWD 系統，最大馬力有408 匹，0 - 100公里加速時間4.7秒，扭力輸出67.3kgm，主電池容量為75 kWh，續航距離（WLTP 標準）達到448公里，整體數字相當得體，既有馬力，亦有續航力。

富豪汽車在電車領域可以算是非常活躍的一分子。記得Volvo在2022年推出 XC 40 Recharge P6 FWD小試牛刀，當時市場反應不俗，而Volvo在收集用家回饋的意見和建議後，亦馬上作出回應。來到2023年，推出Volvo首款純電動斜背跑旅車型C40 Recharge P8，讓Volvo電動車隊表現更上一層樓。

Leather-free 內櫳 貫徹時尚與環保

C40是Volvo首部完全不使用皮革的內櫳（Leather-free），例如座椅就用上Nubuck加上Microtech兩種物料，營造麂皮搭配真皮的質感，乘坐感同樣舒適。C40的車廂內櫳依然保持Volvo北歐簡約風設計風格，比較特別的是C40的飾板是以瑞典Abisko國家公園山的等高線作設計，配備LED燈，晚上看非常有質感。

至於車內設備，C 40跟XC40頂級版同樣豪華，配套如12.3吋數碼錶板、9吋觸控屏幕連Google車載系統、雙區恒溫冷氣、值得一提Google的資訊娛樂系統，內置Google Map支援Apple CarPlay，360度泊車鏡頭及全景式天窗。而車內音響系統是Harman Kardon，一邊聽音樂，一邊享受駕駛樂趣。這套Google資訊娛樂系統，除可以直接使用Google Map與Google Play等應用程式外，更可以透過Google Play商店下載其他可支援的應用程式，非常方便。

首批今年 10 月交付

買電動車，車主們其中一個考慮因素就是何時交車。從代理得知，首批電車可於今年10月內交付，可以說是非常快。是次的車價已包括3年原廠保養、損耗件更換（水撥、制動皮及碟）、8年鋰電池保用及4年上網服務，轉會玩電動車又多一個好選擇。