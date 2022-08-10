電腦節2022｜一文睇清門票優惠/場內限定優惠/必買產品 會員購票減$10/明日戰記電腦節特別版NFT/激安大購賞

一年一度「香港電腦通訊節2022」將於8月19日至22日在灣仔會展舉行。今年有超過200個參展商，推出多項優惠。以下為大家整理今年電腦節的門票優惠、場內限定優惠及必買產品等。其中預先成為「電腦節club」APP會員，門票可減$10，另有多個$1產品優惠及激安大購賞，3C迷一定不能錯過！

電腦節 2022 ｜激安大購賞 抽 300 名額搶筍貨兼頭籌 入電腦節當然要勁掃平貨！即日起至8月15日期間，到電腦節腦站，即可免費登記參與抽籤。參加者必須以實名登記，報名將於15日中午12時截止，大會將隨機抽出300個名額。中籤者可於電腦節首日參與「激安大購賞」活動，以及額外獲得$100現金劵，並可獲頭籌優先進場。只要300名持籌人士於中午12時前買夠$300，帶同產品及收據到大會禮品換領處，即可按籌號先後次序排隊，購買心儀產品。 激安產品種類繁多，其中必搶Linksys的$1 WiFi 5路由器，一共有5個。另有SanDisk推出10張Nintendo Switch 128GB記憶卡，每張只需$59。亦有Momax的Spark Max無線主動降噪耳機，只需$99，限量5個。 即睇部分激安產品（只限300個中籤人士購買）：

如果抽不到激安大購賞，場內其他商戶亦有推出最新優惠。其中Belkin推出多個$1優惠，8月19日可以以$1買到BOOST↑UP™ 無線充電座10W；8月20日則有CONNECT™ USB4™ 連接線；8月21日則有4位防雷保護拖板；而8月21日最後一天就有MIXIT↑™ Lightning to USB-A 線。全部$1商品限量10件，先到先得。另外，大家亦可以到KIOXIA，以$1超抵價購入High Endurance 高耐久型 512GB microSD Card，限量1張。 除了電腦產品外，場內亦有不少家電供大家購入。Momax推出會場優惠，分別有Momax Pure Air紫外光空氣淨化機 (原價$998)，於電腦節只需$390就可以購入。另有Momax Trio-Cleanse IoT 智能紫外光掃拖機械人 (美國隊長款)，由原價$2,180減至$990！

電腦節 2022 ｜入場送消費幸運卡 BoC Pay 付款額外有優惠 第二期消費券經已發放，大部分參展商均接受電子支付，方便市民利用消費券購買心水電子優惠產品。與此同時，今年大年繼續推出「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，總值與去年同樣派300萬元。每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限，入場人士可使用雙重消費券於場內盡情購物。 除此之外，大會指定電子支付服務供應商SPECTRA SoéPay更聯同BoC Pay推出場內獨家優惠。指定參展商除了可以一機收取大會現金券及政府消費券，更可憑BoC Pay於會場內指定參展商單一消費滿$1,000即享$50立減優惠，一掃即付盡情購物消費。更可以用BoC Pay積分抵銷簽帳，積分當現金使用，HK$1都可以扣款，全港超過7萬間商戶都可使用。優惠名額設10,000個，先到先得，額滿後優惠隨之結束。

電腦節 2022 ｜明日戰記電腦節特別收藏版 NFT 登場 首部華語科幻片《明日戰記》將於8月25日上映，《明日戰記》授權予OneCool Collective推出NFT和手遊，而OneCool Collective今次將會在A02擺攤位，除了有NFT造型模型展出外，還設有手遊試玩區，最重要當然是攤位有售電影系列NFT，更是電腦節特別收藏版，隨NFT附送大量禮品包括電影限量版海報、T Shirt、明信片、Tote Bag等等。除此之外，古天樂先生和導演吳炫輝先生將會在8月19日於電腦節現身出席《明日戰記》宣傳活動。

電腦節 2022 ｜預先登記做會員 門票減 $10 電腦節門票售價為$35，1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場。下載成為「電腦節club」APP會員後，可到優惠頁面下載購票優惠券，進場即可減$10，只需優惠價$25購票（原價$35）。此外，電腦節期間將推出更多限定優惠和禮品換領。 另外，由即日預先下載「香港01」APP，到大會網上售票平台「01空間」即可享優惠價$25（原價$35）購買門券換領證。持證人士可經會場內指定通道換領門票及幸運卡乙張，有機會獲得高達$500的現金券，同時減省排隊購票時間，一舉兩得。

電腦節大會展覽平面圖