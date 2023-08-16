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2023-08-16 15:26:09

電腦節2023｜一文睇清門票優惠/場內限定優惠 必搶$20 iPhone/手提電腦 會員購票減$5

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電腦節2023｜一文睇清門票優惠/場內限定優惠 必搶$20 iPhone/手提電腦 會員購票減$5

電腦節2023｜一文睇清門票優惠/場內限定優惠 必搶$20 iPhone/手提電腦 會員購票減$5

一年一度香港電腦通訊節日期由82528日於灣仔會展舉行，今年同樣推出多款電腦產品優惠，其餘電腦節優惠包括$20快閃搶iPhoneLenovologitech等人氣電子產品；會員購票更即減$5，即睇電腦節2023詳情！

電腦節2023優惠20周年$20快閃搶iPhone

為了感謝市民大眾20年來的支持，大會將舉辦一項重點活動—「20快閃搶」。活動以「20」為噱頭，透過現場活動搶購20份定價為港幣$20的電子產品，包括AppleLenovoTP[1]LINKacerPHILIPSlogitech 等人氣電子產品。大會將會在4天電腦節中，以快閃、毫無預兆的方式，總共推出 20 份驚喜產品讓參觀者以現場活動方式搶購「$20」的驚喜商品，想搶優惠產品就要留意住！

即睇電腦節優惠$20電子產品！

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電腦節2023｜「激安大購賞」300名額搶筍貨兼頭籌

大會將於展覽首日(825)早上向首300名入場市民按序派發「號碼籌」，持籌人士必須於指定時間前於會場內消費滿港幣$200，並按「號碼籌」之時間及次序前往大會指定「排隊區」，成功登記後可選購一件心水「激安」產品。

即睇電腦節激安產品名單！

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電腦節2023優惠｜買飛隨時獲$2000

今年大會繼續推出「我賞．你賺．人人消費」計劃，每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為$10$20$30$50$100$500不等之大會禮券。為慶祝電腦節20周年，大會更特別加推$2000大會禮券兌換券，中獎幸運兒更可一人獨得4$500大會禮券，憑券可在場內於已參與計劃的攤位使用，使用數目不限，入場人士可使用大會禮券於場內盡情購物。除了享受大會禮券的優惠外，更可同時使用政府派發的消費券，盡情享受購物樂趣。

電腦節2023｜今年大會繼續推出「我賞．你賺．人人消費」計劃，入場隨時抽到$2000！(蘇文傑攝) 電腦節2023｜今年大會繼續推出「我賞．你賺．人人消費」計劃，入場隨時抽到$2000！

電腦節2023優惠｜會員購票即減$5 旅客入場送$100大會禮券

下載成為「電腦節clubAPP會員後，可到優惠頁面下載購票優惠券，進場即可減$5，只需優惠價$30 購票（原價$35）。此外，電腦節期間將推出更多限定優惠和禮品換領，請緊貼留意「電腦節clubAPP推送通知，以及大會 FacebookInstagram 優惠資訊。

此外為配合「開心香港」，旅客可直接到Hall1C大堂遊客中心購票，亦可透過「Alipay中國」APP 以超優惠價 $10 購買入場券，首1000名登記旅客更可獲贈$100大會禮券！

電腦節2023｜下載成為「電腦節club」APP會員後，進場即可減$5。(蘇文傑攝) 旅客入場更送$100大會禮券。(蘇文傑攝)

香港電腦節2023

通訊節2023日期：2023 8 25 日至 28 日（星期五至一）

通訊節2023地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

網址：www.hkccf-expo.com

電腦節2023門票：

· $35

· $20（透過「01 空間」於 8 20 日預購）

· $10（透過「Alipay 中國」預購）

· 1米以下小童及 65 歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場

 

開放時間：

日期

電腦節

數碼轉型專區

8 25 日（星期五）

 

10:00 - 21:30

10:00 19:00

8 26 日（星期六）

8 27 日（星期日）

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

8 28 日（星期一）  
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