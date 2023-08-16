電腦節2023｜一文睇清門票優惠/場內限定優惠 必搶$20 iPhone/手提電腦 會員購票減$5

一年一度香港電腦通訊節日期由8月25至28日於灣仔會展舉行，今年同樣推出多款電腦產品優惠，其餘電腦節優惠包括$20快閃搶iPhone、Lenovo、logitech等人氣電子產品；會員購票更即減$5，即睇電腦節2023詳情！
電腦節2023優惠｜20周年$20快閃搶iPhone
為了感謝市民大眾20年來的支持，大會將舉辦一項重點活動—「20快閃搶」。活動以「20」為噱頭，透過現場活動搶購20份定價為港幣$20的電子產品，包括Apple、Lenovo、TP[1]LINK、acer、PHILIPS、logitech 等人氣電子產品。大會將會在4天電腦節中，以快閃、毫無預兆的方式，總共推出 20 份驚喜產品讓參觀者以現場活動方式搶購「$20」的驚喜商品，想搶優惠產品就要留意住！
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電腦節2023｜「激安大購賞」300名額搶筍貨兼頭籌
大會將於展覽首日(8月25日)早上向首300名入場市民按序派發「號碼籌」，持籌人士必須於指定時間前於會場內消費滿港幣$200，並按「號碼籌」之時間及次序前往大會指定「排隊區」，成功登記後可選購一件心水「激安」產品。
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電腦節2023優惠｜買飛隨時獲$2000
今年大會繼續推出「我賞．你賺．人人消費」計劃，每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為$10、$20、$30、$50、$100至$500不等之大會禮券。為慶祝電腦節20周年，大會更特別加推$2000大會禮券兌換券，中獎幸運兒更可一人獨得4張$500大會禮券，憑券可在場內於已參與計劃的攤位使用，使用數目不限，入場人士可使用大會禮券於場內盡情購物。除了享受大會禮券的優惠外，更可同時使用政府派發的消費券，盡情享受購物樂趣。
電腦節2023優惠｜會員購票即減$5 旅客入場送$100大會禮券
下載成為「電腦節club」APP會員後，可到優惠頁面下載購票優惠券，進場即可減$5，只需優惠價$30 購票（原價$35）。此外，電腦節期間將推出更多限定優惠和禮品換領，請緊貼留意「電腦節club」APP推送通知，以及大會 Facebook、Instagram 優惠資訊。
此外為配合「開心香港」，旅客可直接到Hall1C大堂遊客中心購票，亦可透過「Alipay中國」APP 以超優惠價 $10 購買入場券，首1000名登記旅客更可獲贈$100大會禮券！
香港電腦節2023
通訊節2023日期：2023 年 8 月 25 日至 28 日（星期五至一）
通訊節2023地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳
電腦節2023門票：
· $35
· $20（透過「01 空間」於 8 月 20 日預購）
· $10（透過「Alipay 中國」預購）
· 1米以下小童及 65 歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場
開放時間：
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日期
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電腦節
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數碼轉型專區
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8 月 25 日（星期五）
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10:00 - 21:30
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10:00 – 19:00
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8 月 26 日（星期六）
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8 月 27 日（星期日）
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10:00 - 18:00
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10:00 - 18:00
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8 月 28 日（星期一）