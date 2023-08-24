電腦節2023｜一文睇清香港電腦通訊節門票優惠/場內限定優惠 必搶$20 iPhone/手提電腦 會員購票減$5

一年一度香港電腦通訊節日期由8月25至28日於灣仔會展舉行，今年同樣推出多款電腦產品優惠，其餘電腦節優惠包括$20快閃搶iPhone、Lenovo、logitech等人氣電子產品；會員購票更即減$5，即睇電腦節2023詳情！

電腦節 2023優惠 ｜ 20 周年 $20 快閃搶 iPhone 為了感謝市民大眾20年來的支持，大會將舉辦一項重點活動—「20快閃搶」。活動以「20」為噱頭，透過現場活動搶購20份定價為港幣$20的電子產品，包括Apple、Lenovo、TP[1]LINK、acer、PHILIPS、logitech 等人氣電子產品。大會將會在4天電腦節中，以快閃、毫無預兆的方式，總共推出 20 份驚喜產品讓參觀者以現場活動方式搶購「$20」的驚喜商品，想搶優惠產品就要留意住！ ▼ 即睇電腦節 優惠$20 電子產品！ ▼

電腦節 2023 ｜「激安大購賞」 300 名額搶筍貨兼頭籌 大會將於展覽首日(8月25日)早上向首300名入場市民按序派發「號碼籌」，持籌人士必須於指定時間前於會場內消費滿港幣$200，並按「號碼籌」之時間及次序前往大會指定「排隊區」，成功登記後可選購一件心水「激安」產品。 即睇電腦節激安產品名單！

電腦節 2023優惠 ｜買飛隨時獲 $2000 今年大會繼續推出「我賞．你賺．人人消費」計劃，每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為$10、$20、$30、$50、$100至$500不等之大會禮券。為慶祝電腦節20周年，大會更特別加推$2000大會禮券兌換券，中獎幸運兒更可一人獨得4張$500大會禮券，憑券可在場內於已參與計劃的攤位使用，使用數目不限，入場人士可使用大會禮券於場內盡情購物。除了享受大會禮券的優惠外，更可同時使用政府派發的消費券，盡情享受購物樂趣。

電腦節 2023優惠 ｜會員購票即減 $5 旅客入場送 $100 大會禮券 下載成為「電腦節club」APP會員後，可到優惠頁面下載購票優惠券，進場即可減$5，只需優惠價$30 購票（原價$35）。此外，電腦節期間將推出更多限定優惠和禮品換領，請緊貼留意「電腦節club」APP推送通知，以及大會 Facebook、Instagram 優惠資訊。 此外為配合「開心香港」，旅客可直接到Hall1C大堂遊客中心購票，亦可透過「Alipay中國」APP 以超優惠價 $10 購買入場券，首1000名登記旅客更可獲贈$100大會禮券！