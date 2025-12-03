電飯煲食譜｜海南雞飯/西班牙海鮮飯/三文魚炊飯 帶飯必睇

近年香港人減少外出，原本的「無飯家庭」都轉為每晚準時在家開飯。但每晚都要花費心神準時菜式，實在不是一件容易的事。而且像黃竹坑等「美食沙漠」想找一間不昂貴又好食的午餐並不容易。以下介紹海南雞飯、三文魚鴻喜菇炊飯、西班牙海鮮飯等4個電飯煲食譜，只需要幾個步驟及簡單材料，按下煮飯按鈕就可以，簡易又方便！