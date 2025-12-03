電飯煲食譜｜海南雞飯/西班牙海鮮飯/三文魚炊飯 帶飯必睇

近年香港人減少外出，原本的「無飯家庭」都轉為每晚準時在家開飯。但每晚都要花費心神準時菜式，實在不是一件容易的事。而且像黃竹坑等「美食沙漠」想找一間不昂貴又好食的午餐並不容易。以下介紹海南雞飯、三文魚鴻喜菇炊飯、西班牙海鮮飯等4個電飯煲食譜，只需要幾個步驟及簡單材料，按下煮飯按鈕就可以，簡易又方便！
電飯煲食譜｜三文魚鴻喜菇炊飯
三文魚鴻喜菇炊飯材料
- 米 2杯、三文魚 200g、鴻喜菇 150g、雞湯 400mL
- 醬油 1湯匙、鹽 半茶匙、米酒 2湯匙、味淋 1湯匙
三文魚鴻喜菇炊飯做法
- 將三文魚去骨及切粒，鴻喜菇洗乾淨切好備用。
- 洗米後再所有調味料倒入米中攪拌好，然後將放上三文魚及鴻喜菇。
- 按下煲飯按鈕，煮好後再待10分鐘，攪拌好即可食用！
電飯煲食譜｜原個蕃茄飯
原個蕃茄飯材料
- 番茄 1 個、牛肉 100g、米 2杯、粟米粒 半碗
- 胡椒粉 1茶匙、生抽 1 茶匙、油 半茶匙、鹽 半茶匙、黑胡椒 適量、雞湯 適量
原個蕃茄飯做法
- 將牛肉切條，加入鹽、生抽及胡椒粉醃15分鐘。
- 洗米後加入適量雞湯，由於蕃茄本身有水份，因此放的份量應比平時煲飯較少。
- 蕃茄去蒂後原個放入電飯煲，同時加入牛肉及粟米。
- 按下煲飯按鈕，煮好後壓爛，並攪拌即可食用！
電飯煲食譜｜海南雞飯
海南雞飯材料
- 米 2杯、雞髀 2隻、雞湯 250mL、黃薑粉 適量、香茅 4條
- 乾蔥頭 2粒、薑 3片、蒜頭 半個、鹽 1茶匙、胡椒粉 適量、紹興酒 1湯匙
海南雞飯做法
- 雞髀洗乾淨後，加入鹽、胡椒粉及紹興酒醃好。
- 香茅拍扁並切段，將乾蔥頭及蒜頭切粒，及薑切片備用。
- 將油倒入電飯煲，爆香乾蔥頭、蒜頭及薑。
- 再放入米一起炒，加入黃薑粉及雞湯一起拌好。
- 最後放入香茅及雞髀，按下煲飯按鈕，煮好後攪拌即可食用！
電飯煲食譜｜西班牙海鮮飯
西班牙海鮮飯材料
- 西班牙米/白米 2杯、青口 6隻、蝦 8隻、番茄 1個、蒜頭 5粒、洋蔥 半個
- 咖喱粉 2g、橄欖油 20g、鹽 適量、黑胡椒碎 適量
西班牙海鮮飯做法
- 先將海鮮及白米洗淨，番茄、蒜頭及洋蔥切粒備用。
- 在電飯煲內倒入橄欖油，爆香蒜頭及洋蔥。
- 再加入白米、鹽及黑胡椒碎炒香。
- 再加入蕃茄，並倒入雞湯及咖喱粉，按下煲飯按鈕。
- 煮至20分鐘時，再加入海鮮，煮好後即可食用！