霧感唇膏推介：嬌蘭寶石唇膏重新整合/Valentino鉚釘新款

啞緻質感唇膏一向是女生的心頭好，鎖色防脫且持久貼服，踏入8月中，不少品牌都推出絲絨或霧感唇膏，妝感輕盈同時保濕，為秋冬季妝容揭開序幕。

唇膏2024｜嬌蘭全新 ROUGE G 寶石唇膏

品牌的寶石唇膏於09年誕生，今年迎來新的更修護版本，改良配方呵護唇肌，全新整合系列有40款緞面或絲絨啞緻色調，以及9款唇膏盒供選擇。全新唇膏配方具備89%護膚基底成分，以天然來源的蠟質獨家研發，質感輕盈，別具紓緩、保濕和豐盈功效，同時有保護作用，加強唇部肌膚再生。