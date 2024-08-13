霧感唇膏推介：嬌蘭寶石唇膏重新整合/Valentino鉚釘新款

啞緻質感唇膏一向是女生的心頭好，鎖色防脫且持久貼服，踏入8月中，不少品牌都推出絲絨或霧感唇膏，妝感輕盈同時保濕，為秋冬季妝容揭開序幕。
唇膏2024｜嬌蘭全新ROUGE G寶石唇膏
品牌的寶石唇膏於09年誕生，今年迎來新的更修護版本，改良配方呵護唇肌，全新整合系列有40款緞面或絲絨啞緻色調，以及9款唇膏盒供選擇。全新唇膏配方具備89%護膚基底成分，以天然來源的蠟質獨家研發，質感輕盈，別具紓緩、保濕和豐盈功效，同時有保護作用，加強唇部肌膚再生。
唇膏2024｜Valentino Beauty Spike Valentino 高訂持色霧感唇膏
全新唇膏靈感來自品牌的Garavani Rockstud Spike手袋，鋪滿132粒充滿Valentino標誌性Rockstud鉚釘，將奢華融入高訂唇膏中。這款超霧面「窩釘唇膏」主打濃郁色彩且妝效持久，配方有12%色素濃度配合半透明基底，令色調更顯色和明亮，共有13款唇色，其中6款更可補充替換。
唇膏2024｜MAKE UP FOR EVER ROUGE ARTIST FOR EVER 持色唇膏
持色唇膏提供極柔霧持色唇膏(Matte)及絹光持色唇膏(Satin)兩款妝感，各有20色選擇。持色之餘也具舒適感，後者更可提升滋潤及保濕效能。子彈形狀設計帶來專業上妝手法：尖端設計可重塑雙唇線條，平角邊緣可勾畫唇峰及上唇，而弧形底部則可精準塗抹下唇。
品牌同步推出ARTIST極持色玩魅唇筆($195)，集防暈染、防水、持色不脫及KISS-PROOF於一身。唇筆質感柔滑，輕易上色，同時確保勾畫持久而顯色的唇妝，柔滑配方提供舒適感。