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生活
2023-10-24 15:00:00

露營指南｜安全至上！ 盤點10個露營前必做準備 新手老手必閱

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露營指南｜安全至上！ 盤點10個露營前必做準備 新手老手必閱

露營指南｜安全至上！ 盤點10個露營前必做準備 新手老手必閱

近年越來越流行露營，而無論是露營新手或老手，露營前都需做好準備以保安全。以下就為大家盤點10個露營前必做的準備，時刻把安全放在第一位！

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露營準備｜列出清單

露營時需要帶備多種物品，難免會出現遺漏或帶錯的情況，建議最好在收拾前列出清單，在收拾時便能一目了然，同時亦方便出發前再次確認時使用。

露營準備｜提前規劃路線

露營地一般都在郊外，如果只依靠電話的定位，有機會因定位錯誤或接收不良而出現迷路的情況，因此建議事先在網上規劃路線及制定後備路線，同時帶同紙本地圖前往，做好兩手準備。

露營前需進行多種準備。 列出清單在收拾前更方便。 提前規劃路線可更確保安全。

露營準備｜確認天氣 

由於營地通常都在山上或郊外，温度比平常會更低，而且天有不測風雲，提前確認天氣可以放更改行程，避免因天氣帶來不便。

香港天文台自動分區天氣預報

香港天文台9天天氣預報

在天文台的網站上可以了解各區的天氣情況。 好天氣才能享受露營的樂趣。 人在戶外特別容易曬黑或曬傷，一定要準備好防曬產品。

露營準備｜防曬物品 

露營時長期都要處於室外，而戶外的紫外線特別強烈，容易出現曬傷或曬黑的情況，甚至有機會中暑，建議需要準備各種防曬物品，例如防曬噴霧、太陽帽、太陽眼鏡、陽傘等，杜絕因太陽而感到不適的情況。

▼防曬｜甚麼是SPF及PA+++▼

防曬｜甚麼是SPF及PA+++。（am730製圖） 防曬｜甚麼是SPF及PA+++。（am730製圖） 防曬｜甚麼是SPF及PA+++。（am730製圖）

露營準備｜多帶換洗衣物 

户外環境存有各種變化，提前提前確認天氣，亦有機會突然遇上惡劣的天氣，所以最好多準備一套換洗衣物。同時建議穿着防水、防咬等具戶外功能性的服飾，以達到最大的保護作用。

露營準備｜防蚊蟲藥品

戶外周圍都存有蚊蟲，即使處於設備完整的露營地，還是無法阻擋蚊蟲的出現，所以需要準備蚊怕水、蚊貼、蚊香等防蚊蟲藥品，以幫助減少蚊蟲的攻擊。

建議選用具功能性的衣服。 在山上的露營地會特別寒冷，如在秋冬季露營一定要帶同禦寒衣物前往。 在戶外需要特別小心蚊叮蟲咬。

露營準備｜充足食糧

人在户外難免會消耗更多體力，所以準備食糧時可以按平時食量準備多一點，不但可以防止突然嘴饞，還能以備不時之需，建議可以選擇餅乾、麵包等方便存放又可充飢的糧食。

露營準備｜戶外急救包 

以防發生意外時在野外無法求醫，出發前一定要帶同戶外急救包，包內需要放置消毒酒精、膠布、生理鹽水、備用藥等物品，以滿足基本急救需要。

建議可以準備比平日食量多一點的食糧。 比起新鮮食材，準備多點乾糧更為方便。 急救包屬露營必備物。

露營準備｜舒適寢具

露營處於郊外，比起家中的環境一定較差，如果平常屬睡眠質素較差的人士，可以準備相較的舒適寢具，同時可以帶上耳塞，以防人聲吵鬧、動物鳴叫等影響睡眠質量。

露營準備｜仔細了解營地

如果第一次露營，建議最好去正規或基礎設施完善的露營地，以防因不熟悉露營而受傷。習慣露營後若想選擇挑戰其他地方，可以預先了解營地的地型，營地上方切忌有滾石、風化岩石等不穩定因素 ，同時避免在泥土包裹痕跡明顯的石頭上紥營，以防泥石流出現。而溪澗、河灘、河牀等水邊建營更是大忌，需避免連人帶營被突如其來的洪水沖走。

睡眠質素較差的話，建議帶同耳塞前往。 在戶外露營時，最好先仔細了解營地才紥營。 如果附近石塊有被泥塊包裹的痕跡，應盡量避免在上方紥營。
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