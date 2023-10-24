露營指南｜安全至上！ 盤點10個露營前必做準備 新手老手必閱

近年越來越流行露營，而無論是露營新手或老手，露營前都需做好準備以保安全。以下就為大家盤點10個露營前必做的準備，時刻把安全放在第一位！

露營準備｜列出清單 露營時需要帶備多種物品，難免會出現遺漏或帶錯的情況，建議最好在收拾前列出清單，在收拾時便能一目了然，同時亦方便出發前再次確認時使用。 露營準備｜提前規劃路線 露營地一般都在郊外，如果只依靠電話的定位，有機會因定位錯誤或接收不良而出現迷路的情況，因此建議事先在網上規劃路線及制定後備路線，同時帶同紙本地圖前往，做好兩手準備。

露營準備｜防曬物品 露營時長期都要處於室外，而戶外的紫外線特別強烈，容易出現曬傷或曬黑的情況，甚至有機會中暑，建議需要準備各種防曬物品，例如防曬噴霧、太陽帽、太陽眼鏡、陽傘等，杜絕因太陽而感到不適的情況。 ▼防曬｜甚麼是SPF及PA+++▼

露營準備｜多帶換洗衣物 户外環境存有各種變化，提前提前確認天氣，亦有機會突然遇上惡劣的天氣，所以最好多準備一套換洗衣物。同時建議穿着防水、防咬等具戶外功能性的服飾，以達到最大的保護作用。 露營準備｜防蚊蟲藥品 戶外周圍都存有蚊蟲，即使處於設備完整的露營地，還是無法阻擋蚊蟲的出現，所以需要準備蚊怕水、蚊貼、蚊香等防蚊蟲藥品，以幫助減少蚊蟲的攻擊。

露營準備｜充足食糧 人在户外難免會消耗更多體力，所以準備食糧時可以按平時食量準備多一點，不但可以防止突然嘴饞，還能以備不時之需，建議可以選擇餅乾、麵包等方便存放又可充飢的糧食。 露營準備｜戶外急救包 以防發生意外時在野外無法求醫，出發前一定要帶同戶外急救包，包內需要放置消毒酒精、膠布、生理鹽水、備用藥等物品，以滿足基本急救需要。