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生活
2023-10-07 16:00:00

露營指南｜第一次露營注意！5大露營新手注意事項 時間/選址/裝備/服裝/活動

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露營指南｜第一次露營注意！5大露營新手注意事項 時間/選址/裝備/服裝/活動

露營指南｜第一次露營注意！5大露營新手注意事項 時間/選址/裝備/服裝/活動

天氣逐漸變得適合進行戶外活動，而近年不少人都選擇與親朋好友一起露營，但對於第一次露營或露營新手來說，露營時其實有着不同範疇的注意事項需要特別留意。以下就整理了時間、選址、裝備、服裝及活動五大方面的露營新手注意事項，如果是露營新手的話便需要特別注意！

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露營注意事項｜時間：不宜太匆忙

有些人以為露營新手最好不要過夜，但其實不過夜的露營與上山野餐的差距不大，而且真正能夠享受露營的時間並不多，甚至需要早起和早離開來趕行程，令到露營變得特別匆忙。因此建議新手可以選擇兩天一夜的行程，不但可以慢慢前往目的地，還可以體驗到日落、日出等美景，最重要的是整體行程不會太過匆忙，而且兩天一夜屬短時間露營，需要攜帶的裝備及食物等相對較少，對新手來說不會太過吃力。

不少人都會趁着天氣變涼而選擇露營。 最好選擇兩日一夜的露營行程。 時間不會太匆忙之餘，還能享受各種露營活動。

露營注意事項｜選址：先選擇專業露營地

露營新手的經驗不足，因此較難應對野外的突發情況，而且太過野生的環境亦有一定危險，對體力的消耗也較大，容易影響後續活動進行，所以不建議新手選擇未經開發的野外區域作為露營地。而專業露營地通常都會有專門的工作人員進行管理，前往的路線亦較為容易，新手便可以在初次露營時更容易掌握整體露營情況，慢慢學習及體驗露營的樂趣。

設備完善的專業露營場地可以減少裝備的負擔。 野外搭建帳篷較適合露營高手選擇。 有些專業露營場地亦會提供帳篷供搭建。

露營注意事項｜裝備：不宜直接購買全套

不少人為了去露營而購買不同的裝備，但新手其實並不清楚自己對露營的熱情及喜愛度，如果直接購買全套裝備，有機會再體驗一次後便不想再嘗試，令這些裝備白白浪費。為免造成浪費，新手可以先到有裝備提供的商業露營地體驗，只需要準備好個人物品便可以出發，不但可以減少重量負擔，同時不用擔心帳篷或天幕等的搭建問題，整體露營的舒適度亦能大大增加。

太快購買各種露營裝備容易在失去興趣時浪費。 不少專業的露營地都會直接提供或租借露營用具。 露營的時候，大至帳篷、天幕，小至煮食用具、食材等都需要攜帶，因此對新手來說最好選擇提供租借服務的露營地，以減少金錢及行李負擔。

露營注意事項｜服裝：需保護全身皮膚

香港天氣較為炎熱，不少人在露營服裝上都選擇短衫短褲，甚至穿着拖鞋和涼鞋等，但露營時需要長期在戶外環境中，穿着短衫短褲便特別容易吸引蚊蟲，而且還有機會被路過的樹枝或石頭劃傷，拖鞋和涼鞋則容易令人拌跌或滑倒，對雙腿的保護亦不足，因此最好選擇可以保護全身皮膚的服裝，例如穿着具有防曬功能的長袖外套及方便行動的長褲，讓皮膚可以避免暴露在太陽或蚊蟲之下，同時應穿着運動鞋或爬山鞋，對雙腿都能造成一定的保護作用。

長衫和長褲能夠更有效地保護皮膚。 天氣炎熱時可以換上短袖，但需要使用防蚊噴霧或蚊貼等杜絕蚊蟲。 露營地的碎石特別多，穿着不當容易受傷。

露營注意事項｜休閒活動：輕鬆簡單為主

露營最重要的環節便是體驗暢快的休閒活動，但經常在電視或社交媒體上看到的遊山玩水、篝火晚會等都不是新手可以接觸的項目。篝火晚會造成火災風險，而在野外下河玩水不但有機會被蟲子咬傷，還容易被河底的碎石劃傷腳底，而且還會有湖水太深而遇溺的風險，全部都關乎到生命安全問題，因此露營時的休閒活動最好以輕鬆簡單為主，例如飛盤、啤牌、狼人殺等，在大自然底下與朋友互動，體驗難得的寧靜樂趣。

不少人對露營時的篝火都存有幻想。 建議用燈光代替篝火。 同時需要避免下河玩水。
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