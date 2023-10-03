露腰熱褲少女元朗街頭放煙花 真身曝光疑是滑板女神 網民：靚就大晒咩

露腰熱褲少女元朗疑街頭放煙花 真身曝光疑是滑板女神 網民：靚就大晒咩

剛過去的中秋節適逢撞正國慶，放到3日連假食月餅賞月之餘，更可嚮應夜繽紛到處遊玩一下。不過，每次中秋節總會有不少人提醒不要玩螢光棒、勿放煙花及煲蠟等，以免犯法、釀成意外或被冠上不環保的罪名。惟早前有網民發現，一位露腰熱褲少女在元朗街頭非法放煙花的片段就在網上瘋傳，片中可見該名少女在馬路邊高調地玩煙花，嚇窒一旁路過的單車男！有網民指片中的煙花少女疑似是網上知名的滑板女神，引來大批網民狠批她公然犯法。

元朗街頭賀中秋節 熱褲少女馬路邊放煙花 中秋佳節家家戶戶都會賞月，而在夜晚外出玩樂時，總會有人喜歡玩螢光棒、蠟燭或煙花等帶有亮光的玩意。早前，一個少女在元朗街頭放煙花的影片就在網上瘋傳，片長雖然僅得7秒，但仍清晰可見一位身穿無袖白色短上衣、淺色牛仔熱褲的女子站在馬路邊，手中舉著一枝燃點中的煙花棒，舉起煙花扭腰左右揮舞。少女身邊的朋友睇到嘩嘩聲，另一穿著黑色短裙的女子在她身後拍照，而鏡頭後更有一把男仔聲指「成個蘭桂坊咁喎！」 ▼ 煙花少女真身疑曝光 ▼

路過單車男嚇窒 煙花少女真身疑曝光 在熱褲少女與好友放煙花時，一位男子正踩單車經過，得知眾人正在「放火」後即時嚇到四處躲避，十分牙煙。影片在曝光不久後已被刪除，但仍有不少網民認得出片中少女，直指她的真身疑似是擅玩長板的滑板女神「小凡」。據悉，小凡的Instagram有2.1萬名粉絲，主要以上載玩長板的影片吸引粉絲，而她的衣著打扮、髮型及身形均與片中放煙花的少女相似。 ▼ 網民意見 ▼