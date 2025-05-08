青協「數碼青年節——數碼青年服務博覽」開鑼 免費玩逾30AI/VR活動

對AI、VR或藝術科技有興趣的話，不妨參加香港青年協會舉辦的「數碼青年節——數碼青年服務博覽」。由5月15日至18日期間，訪客可免費玩超過30個活動，認識更多有關虛擬實境及人工智能的知識。活動期間設免費穿梭巴士來往黃竹坑、中環、九龍塘及荃灣西，方便訪客。