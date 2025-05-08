青協「數碼青年節——數碼青年服務博覽」開鑼 免費玩逾30AI/VR活動

對AI、VR或藝術科技有興趣的話，不妨參加香港青年協會舉辦的「數碼青年節——數碼青年服務博覽」。由5月15日至18日期間，訪客可免費玩超過30個活動，認識更多有關虛擬實境及人工智能的知識。活動期間設免費穿梭巴士來往黃竹坑、中環、九龍塘及荃灣西，方便訪客。
由5月15日至18日期間，青協以「推動數碼轉型，成就青年未來」為主題，舉辦「數碼青年節——數碼青年服務博覽」。現場設超過30項活動，矚目活動必屬人工智能照相館、AI音樂錄像（MV）製作工作坊、AR 擴增實境閱讀體驗、VR數碼藝術工作坊、XR延展實境空間製作及虛擬主播體驗等。訪客完成指定任務，更可換取限量主題盲盒。
青協更加邀請兩大電腦巨頭Google及Microsoft現場分享AI使用技巧，包括如何善用Gemini技術提升教育界與非政府機構工作效能，以及剖析AI對未來職場的影響。
「數碼青年節——數碼青年服務博覽」詳情
日期：5月16至18日（星期五至日）
時間：下午2時至6時
地點：香港青年協會賽馬會Media 21媒體空間（M21）
香港香港仔石排灣邨石排灣商場LG2層2室
交通：大會特設免費穿梭巴士，來回黃竹坑、中環、九龍塘及荃灣西。如欲乘搭，請於活動網站預先登記。