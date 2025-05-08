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生活
2025-05-08 19:00:00

青協「數碼青年節——數碼青年服務博覽」開鑼 免費玩逾30AI/VR活動

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青協「數碼青年節——數碼青年服務博覽」開鑼 免費玩逾30AI/VR活動

AIVR或藝術科技有興趣的話，不妨參加香港青年協會舉辦的「數碼青年節——數碼青年服務博覽」。由515日至18日期間，訪客可免費玩超過30個活動，認識更多有關虛擬實境及人工智能的知識。活動期間設免費穿梭巴士來往黃竹坑、中環、九龍塘及荃灣西，方便訪客。 

青協「數碼青年節——數碼青年服務博覽」

青協「數碼青年節——數碼青年服務博覽」

515日至18日期間，青協以「推動數碼轉型，成就青年未來」為主題，舉辦「數碼青年節——數碼青年服務博覽」。現場設超過30項活動，矚目活動必屬人工智能照相館、AI音樂錄像（MV）製作工作坊、AR 擴增實境閱讀體驗、VR數碼藝術工作坊、XR延展實境空間製作及虛擬主播體驗等。訪客完成指定任務，更可換取限量主題盲盒。

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XR延展實境空間製作 「數碼青年節——數碼青年服務博覽」 VR數碼藝術工作坊 AR擴增閱讀體驗 配音工作坊

青協更加邀請兩大電腦巨頭GoogleMicrosoft現場分享AI使用技巧，包括如何善用Gemini技術提升教育界與非政府機構工作效能，以及剖析AI對未來職場的影響。

AI是否會取代人類工作？微軟香港教育團隊技能負責人Echo將分享職場趨勢報告，介紹AI基本概念、展示AI工具應用，並提供Microsoft Learn學習資源與認證資訊，助參加者迎接未來職場挑戰。 Google Workspace大中華區客戶工程主管Samuel，將分享教育界和非政府組織如何有效且負責任地善用人工智能，學習實用技巧和最佳實踐案例，以探討如何簡化工作流程、提高生產力，並進行Gemini現場示範，了解AI驅動技術如何協助完成各項任務。

「數碼青年節——數碼青年服務博覽」詳情

日期：51618日（星期五至日）

時間：下午2時至6

地點：香港青年協會賽馬會Media 21媒體空間（M21

香港香港仔石排灣邨石排灣商場LG22

交通：大會特設免費穿梭巴士，來回黃竹坑、中環、九龍塘及荃灣西。如欲乘搭，請於活動網站預先登記。

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