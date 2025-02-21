青海省政府x美心集團首度合作 直送青海高原食材 推出「家宴．青海珍味」菜單

美心集團首度與青海省人民政府合作，推出「饗在青海」計劃，引入青海高原淨土的優質食材，如青海氂牛、藏羊、三文魚、有機藜麥、枸杞、祁連黃菇等食材入饌，運用粵式烹調手法設計出13道「青海珍味．家宴」菜式，於美心中菜旗下22間菜館期間限定供應。



高原生態環境天然無污染 青海位於青藏高原東北部，屬高海拔地區，擁有壯麗自然美景，保存原始生態環境。當地氣候溫和，水源充足，土壤肥沃，孕育出優良豐盛的物產，除了盛產大眾所知的紅枸杞、黑枸杞、冬蟲夏草之外，今次更引入其他青海馳名的肉類和菇菌。 青海氂牛吃冬蟲夏草 必試世界三大高寒動物之一的青海氂牛，於無污染草原半自由放牧，除進食野草外，更以冬蟲夏草、雪蓮等餵飼。氂牛在高原優良的環境下，培肓出高蛋白、低脂肪的特點，肉味純而極鮮，肉質帶天然嚼勁。



特創祁連黃菇氂牛肉酥餅 美心中菜自創「祁連黃菇氂牛肉酥餅」，選取青海氂牛腿肉及有「青海十寶」美譽的祁連黃菇，加入氂牛肉醬拌勻做餡料，用酥皮包裹，再半煎焗，酥皮酥脆，牛肉細嫩鎖著肉汁。氂牛菜式更有「蘿蔔清湯氂牛腱」、「雞樅菌露筍炒氂牛柳」、「有機藜麥氂牛肉羹」、「青海氂牛肉湯拉麵」及「香菇氂牛肉拉麵」。擁有4,000多年歷史的「世界第一碗麵」之青海拉麵，製作嚴謹，經多次拉伸，粗幼度剛好，帶適中的柔韌彈性，入口爽滑，盡顯以牛骨和香料燉製的青海風味清澈高湯，更吊出牛肉的鮮味。

創新羊肉版叉燒 另一必食青海藏羊，在海拔3,200米以上的天然牧場牧養，藏羊鮮嫩多

肉汁。「掛爐蜜味燒藏羊排」以粵式燒叉燒的方法，在羊排上塗上叉燒醬燒烤，猶如羊肉叉燒般外層焦香蜜甜，肉厚豐腴，軟腍而不覺有羊羶，迎合大眾口味。；「小葱魚羊鮮」混合鯛魚片、羊肉片、油炸鬼及葱段同炒，灑上孜然粉，充滿鑊氣。 青海三文魚魚味濃厚 此外，青海著名水產三文魚（又稱紅鱒），生長於海拔2,600米高原龍羊峽，以冰川、雪山活水無污染養殖，魚刺少，魚肉細膩有彈性，脂肪含量高，魚味鮮濃，用港式避風塘方法煎香，味道更加香惹。

護眼枸杞桂圓糕枸杞味特濃 菜單當然少不了青海滋補名物枸杞，顆粒特大肥厚飽滿，色澤亮麗，味道甘甜，有調理肝腎、益精明目功效。無論「枸杞魚湯水耕生菜」、「冬蟲夏草枸杞花膠湯」抑或「高原枸杞桂圓糕」均是養生之選，糕點枸杞味特濃Ｑ彈。 送青海雙人八天來回機票 由即日起至3月31日期間，以上「青海珍味．家宴」菜單將於美心中菜旗下 22 間餐廳供應，包括美心皇宮、翠園、八月花及映月樓。美心薈（Eatizen）會員於推廣期内於參與分店惠顧「青海珍味.家宴」單點菜式一份，可獲電子印花一個。儲齊三個電子印花或惠顧「青海四人家宴」一份，可獲$100 美心中菜優惠券一張並自動參與大抽獎，有機會贏得「青海雙人八天來回機票」兩張，名額共30位。顧客亦可於美心中菜分店以優惠價購買青海直送的「高原有機紅枸杞」和「高原有機白藜麥米」。食材已獲得「香港標準及檢定中心(STC)」及「CMA 檢定中心」認證，保障食物品質及安全性。