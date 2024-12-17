青衣青少年綜合服務中心推自助空間 $5000資助拍MV辦活動/地下偶像表演/免費借Partyroom

香港遊樂場協會賽馬會青衣青少年綜合服務中心近年推出獨有「$5000自肥計劃」，由社工協助青少年「落手落腳」主導活動，中心資助$5000予青少年舉辦不同活動，過往有參加者使用資助作拍MV、創作原創曲及舉辦地下偶像演出等，讓青少年發揮所長。中心設有自助空間，青少年可享用免費的Party Room及Band房等設施，與朋友一起開派對夾Band放鬆。

香港遊樂場協會賽馬會青衣青少年綜合服務中心特別的「$5000自肥計劃」，期望透過資助及社工協助，讓青少年發揮所長，回饋社區。參加計劃者須主導整個活動，由組隊、設計活動內容至舉辦活動均需要「落手落腳」做，中心社工只會從旁協助。青少年可以透過最高$5000的資助用作不同用途，當中包括拍MV、創作原創曲或導師費等。

試過有熱愛日本地下偶像文化的青少年主動向中心提交計劃書，希望借用場地及申請資助舉辦地下偶像演出，向更多人宣傳在香港屬次文化的地下偶像文化。活動吸引到超過120名觀眾到場支持，現場氣氛熾熱。活動不但讓更多人認識地下偶像文化，更令參與演出的年輕人獲得舉辦活動的寶貴經驗，有助日後發展。

填詞人教填詞技巧

中心以往推出的「音程INTERVAL原創音樂計劃」希望幫助對音樂有興趣的年輕人，舉辦一系列音樂主題活動，當中包括「音程夏日音樂祭」，活動繼續由年輕人完全主導，邀請6隊香港獨立樂隊演出。中心亦有邀請網絡歌手及填詞人到場教授年輕人填詞技巧，讓對填詞有興趣的年輕人認識更多填詞技巧及相關行業。

免費借Party Room

香港土地空間有限，中心預留空間作Party Room，讓年輕人作慶祝生日或舉辦小型活動之用。 Party Room每次免費借用2小時，房間內提供免費飲品及零食，提供輕鬆簡單的場地予年輕人開心一番。