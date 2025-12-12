熱門搜尋:
生活
2025-12-12 19:00:00

韓國人氣手袋STAND OIL再度來港 發售韓國斷貨袋款/特別推出節日手袋組合

韓國人氣手袋品牌STAND OIL再度登陸香港，於銅鑼灣開設期間限定店。品牌延續極簡線條與日常靈感，以精緻輪廓結合實用細節。全新秋冬2025HAPPY TOGETHER」系列以黑、酒紅及深啡等色調呈現秋冬氣息，打造兼具優雅與百搭特質的包款與配飾，輕鬆融入日常造型。

STAND OIL 2025秋冬系列 STAND OIL 2025秋冬系列 STAND OIL 2025秋冬系列 STAND OIL 2025秋冬系列 STAND OIL 2025秋冬系列 STAND OIL 2025秋冬系列 STAND OIL 2025秋冬系列 STAND OIL 2025秋冬系列 STAND OIL 2025秋冬系列

秋冬系列多款包型 韓國迅速售罄

STAND OIL波斯富街限定店延續品牌標誌性的簡約美學，以純白空間搭配深酒紅色展示台，營造俐落而具現代感的視覺焦點。新店首度為香港帶來的2025秋冬系列「HAPPY TOGETHER」，以實用理念，推出多款容量升級、設計細膩的標誌性手袋，兼具功能與美學，從容應對都市生活節奏。系列於韓國甫推出即大受歡迎，多款包型迅速售罄，各位香港女生無需飛去韓國，都可輕鬆入手話題手袋。

STAND OIL 2025秋冬系列｜Melly Bag $648

STAND OIL 2025秋冬系列｜Melly Bag $648

STAND OIL 2025秋冬系列｜Melly Bag

柔和的手袋線條搭配雙肩帶設計，實現手提與單肩背法自由轉換，右側掛飾環便於搭配個性配件，並附帶可拆式拉鏈小袋，細節中滿載品牌獨有的美感風格。

STAND OIL 2025秋冬系列｜Tickle Bag $708

半月形的流線輪廓設計，以皮帶細節增添層次感。輕巧袋身可輕鬆放納迷你平板電腦，配備可調節肩帶，可隨意轉換單肩及斜挎兩用，簡約中盡顯精緻質感。

STAND OIL 2025秋冬系列｜Tickle Bag $708

STAND OIL 2025秋冬系列｜Tickle Bag $708

Velow Bag $938：以方形包身搭配自然垂墜線條，柔軟可折疊設計展現隨性鬆弛感，推出黑色皮面款與栗色仿麂皮款兩款，滿足不同風格。 Square Bowling Bag $648：以復古托特包的結構混合現代比例，搭配可調節提把，按需要轉換手提與肩背模式，除了主打的酒紅色外，更推出煙霧棕仿麂皮觸感款。 Breezy Bag $1,098：採用柔軟材質配合側邊褶皺線條勾勒出立體輪廓，超大容量可輕鬆收納14吋手提電腦，兼具功能性與時尚感。

多款個性吊飾及鎖匙扣同步於期間限定店發售，讓每位顧客在細節中展現獨特個性，演繹自在時尚的韓系穿搭態度。

愛心吊飾鎖匙扣 $308 星形吊飾鎖匙扣 $318 蝴蝶結吊飾鎖匙扣 $278

開幕限定購物優惠

為慶祝期間限定店開幕，STAND OIL特別推出多重節日禮遇。由即日起，凡親臨店鋪並追蹤品牌官方Instagram@standoil.hongkong），即可免費獲得限量STAND OIL銀色手機掛鏈帶乙條，數量有限，送完即止。

STAND OIL銀色手機掛鏈帶

STAND OIL銀色手機掛鏈帶

同場加映節日限定組合優惠：活動期間購買指定組合可享85折優惠，並獲贈限定聖誕明信片乙張，為佳節增添心意。指定組合包括於Instagram上屢次掀起洗版熱潮的Fika Bag搭配時尚掛鏈與抱抱熊配件Set，或深受香港顧客喜愛的Post Bag搭配Post Pod掛件組合，售完即止。

節日限定組合優惠：Fika Bag搭配時尚掛鏈與抱抱熊配件Set 節日限定組合優惠：Post Bag及Post Pod掛件組合 節日限定組合優惠：Post Bag及Post Pod掛件組合 限定聖誕明信片

