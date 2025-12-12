韓國人氣手袋STAND OIL再度來港 發售韓國斷貨袋款/特別推出節日手袋組合

韓國人氣手袋品牌STAND OIL再度登陸香港，於銅鑼灣開設期間限定店。品牌延續極簡線條與日常靈感，以精緻輪廓結合實用細節。全新秋冬2025「HAPPY TOGETHER」系列以黑、酒紅及深啡等色調呈現秋冬氣息，打造兼具優雅與百搭特質的包款與配飾，輕鬆融入日常造型。

秋冬系列多款包型 韓國迅速售罄 STAND OIL波斯富街限定店延續品牌標誌性的簡約美學，以純白空間搭配深酒紅色展示台，營造俐落而具現代感的視覺焦點。新店首度為香港帶來的2025秋冬系列「HAPPY TOGETHER」，以實用理念，推出多款容量升級、設計細膩的標誌性手袋，兼具功能與美學，從容應對都市生活節奏。系列於韓國甫推出即大受歡迎，多款包型迅速售罄，各位香港女生無需飛去韓國，都可輕鬆入手話題手袋。

STAND OIL 2025秋冬系列｜Melly Bag $648 STAND OIL 2025 秋冬系列｜ Melly Bag 柔和的手袋線條搭配雙肩帶設計，實現手提與單肩背法自由轉換，右側掛飾環便於搭配個性配件，並附帶可拆式拉鏈小袋，細節中滿載品牌獨有的美感風格。

STAND OIL 2025 秋冬系列｜ Tickle Bag $708 半月形的流線輪廓設計，以皮帶細節增添層次感。輕巧袋身可輕鬆放納迷你平板電腦，配備可調節肩帶，可隨意轉換單肩及斜挎兩用，簡約中盡顯精緻質感。 STAND OIL 2025秋冬系列｜Tickle Bag $708

多款個性吊飾及鎖匙扣同步於期間限定店發售，讓每位顧客在細節中展現獨特個性，演繹自在時尚的韓系穿搭態度。

開幕限定購物優惠 為慶祝期間限定店開幕，STAND OIL特別推出多重節日禮遇。由即日起，凡親臨店鋪並追蹤品牌官方Instagram（@standoil.hongkong），即可免費獲得限量STAND OIL銀色手機掛鏈帶乙條，數量有限，送完即止。

STAND OIL銀色手機掛鏈帶

同場加映節日限定組合優惠：活動期間購買指定組合可享85折優惠，並獲贈限定聖誕明信片乙張，為佳節增添心意。指定組合包括於Instagram上屢次掀起洗版熱潮的Fika Bag搭配時尚掛鏈與抱抱熊配件Set，或深受香港顧客喜愛的Post Bag搭配Post Pod掛件組合，售完即止。