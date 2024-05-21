韓國人氣炸雞連鎖店BHC Chicken登陸銅鑼灣 Day、Ivy@COLLAR 玩盡夾扭蛋機+享受炸雞

韓國人氣炸雞連鎖店BHC Chicken，同樣由韓國總部親自主理的最新分店，已於銅鑼灣正式隆重開幕。BHC Chicken作為韓式炸雞的先驅品牌，以不斷研發創新口味而聞名，是次慶祝新店開幕更推出獨家餐點及期間限定潮流體驗，讓顧客及一眾韓式炸雞粉絲沉浸於香氣滿溢的氣氛當中。開業期間，由即日起至5月26日，消費滿$350，可以拿著單據及follow BHC Chicken的Instagram，便可以玩BBURING主題夾扭蛋機。
Day和Ivy@COLLAR參與一系列期間限定活動
為熱烈慶祝新店開幕，BHC Chicken特地邀請本地流行女子組合COLLAR成 員Day（許軼）和Ivy（蘇雅琳）與BHC集團總裁David Song先生及全球業務總監Hoyoung Jung先生出席，打響頭炮。品牌吉祥物芝士波波BBURING攜手見證新分店正式開幕。由即日起的新店開業期間，顧客可於餐廳享受滋味炸雞並參與一系列的期間限定活動，包括BBURING主題夾扭蛋機及韓式自拍館，及獲得圓圓胖胖的BBURING獨家周邊商品及專屬優惠。
首次推出品牌無骨炸雞
繼品牌早前於旺角開設首間店舖後，BHC Chicken於港島銅鑼灣潮流熱點再開設最新分店。新店佔地139平方米，提供106個座位，淡黃色的室內色調加上以可愛BBURING為設計主題的打卡位，反映了清新的品牌概念，並讓親朋好友和情侶在品嚐韓國正宗料理。新店提供多款大受歡迎的招牌菜式，包括BBURINKLE芝士炸雞、MATCHO KING東方式炸雞、SOTTEOKS年糕串和CHEESE BALLS芝士球，證明了品牌無可置疑的Taste Creator地位，匠心製作正宗的韓國料理。此外，BHC Chicken亦特意推出了為香港人量身打造的獨家餐點RED KING東方式火辣炸雞、HOT BBURINKLE辣味芝士炸雞、SWEET RED BEAN TWIST紅豆麻花等滋味菜餚。BHC Chicken更會於是次開幕的新店首次推出品牌無骨炸雞，為顧客提供更多的選擇。
BHC Chicken銅鑼灣新店
地址：羅素街銅鑼灣2000年廣場2-4號1/F
營業時間：12:00-23:00