韓國人氣炸雞連鎖店BHC Chicken登陸銅鑼灣 Day、Ivy@COLLAR 玩盡夾扭蛋機+享受炸雞

韓國人氣炸雞連鎖店BHC Chicken，同樣由韓國總部親自主理的最新分店，已於銅鑼灣正式隆重開幕。BHC Chicken作為韓式炸雞的先驅品牌，以不斷研發創新口味而聞名，是次慶祝新店開幕更推出獨家餐點及期間限定潮流體驗，讓顧客及一眾韓式炸雞粉絲沉浸於香氣滿溢的氣氛當中。開業期間，由即日起至5月26日，消費滿$350，可以拿著單據及follow BHC Chicken的Instagram，便可以玩BBURING主題夾扭蛋機。

Day 和 Ivy@COLLAR 參與一系列期間限定活動

為熱烈慶祝新店開幕，BHC Chicken特地邀請本地流行女子組合COLLAR成 員Day（許軼）和Ivy（蘇雅琳）與BHC集團總裁David Song先生及全球業務總監Hoyoung Jung先生出席，打響頭炮。品牌吉祥物芝士波波BBURING攜手見證新分店正式開幕。由即日起的新店開業期間，顧客可於餐廳享受滋味炸雞並參與一系列的期間限定活動，包括BBURING主題夾扭蛋機及韓式自拍館，及獲得圓圓胖胖的BBURING獨家周邊商品及專屬優惠。