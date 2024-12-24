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生活
2024-12-24 10:00:00

韓國人氣IP JOGUMAN以冬日造型登場 5米高BRACHIO+期間限定店+攤位遊戲登錄中環

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韓國人氣IP JOGUMAN以冬日造型登場 5米高BRACHIO+期間限定店+攤位遊戲登錄中環
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韓國人氣IP JOGUMAN連同「冷酷無情的草食動物俱樂部 (UBHC)」夥伴們以冬日造型登錄中環。全港首個JOGUMAN冬日主題嘉年華「JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024」將於今日開幕。粉絲們除了要與5米高的BRACHIO留下節日紀念外，不妨參與限定JOGUMAN 冬日主題遊戲攤位，看看能否贏取「JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024」特別版紀念禮物。現場更設有100間來自本地及海外的節日限定市集，商品涵蓋手作及韓國選物等。 

全港首個JOGUMAN冬日主題嘉年華「JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024」

設打卡位及攤位遊戲

由即日起至27日、以及1230日至202511日，JOGUMAN與「冷酷無情的草食動物俱樂部 (UBHC)」將會現身AIA Vitality公園，以冬日造型與各位歡度聖誕及新年。現場最受矚目必屬5米高的巨型發光BRACHIO（芭奇奧）冬日主題打卡裝置，與冬日造型的BRACHIO留下節日回憶。現場亦設有JOGUMAN冬日主題遊戲攤位，多款經典攤位遊戲任君選擇，當中包括擲彩虹、神射手、乒乓球等，手氣好的話隨時贏取「JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024」特別版紀念禮物。時下大熱的韓式自拍機亦登陸現場，可選擇特別版JOGUMAN相框拍照，與JOGUMAN留下人生四格，速畫畫家手繪人生四格同樣值得收藏，收集與親友的回憶。 

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5米高的巨型發光BRACHIO

JOGUMAN POP UP STORE登場

JOGUMAN的粉絲們有福了！現場設有JOGUMAN期間限定店，發售多款原版 JOGUMAN商品，當中包括特別版盲盒、鎖匙扣及貼紙，於普天同慶的節日中將可愛的JOGUMAN送給摯愛。 

現場集合100個來自本地、澳門、台灣及韓國的特色文創商品攤檔，商品涵蓋手作、韓國選物及原創IP設計等。現場當然不少得豐富美食，例如「堅港味」啤酒—生力白啤、香港製造上水爆谷，顧客購買爆谷更可加購會場限定JOGUMAN特別版爆谷桶及CATCHI招牌芝士奶蓋麻糬，為味覺帶來更多滋味的選擇。

JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024

日期：即日起至27日、1230日至202511

時間：13:00-22:00

地點：中環民光街33 AIA Vitality公園

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