韓國國民香氛hetras來港 入手GD同款擴香及護手霜

來自韓國的手工香氛品牌hetras，首度把品牌旅程延伸到國際市場，在香港銅鑼灣首設分店，把品牌的自然生活哲學帶來香港。hetras憑藉低調而優雅的香氣，在韓國及亞洲迅速冒起，不單被喻為「國民香氛」，就連G-Dragon等韓星也是用家，更教人驚喜的是，品牌香水價錢非常相宜，只需約$600，逾1,000毫升的潤膚乳亦只需$108，不用$100即可入手GD愛用的保濕護手霜。

hetras堅信「香氣能改變生活」，主張香氛不只是一抹點綴，而是生活中默默陪伴在旁的溫柔同伴，亦是緩解節奏、舒緩情緒及承載記憶的生活伴侶。品牌以田間採收溫和的植物為原料，堅持純淨自然，不添加有害成分，更透過細緻調香技術，打造逾30款香氛選擇，呈現低調而優雅的氣味層次，讓香味自然的融入生活，不浮誇、不喧鬧，卻悄悄陪伴在日常之中。hetras憑藉真誠的理念，在韓國及亞洲地區均廣受好評，更是不少韓國藝人的愛用品牌，包括G-Dragon、宋旻浩(MINO)、Mark Tuan、尹普美及朴韓星等。

hetras新店選址銅鑼灣波斯富街繁華地段，空間設計卻以極簡美學反其道而行，店內以木材、啞光石材與磨砂玻璃組構，配合溫暖燈光點綴，營造靜謐放鬆的空間，空間高度還原韓國聖水洞、明洞與安國店的設計巧思，鼓勵客人於柔和光線與香氣中「放慢」，親身感受香氣於在生活不同時刻的流動與療愈。hetras的產品多樣，除了手工香氛及家居擴香外，亦有推出護手霜、沐浴露及潤膚乳等，為繁忙疲憊的生活注入安靜與平衡的儀式感。

入手 GD 最愛室內擴香

登陸香港的首間品牌概念店，完整呈現hetras的香氛系列，從清新花香、溫暖木調，到以情緒為靈感的複合香調，一次過帶來逾30款香味選擇。推介香氣包括GD最愛的Daisy純白雛菊，以白色雛菊的恆久魅力為靈感，帶來清新輕盈感受，產品包括香氛擴香瓶、護手霜及香氛洗手液等；以藤枝擴香展現時，更能突顯柔和麝香與細膩雲呢拿香調，配合依蘭依蘭花瓣及橙花，散發洋溢春夏氣息的療癒香氛。

喜歡中性木調的朋友，筆者大力推介Hotel Wood 雅舍木調香氣，中性香氣以濃厚木調與泥土氣息為基礎，為冬日增添暖意，並以綠意收結，尾韻沉穩而清新，帶來溫暖而富格調的木質香氣。

另外兩款主打香氣，包括Flower Shop 綻放花坊及Jeju Saryeoni Forest 濟州林道：前者以玫瑰、茉莉與小蒼蘭的新鮮香氣交織出清新綠意，呈現花朵最自然的氣息，產品包括護手霜、香水及擴香等；後者以翠綠葉片搭配明亮的檸檬與濟州橘子喚醒嗅覺，宛如漫步於濟州島森林小徑中的清新橘子香氣。