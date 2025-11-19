韓國小卡交易平台POCA MARKET進駐港鐵站 逾20個韓國人氣偶像團體盲盒小卡

各位K-pop粉絲注意！適逢MAMA Awards 2025相隔7 年再度回歸香港，港鐵車站商店聯乘首次登陸香港的韓國超人氣偶像小卡交易平台 POCA MARKET ，下下的線下實體店POCA SPOT將於港鐵多個車站設置期間限定自動販賣機，限量發售偶像小卡盲盒，當中包括今届頒獎禮參與陣容，如 i-dle、BABYMONSTER、IVE、aespa及RIIZE 等。即日起，港鐵尖東站、香港站及高鐵香港西九龍站率先開賣，並將於稍後登陸啟德站。即睇以下詳情！

POCA MARKET是韓國最大偶像小卡交易平台，有專門團隊搜羅及認證多款K-pop偶像小卡及限量小卡，曾於 2025 洛杉磯 K-festival 及杜拜 K-EXPO UAE 活動開設快閃店，發售小卡盲盒，從入門到稀有小卡都有。最近POCA MARKET於首爾弘大及明洞開設首間線下實體店POCA SPOT，人氣爆棚。今次POCA SPOT首次衝出韓國，進駐香港，配合MAMA香港2025帶來期間限定販售。

逾 20 個參演 MAMA 的韓國人氣偶像團體 涵蓋專卡及特典卡 今次POCA SPOT與港鐵車站商店合作，將透過自動販賣機形式販售小卡盲盒，讓粉絲能在旅程中隨時抽卡。盲盒內容包含韓國人氣偶像團體的專卡與特典卡，團體涵蓋今年 MAMA 演出名單，如 aespa、TWS、Stray Kids、IVE、(G)I-DLE、SUPER JUNIOR 等，共超過 20 個組合，並提供不同稀有度的款式。所有商品以電子支付購買，價格會因偶像而異。除此之外，尖東站亦會展出多款 K-pop周邊，無論是資深收藏者或初入坑的粉絲，都能在港鐵站輕鬆抽卡。

POCA SPOT 發售地點、日期及內容一覽：