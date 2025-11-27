韓國文創品牌Brunch Brother攻陷銅鑼灣 六大打卡場景 打造最療癒聖誕嘉年華

Fashion Walk攜手韓國人氣文創IP「Brunch Brother」推出「TOASTing for Christmas聖誕狂歡」主題活動，由11月28日起至12月31日，於百德新街及食街一帶設置六大打卡點，吸引粉絲前去朝聖。

今年聖誕，恒隆地產旗下商場Fashion Walk將被韓系「吐司」攻陷！韓國超人氣文創IP「Brunch Brother」聯同恒隆地產旗下商場Fashion Walk帶來「TOASTing for Christmas聖誕狂歡」主題活動。由明天（28日）起至12月31日，Brunch Brother多名爆萌角色將現身百德新街及食街一帶，六大打卡場景輪番登場，等待大家前去打卡。為迎接聖誕節，Fashion Walk更特別推出一系列Brunch Brother主題WhatsApp貼圖，供公眾免費下載，粉絲們切勿錯過！

Brunch Brother坐鎮六大夢幻打卡場景

一走進Fashion Walk，便看到「包你上鏡」主題鏡貼趣味相框，讓大家瞬間融入Brunch Brother的歡樂世界。沿百德新街前行，街頭Busking派對傳來溫暖歌聲瀰漫整條街道。轉入食街後，Brunch Brother們乘坐趣緻的購物過山車現身，邀請大家拍下「歡樂全家福」。小黃鴨更化身草地酒吧「好Chill Duck」老闆，調製特色飲品，絕對是情侶、閨蜜小聚的chill 打卡熱點。走到食街盡頭，寵物友善鬆餅店歡迎主人及毛孩一同於「寵有打卡位」享受甜蜜時光。最後，記得回到自拍亭PhoToast Box，以即影即有捕捉最幸福的聖誕瞬間。

hello會員到Fashion Walk任何一個Brunch Brother打卡點，完成指定任務，即可獲得Brunch Brother神秘禮物乙份！