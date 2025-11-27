韓國文創品牌Brunch Brother攻陷銅鑼灣 六大打卡場景 打造最療癒聖誕嘉年華

今年聖誕，恒隆地產旗下商場Fashion Walk將被韓系「吐司」攻陷！韓國超人氣文創IP「Brunch Brother」聯同恒隆地產旗下商場Fashion Walk帶來「TOASTing for Christmas聖誕狂歡」主題活動。由明天（28日）起至12月31日，Brunch Brother多名爆萌角色將現身百德新街及食街一帶，六大打卡場景輪番登場，等待大家前去打卡。為迎接聖誕節，Fashion Walk更特別推出一系列Brunch Brother主題WhatsApp貼圖，供公眾免費下載，粉絲們切勿錯過！
Brunch Brother坐鎮六大夢幻打卡場景
一走進Fashion Walk，便看到「包你上鏡」主題鏡貼趣味相框，讓大家瞬間融入Brunch Brother的歡樂世界。沿百德新街前行，街頭Busking派對傳來溫暖歌聲瀰漫整條街道。轉入食街後，Brunch Brother們乘坐趣緻的購物過山車現身，邀請大家拍下「歡樂全家福」。小黃鴨更化身草地酒吧「好Chill Duck」老闆，調製特色飲品，絕對是情侶、閨蜜小聚的chill 打卡熱點。走到食街盡頭，寵物友善鬆餅店歡迎主人及毛孩一同於「寵有打卡位」享受甜蜜時光。最後，記得回到自拍亭PhoToast Box，以即影即有捕捉最幸福的聖誕瞬間。
hello會員到Fashion Walk任何一個Brunch Brother打卡點，完成指定任務，即可獲得Brunch Brother神秘禮物乙份！
人氣餐廳聯乘Brunch Brother 聖誕限定美食登場
Fashion Walk更聯乘多間人氣餐廳推出一系列 Brunch Brother主題美食，當中包括Casa Cucina & Bar推出的意式早午餐披薩、棉花糖鮮奶咖啡等。凡於指定期限惠顧主題期間限定餐點，更送Brunch Brother冬日限定杯墊乙個，打卡同樣吸睛！
hello會員聖誕限定消費賞 精品、驚喜等你搶！
於活動期間，hello會員於Fashion Walk即日單一電子消費滿港幣$100，即可換領乙張精美療癒小卡。在恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、康怡廣場、淘大商場及中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街 1 號以及渣打銀行大廈）參與活動的餐飲商戶單一電子消費滿港幣$300或以上，更可換領「Brunch Pass」玩樂套票，內含自拍亭體驗及多個商戶禮遇。
精彩禮遇不止於此！於12月至2月期間，Fashion Walk推出三款Brunch Brother限量精品，包括毛公仔斜揹袋、角色利是封及摺疊環保袋，設計趣緻又實用。除此之外，指定周末更會有Brunch Brother氣球或禮品派發，記得留意Fashion Walk公布的最新消息！