韓國文化節 免費睇國民B-boy舞團JINJO CREW 韓國國樂情歌樂會演出

JINJO CREW隊裡5位明星舞者。

「韓國十月文化節」重點節目B-boy & Fusion韓國音樂會《Meet the World, Center of the World》,韓國頂級霹靂舞團JINJO CREW,和傳統韓國音樂組合情歌樂會來港,攜手炮製一場融合霹靂舞和韓國傳統音樂的特別演出。

JINJO CREW一身韓服跳舞宣傳韓國文化。

《SHOWDOWN》冠軍級人馬 由Skim和Wing舞者成立傳奇舞團的JINJO CREW,曾於全球五大Breaking大賽奪冠,包括Red Bull BC One(2008)、Battle Of The Year(2010、2018、2021)及 UK B-Boy Championships(2012)等,是世界冠軍級break dance團體,亦是眾多K-Pop MV中,經常出現的舞團。今年出演韓國JTBC的舞蹈競賽節目《SHOWDOWN》,與韓國其他舞團競賽,最終排名第一。隊中舞技最爲出色的成員們,包括Wing、Kazino、Octopus、Vero和Skim也會來港,參與今次《Meet the World, Center of the World》的演出。

JINJO CREW舞者每位都身懷絕技,喜愛break dance的朋友萬勿曾過。

情歌樂會的韓式World Music 著名的韓國國樂組合情歌樂會,成立於2000年。他們不僅力求創作深化傳統音樂的作品,還擅長賦予傳統音樂現代化詮釋,與未來融合。他們以和其他國樂家不同的方式打造自己的音樂世界,並憑藉對韓國傳統音樂的現代詮釋而享譽國際。 在今次音樂會上,JINJO CREW和情歌樂會將攜手合作,透過融合韓國傳統音樂和霹靂舞的出色表演宣揚韓國文化,為香港市民帶來精彩的演出。觀眾可預先登記門票,免費入場。門票將於明日起經由購票通作公開預約索取。

JINJO CREW舞者經常參與K-Pop藝人的MV演出,又剛在《SHOWDOWN》奪冠,聲勢一時無兩。

《Meet the World, Center of the World》詳情: 日期: 11 月6日( 下午 3 時) 地址: 九龍灣國際展貿中心 展貿廳3 票價: 免費入場 網上 預約門 票: http://www.cityline.com