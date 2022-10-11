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2022-10-11 16:25:36

韓國文化節 免費睇國民B-boy舞團JINJO CREW 韓國國樂情歌樂會演出

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JINJO CREW隊裡5位明星舞者。

「韓國十月文化節」重點節目B-boy & Fusion韓國音樂會《Meet the World, Center of the World》，韓國頂級霹靂舞團JINJO CREW，和傳統韓國音樂組合情歌樂會來港，攜手炮製一場融合霹靂舞和韓國傳統音樂的特別演出。

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JINJO CREW一身韓服跳舞宣傳韓國文化。

《SHOWDOWN》冠軍級人馬

由Skim和Wing舞者成立傳奇舞團的JINJO CREW，曾於全球五大Breaking大賽奪冠，包括Red Bull BC One(2008)、Battle Of The Year(2010、2018、2021)及 UK B-Boy Championships(2012)等，是世界冠軍級break dance團體，亦是眾多K-Pop MV中，經常出現的舞團。今年出演韓國JTBC的舞蹈競賽節目《SHOWDOWN》，與韓國其他舞團競賽，最終排名第一。隊中舞技最爲出色的成員們，包括WingKazinoOctopus、Vero和Skim也會來港，參與今次《Meet the World, Center of the World的演出。

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JINJO CREW舞者每位都身懷絕技，喜愛break dance的朋友萬勿曾過。

情歌樂會的韓式World Music

著名的韓國國樂組合情歌樂會，成立於2000年。他們不僅力求創作深化傳統音樂的作品，還擅長賦予傳統音樂現代化詮釋，與未來融合。他們以和其他國樂家不同的方式打造自己的音樂世界，並憑藉對韓國傳統音樂的現代詮釋而譽國際

在今次音樂會上，JINJO CREW和情歌樂會將攜手合作，透過融合韓國傳統音樂和霹靂舞的出色表演宣揚韓國文化，為香港市民帶來精彩的演出。觀眾可預先登記門票，免費入場。門票將於明日經由購票通作公開預約索取。

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JINJO CREW舞者經常參與K-Pop藝人的MV演出，又剛在《SHOWDOWN》奪冠，聲勢一時無兩。

 

《Meet the World, Center of the World》詳情：

日期：11月6日(下午3時)

地址：九龍灣國際展貿中心展貿廳3

票價：免費入場

網上預約門票： http://www.cityline.com    

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《Meet the World, Center of the World》海報，快點去索取門票，免費入場。

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