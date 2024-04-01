韓國旅行必入的Jung Saem Mool Beauty登陸香港 預覽10款熱門單品

韓國彩妝界大師Jung Saem Mool (中文譯名：鄭瑄茉)，是宋慧喬、全智賢、金泰希以及李孝利等女星的指定彩妝師，她2015年創立其化妝品牌JSM Beauty，是不少女生去韓國必買的品牌，JSM Beauty 最近宣布來港，目前官方網店將率先亮相，其後於4月在連卡佛時代廣場開設刺本港首間門市。

鄭萱茉出生於藝術世家，自小受畫家母親薰陶，擁有深厚的美術根基，原本以為會踏上藝術之路，卻誤打誤撞進入彩妝界，在美術背景下造就了獨一無二的個人風格，成為宋慧喬、全智賢、金泰希以及李孝利等巨星的指定彩妝師。