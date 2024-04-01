韓國旅行必入的Jung Saem Mool Beauty登陸香港 預覽10款熱門單品

韓國彩妝界大師Jung Saem Mool (中文譯名：鄭瑄茉)，是宋慧喬、全智賢、金泰希以及李孝利等女星的指定彩妝師，她2015年創立其化妝品牌JSM Beauty，是不少女生去韓國必買的品牌，JSM Beauty 最近宣布來港，目前官方網店將率先亮相，其後於4月在連卡佛時代廣場開設刺本港首間門市。
鄭萱茉出生於藝術世家，自小受畫家母親薰陶，擁有深厚的美術根基，原本以為會踏上藝術之路，卻誤打誤撞進入彩妝界，在美術背景下造就了獨一無二的個人風格，成為宋慧喬、全智賢、金泰希以及李孝利等巨星的指定彩妝師。
鄭瑄茉更開創「韓系透明彩妝」潮流，在短時間內席捲全球，在美妝界享譽盛名，她憑藉25年的美容理念、專業知識及彩妝經驗，創立其化妝品牌JSM Beauty。品牌每款產品都植根於鄭瑄茉的KEY7 七大美妝法則，希望實現如專業化妝師打造的妝容一樣，還原「自然之美」。在JSM Beauty登陸香港之際，為大家介紹品牌10大必入手美妝產品！
JSM Beauty七大美妝法則：
1. 加強及塑造臉部立體感
2. 讓臉部看起來更年輕
3. 持久妝容秘訣
4. 突顯眼部及唇部輪廓
5. 均勻底妝膚色
6. 強調妝容突出之處
7. 潮流與個性的協調，演繹屬於每個人的獨特風格
JSM Beauty必買美妝1｜專業六色眼影盤 $300(3色)
鄭瑄茉憑藉30年頂級化妝師的秘訣和技巧，每格色塊的尺寸大小均經過用心研究，以配合用家的使用頻率和實用性，並根據互補色創作3種眼影顏色。其配方更可大幅減少飛粉，顯色度高質地，打造出如專業化師親自上妝的完美妝容。
JSM Beauty必買美妝2｜全新經典亮澤唇膏 $200
使用SILK SHINE OIL營造自然的絲綢光澤，亮麗而不黏膩。順滑配方滋潤嘴唇，同時遮蓋細紋。化妝師設計的唇膏形狀打造細緻唇妝，專為貼合唇部而設計，精準鮮明地勾勒唇妝。
JSM Beauty必買美妝3｜持久遮瑕裸膚氣墊粉底 $300
打造韓系水潤美肌：添加高保濕成分，提升肌膚細緻度，同時提亮肌膚。輕盈服貼的妝感，打造自然透亮的水光感。
JSM Beauty必買美妝4｜持久輕薄裸膚氣墊粉底 $300
打造持久霧面的啞緻氣墊粉底：超細空氣感粉末輕薄貼合肌膚，打造清爽通透妝感，呈現光滑細緻、不浮粉底妝。添加吸油粉末，吸附面部多餘油脂，帶來持久無油的啞緻妝效。
JSM Beauty必買美妝5｜大師級至臻閃耀氣墊粉底SPF50+/PA+++ $366
主打光澤感：這款氣墊使用蘊含純淨鑽石光澤的三重疊加水光安瓶成分，為肌膚打造明亮靈動光彩。將細小顆粒研磨成超細粉末，氣墊能撫平不均勻肌膚，輕薄而高遮瑕度。更有專為調節用量而設的海綿、粉撲和調色盤，完成大師級精細妝容。
JSM Beauty必買美妝6｜持久無暇柔焦裸色氣墊粉底 SPF50+ /PA+++ $300
主打柔焦半啞緻妝效：細膩觸感可按需要調節並多次疊加，透過精細顆粒遮蓋技術，帶來透薄而強大的遮蓋效果。蘊含濕潤精華混合粉末，使肌膚外柔內潤，打造舒適半啞光而不乾燥的妝容。
JSM Beauty必買美妝7｜原膚光感清透粉底液 $346
打造通透光澤肌膚：透過色彩創造出裸色底妝，令肌膚看起來自然清透，無論在任何角度都散發清透光澤，帶來水潤服貼妝感。
JSM Beauty必買美妝8｜珍珠煥顏亮膚水感面霜 $350/50ml
蘊含天然保濕因子的發酵珍珠水，液體質地在塗抹後變成霜狀，在肌膚形成薄膜鎖住水分。含天然珍珠萃取物，有效提亮光澤感，解決泛黃暗啞問題。神經醯胺和泛醇增強肌膚屏障，長效保濕滋潤而不乾燥。
JSM Beauty必買美妝9｜微粒精華定妝噴霧 $220/120ml
來自捷克的溫泉水含有10種礦物，如水蒸氣般細密，分散於肌膚表面，調節肌膚水油不平衡。雙重鎖水技術令水分深入肌膚底層，帶來高效保濕效果，更可提高妝容持久度。
JSM Beauty必買美妝10｜提亮防曬妝前底霜 SPF 50+/PA +++ $215
一款粉色防曬妝前底霜，粉色底霜能撫提亮暗沉肌膚，打造明亮膚色。輕柔地填充凹陷區域和細紋，礦物質複合物為肌膚補水，打造水潤肌膚基礎。