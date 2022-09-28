韓國旅行｜精選5大首爾近郊特色一日團 賞楓、滑雪、高空飛索、摘士多啤梨

香港終於開關啦！相信不少人都已經買好機票，準備來個久違的旅遊。韓國入境前不需進行PCR驗測，入境後亦不需隔離，成為香港人外遊首選之一。以下為大家整理5大首爾近郊特色一日團，除了可以玩高空飛索及摘士多啤梨外，適逢秋冬季，更可以欣賞到楓葉及滑雪！ 由即日起，可以低至HK$200折扣價購買HK$500韓國旅遊現金券，即買即用，適用於全線KKday韓國旅遊產品，包括Wi-Fi、SIM 卡、機場接送及精選行程。

韓國旅行｜ 忠清北道賞楓一日遊 前往丹陽著名地標－滿天下Sky Walk，登上頂端眺望南漢江全景。途中將會到訪被稱為「韓國阿爾卑斯山」的小白山，秋季可以欣賞到被楓葉染得火紅的山頭；冬天更則覆蓋上白白的雪！另外更可以體驗高空飛索、高山飛車等刺激活動！ 小白山 + 滿天下 Sky Walk+ 高山飛車 KKday 優惠: (成人)HK$730/位，(兒童)HK$710/位 小白山 + 滿天下 Sky Walk+ 高空飛索 KKday 優惠: (成人)HK$831/位，(兒童)HK$812/位 集合地點及時間：07:00 弘大站8號出口集合；07:30 明洞站2號出口集合 行程長度：約11小時 回程資訊：於明洞解散 最早出發日期：2022年10月18日

韓國旅行｜ 京畿道一日遊 前往經典韓劇《冬季戀歌》拍攝地—南怡島，漫步島上叢林欣賞美景。前往以「花、星星、小王子」為主題的小王子故事主題樂園—小法國村，體驗獨特的法國文化。更可以搭乘江村鐵路自行車，洋溢著異國情調的浪漫列車馳騁於北漢江旁，獻上一望無際的美景。 KKday 優惠 : ( 成人 )HK$434/ 位， ( 兒童 )HK$338/ 位 集合地點及時間： - 07:00弘大站8號出口星巴克前集合 - 07:45明洞站4號出口集合 - 08:00東大門歷史文化公園站5號出口Designer Hotel前集合 行程長度：約12小時 回程資訊：明洞 最早出發日期：2022年9月28日

韓國旅行｜ 抱川一日遊 到訪人氣韓劇拍攝景點抱川藝術谷、香草島樂園。抱川藝術谷所在地原為廢棄的花崗岩採石場，坐單軌鐵路，欣賞沿途美景，環繞著懸崖的巨大清澈的湖泊美景也令人嘆為觀止；更可以到抱川LUGE WORLD體驗賽車！秋季可採摘鮮甜新鮮的迷你蘋果，享用新鮮的有機蘋果汁和麵包！而冬季則可以親採韓國草莓，還可以帶500克草莓回家！ 抱川藝術谷 + 蘋果農場體驗 + 抱川 LUGE WORLD （ 9/1-10/31 ） KKday 優惠: (成人)HK$520/位，(兒童)HK$506/位 抱川藝術谷 + 草莓採摘 + 香草島樂園（ 11/1 -12/31 ） KKday 優惠: (成人)HK$455/位，(兒童)HK$441/位

秋季行程表（9/1-10/31） 8:20 弘大站4號出口出發

9:00 明洞站2號出口出發

9:10 東大門歷史文化公園站 10 號出口出發

10:20 抵達抱川藝術谷

11:50 出發前往蘋果農場

12:00 抵達蘋果農場(採摘迷你蘋果+製作蘋果麵包)

13:20 出發前往抱川 LUGE WORLD

14:00 抵達抱川 LUGE WORLD

15:00 返回首爾

16:20 抵達東大門歷史文化公園站

16:30 抵達明洞站

17:10 抵達弘大站 冬季行程表（11/1 ~ 12/31） 12:50 弘大站4號出口出發

13:30 明洞站2號出口出發

13:40 東大門歷史文化公園站10號出口出發

14:40 抵達抱川藝術谷

16:10 出發前往草莓園

16:30 抵達草莓園

17:30 出發前往抱川香草島樂園

18:30 抵達抱川香草島樂園

20:00 返回首爾

21:00 抵達東大門歷史文化公園站

21:10 抵達明洞站

21:40 抵達弘大站 最早出發日期：2022年9月29日

韓國旅行｜ 芝山森林滑雪渡假村一日遊 冬天去韓國當然要滑雪！芝山森林滑雪度假村位於京畿道利川市，距離首爾距離較近，非常適合當日往返滑雪。擁有主滑雪道7條和輔助滑雪道3條，所有的滑雪道上都可以體驗滑雪板。亦有5台高速纜車，無待機時間，可隨時搭乘，同時還專門為兒童和初學者開設了自動電梯。 新推出的6人乘纜車的座椅還具備保暖功能，可以溫暖舒適地乘坐直達山頂。芝山森林滑雪度假村的規模雖然較小，但設施方便舒適，是位於城市近郊的人氣滑雪場。 滑雪體驗 + 電動扶梯 KKday優惠: (不含雪地纜車券) HK$558/位 KKday優惠: (含雪地纜車券) HK$597/位 雪橇體驗 (12/23-) KKday 優惠: HK$415/位 集合地點及時間：07:20弘大站4號出口出發；08:00明洞站2號出口出發；08:10東大門歷史文化公園站10號出口前出發 行程長度：約12小時

回程資訊：弘大站

最早出發日期：2022年12月23日