韓國旅行｜遊韓必影人生四格！推薦5間韓國熱門人生四格 特色相框、原片樣樣齊！

近年不少國家都放寬入境政策，現在到韓國旅遊不但不用隔離，也不用在香港做PCR檢測，只需要預先在網上申請旅遊簽證便可立刻出發！而近年韓國最流行便是拍攝「人生四格」，在旅遊熱門地弘大區更是有超過4、50間！以下就為大家推薦5間韓國熱門人生四格，遊韓期間絕對不可錯過！
韓國人生四格｜卡通相框：Photo Signature
如果喜歡Sanrio、多啦A夢、Snoopy或蠟筆小新的話，便特別推薦到Photo Signature拍攝人生四格相片！Photo Signature每個月都會更新以上提及的4款卡通相框，而且每款卡通再有7至8款相框供選擇，而且店內還會提供各種與卡通相關的頭箍，粉絲絕對不容錯過。而Photo Signature的美中不足之處便是拍攝時的縮時影片為黑白色，雖然鏡頭質素及照片成像不錯，但這部份略為遜色。
注意事項：拍攝前先選擇自己想要的卡通，拍攝後可以有一次全體重拍的機會，然後再點選其中想要的照片，之後再進入選擇個別卡通相框及調色的步驟。若想留下拍攝時的影片及原圖，記得需要在付款的同時點選QR code鍵。
韓國人生四格｜明星合影：Photoism
大部份Photoism店內的photo booth都不多，只有2-3部，鏡頭的拍攝角度亦較難遷就，但成像偏冷色調，而且相框造型簡單，呈現「簡潔美」，因此受不少韓國人歡迎。而Photoism最為獨特的一點便是偶爾會有與明星合影的相框，像真度都十分真實，所以遊韓時不妨留意當季合作的明星，模擬與喜歡的明星拍攝人生四格吧！
注意事項：拍攝前可以直接選擇想要的相框，明星合影相框較普通昂貴，拍攝後可以有一次全體重拍的機會，然後再點選其中想要的照片，之後再進入調色及點選QR code 留下拍攝時的彩色縮時原片及原圖步驟。
韓國人生四格｜高清彩色原片：PHOTOGRAY
如果不喜歡太過花巧的相框，不妨選擇在PHOTOGRAY拍攝人生四格相片吧！比起其他人生四格店舖，PHOTOGRAY的打燈及鏡頭質素都較佳，而且拍攝時並非重拍全部照片，而是從8張照片中選擇最合適的4張照片，因此可以減少出錯的機會。最重要的是其縮時原片為彩色高清影片，可以清楚地留下和家人朋友在拍攝時的模樣，特別有紀念價值。
注意事項：拍攝前只需選擇想要的尺寸(長形人生四格、4R尺寸四格等)，之後便會直接拍攝8張照片，最後在點選想要的4張，然後便進入調色及相框的步驟。若想留下拍攝時的影片及原圖，記得需要在看到有關QR code鍵時點選。
韓國人生四格｜1次8格：Life 4cut 인생네컷
韓國的人生四格店舖雖然越開越多，但要數最初代的人生四格店，便不得不提Life 4cut(인생네컷)。一般其店名都是以韓文인생네컷 顯示，雖然其相框數量不多，而且裝潢一般都比較簡陋，但最特色之處便是可以選擇一次列印兩款照片，等於拍攝一次便可以有「人生八格」。
再加上機器可以選擇英文或中文，即使不懂韓文亦不用擔心值得一提的是大部份인생네컷 都是以特許經營的模式營運，因此某些店舖會進行明星生日應援活動，除了會裝飾店舖外，亦會有期間限定的相框，遊韓時不妨多加留意，留下更珍貴的回憶吧！
注意事項：拍攝前只需選擇想要模式(AA-兩張一樣的人生四格照/AB-兩張不同的人生四格照)，之後便會拍攝4/8張照片，如果有不滿意的照片可以逐個點選重拍，然後便進入調色及相框的步驟。若想留下拍攝時的影片及原圖，記得需要在看到有關QR code鍵時點選。
韓國人生四格｜分格短片：BROOM STUDIO
除了照片成品外，拍攝時的縮時短片亦是人生四格店舖的特色之一，而大部份人生四格店舖的縮時短片都是拍攝整個攝影過程或不一定會附上短片，但BROOM STUDIO卻是獨特的分格短片，掃描QR code後可以下載一整張人生四格照，而且會分格呈現拍攝時的模樣，因此更有收藏價值。此外，BROOM STUDIO的相框分格亦比較特別，不但有基本的長形四格外，還有橫形九格、長形九格等，因此可以同時拍攝更多照片。
注意事項：拍攝前只需選擇想要的尺寸(長形人生四格、4R尺寸四格等)，之後便會直接拍攝10張照片，最後在點選想要的4-9張，然後便進入調色及相框的步驟。若想留下拍攝時的影片及原圖，記得需要在看到有關QR code鍵時點選。