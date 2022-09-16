韓國旅行｜遊韓必影人生四格！推薦5間韓國熱門人生四格 特色相框、原片樣樣齊！

近年不少國家都放寬入境政策，現在到韓國旅遊不但不用隔離，也不用在香港做PCR檢測，只需要預先在網上申請旅遊簽證便可立刻出發！而近年韓國最流行便是拍攝「人生四格」，在旅遊熱門地弘大區更是有超過4、50間！以下就為大家推薦5間韓國熱門人生四格，遊韓期間絕對不可錯過！

韓國人生四格｜卡通相框：Photo Signature 如果喜歡Sanrio、多啦A夢、Snoopy或蠟筆小新的話，便特別推薦到Photo Signature拍攝人生四格相片！Photo Signature每個月都會更新以上提及的4款卡通相框，而且每款卡通再有7至8款相框供選擇，而且店內還會提供各種與卡通相關的頭箍，粉絲絕對不容錯過。而Photo Signature的美中不足之處便是拍攝時的縮時影片為黑白色，雖然鏡頭質素及照片成像不錯，但這部份略為遜色。 注意事項：拍攝前先選擇自己想要的卡通，拍攝後可以有一次全體重拍的機會，然後再點選其中想要的照片，之後再進入選擇個別卡通相框及調色的步驟。若想留下拍攝時的影片及原圖，記得需要在付款的同時點選QR code鍵。

韓國人生四格｜明星合影：Photoism 大部份Photoism店內的photo booth都不多，只有2-3部，鏡頭的拍攝角度亦較難遷就，但成像偏冷色調，而且相框造型簡單，呈現「簡潔美」，因此受不少韓國人歡迎。而Photoism最為獨特的一點便是偶爾會有與明星合影的相框，像真度都十分真實，所以遊韓時不妨留意當季合作的明星，模擬與喜歡的明星拍攝人生四格吧！ 注意事項：拍攝前可以直接選擇想要的相框，明星合影相框較普通昂貴，拍攝後可以有一次全體重拍的機會，然後再點選其中想要的照片，之後再進入調色及點選QR code 留下拍攝時的彩色縮時原片及原圖步驟。

韓國人生四格｜高清彩色原片：PHOTOGRAY 如果不喜歡太過花巧的相框，不妨選擇在PHOTOGRAY拍攝人生四格相片吧！比起其他人生四格店舖，PHOTOGRAY的打燈及鏡頭質素都較佳，而且拍攝時並非重拍全部照片，而是從8張照片中選擇最合適的4張照片，因此可以減少出錯的機會。最重要的是其縮時原片為彩色高清影片，可以清楚地留下和家人朋友在拍攝時的模樣，特別有紀念價值。 注意事項：拍攝前只需選擇想要的尺寸(長形人生四格、4R尺寸四格等)，之後便會直接拍攝8張照片，最後在點選想要的4張，然後便進入調色及相框的步驟。若想留下拍攝時的影片及原圖，記得需要在看到有關QR code鍵時點選。

韓國人生四格｜1次8格：Life 4cut 인생네컷 韓國的人生四格店舖雖然越開越多，但要數最初代的人生四格店，便不得不提Life 4cut(인생네컷)。一般其店名都是以韓文인생네컷 顯示，雖然其相框數量不多，而且裝潢一般都比較簡陋，但最特色之處便是可以選擇一次列印兩款照片，等於拍攝一次便可以有「人生八格」。 再加上機器可以選擇英文或中文，即使不懂韓文亦不用擔心值得一提的是大部份인생네컷 都是以特許經營的模式營運，因此某些店舖會進行明星生日應援活動，除了會裝飾店舖外，亦會有期間限定的相框，遊韓時不妨多加留意，留下更珍貴的回憶吧！ 注意事項：拍攝前只需選擇想要模式(AA-兩張一樣的人生四格照/AB-兩張不同的人生四格照)，之後便會拍攝4/8張照片，如果有不滿意的照片可以逐個點選重拍，然後便進入調色及相框的步驟。若想留下拍攝時的影片及原圖，記得需要在看到有關QR code鍵時點選。